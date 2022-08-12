Послезавтра, в воскресенье 14 августа, в Абхазии отмечают скорбную дату – День памяти защитников Абхазии. А нынче это еще и круглая, юбилейная дата – тридцатилетие со дня начала Отечественной войны народа Абхазии.

Тот день в 1992 году, как и сегодняшний, пришелся на пятницу. Из тридцати лет, минувших после ввода войск Госсовета Грузии в Абхазию, первые год и полтора месяца пришлись на кровопролитную, унесшую тысячи жизней войну, а остальное время для Абхазии было периодом нелегких испытаний, но все же мирной в основном жизни.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с ветераном войны, Героем Абхазии, бывшим вице-премьером и парламентарием пятого созыва Асланом Кобахия, чтобы он поделился своими воспоминаниями и мыслями в связи с этой датой. Вот что сказал Аслан Алексеевич:

«Первый день… Вот некоторые говорят: ожидали – не ожидали… Конечно, ожидали! Конечно, понимали... Но возможности наши были очень ограниченные. Мы с тобой это прекрасно понимаем. Многие верили, что Шеварднадзе – это демократ мировой, что войну с Абхазией не начнет… Но там почва была подготовленная, чтобы пойти. И у нас, надо признаться, была почва подготовлена, чтобы сопротивляться. Голыми руками, но сопротивляться. И здесь надо отдать должное лидерам национально-освободительного движения, которые честно, открыто народу говорили, что нам предстоит очень тяжелая борьба. И народ оказался готов к этой борьбе. И, конечно, соответственно, и лидер оказался на своем месте, на высоте, и народ его поддержал. Так что, понимаете, работу абхазского национально-освободительного движения, усилия наших старших товарищей я всегда очень высоко ценил и ценю. Они свою миссию выполнили сполна, народ был готов к сопротивлению. В первый день войны мы просто вступили в фазу боевых действий. Очень тяжело было. Мы отходили. Потом отошли через несколько дней к Гумисте. Потом сформировался Восточный фронт, Гумистинский фронт, Бзыбский фронт. Все это, понимаешь, буквально в первые две недели сформировалось.

– Вот такой вопрос хочется задать. С самого начала в Грузии стало популярным обвинять во всем «третью сторону», как тогда говорили, то есть Россию. Но чем дальше, тем это все больше сопровождалось какими-то совсем удивительными доводами. Как-то один тбилисский эксперт в генеральском звании написал целое исследование, в котором доказывал, что Россия спровоцировала войну в Абхазии тем, что передала Грузии положенную ей по Ташкентскому соглашению долю вооружений СССР, как и другим союзным республикам… Но я представляю, какой взрыв возмущения поднялся бы в Тбилиси, и тот же самый генерал был бы возмущен, если бы именно Грузии почему-то в этой доле отказали… И еще у них там убеждение, что российская власть, Кремль изначально были на стороне Абхазии и Южной Осетии, хотя у нас воспринимают все наоборот.

– Ты говоришь правильно. Высказывания некоторых в Грузии о том, что мы – братские народы, грузины и абхазы, а вот русские гады нас натравили друг на друга… Вещи надо своими именами называть. Русские во время начала грузино-абхазской войны были союзниками Грузии. Встреча Ельцина и Шеварднадзе в Дагомысе, которую подробно комментировал Станислав Лакоба, - там отмашка была дана Грузии… Если бы Ельцин тогда сказал: нападете – получите по зубам, никакой бы войны не было. Сегодняшняя Россия – это совершенно другая для нас Россия, это дружественная Россия, это братская Россия, это Россия, которая признала независимость Абхазии. А та Россия, которая в 92-м году была, – это вражеская Россия. Это мы честно должны сказать и себе, и своим друзьям-россиянам… Бронетехника, артиллерия, авиация против нас – это ж кошмар какой-то творился в первые дни. Нам не дали выбора, других вариантов не было. Если бы мы не защищались, то я так скажу: гордая часть нашего народа была бы уничтожена, а вот те, которые не способны были сопротивляться, давно были бы в рабстве у грузин. Другого я сказать не могу.

– Нередко у нас говорят, что защитникам Абхазии было бы еще тяжелее в первые дни войны, если бы не взрыв Ингурского железнодорожного моста в ночь на 14 августа, который некоторые приписывают звиадистам, их полевому командиру Лоти Кобалия. Тогда бы, мол, войска Госсовета с тяжелой техникой были бы за один день высажены во всех городах и районах Абхазии…

– Это не совсем так. С военной точки зрения в лучшем случае они по железной дороге могли бы проехать к Агудзере, к Сухуму. Проехать Эшеру, Гудаутский район, эти тоннели как они могли бы? Им, наоборот, дальше по железной дороге двигаться не было смысла. Они должны были каждый район по-военному успокаивать, «утюжить» и идти дальше. А железная дорога – это было бы очень удобно для нас. Мы тогда многое бы захватили у них сразу. А звиадисты – я тебя прошу… Я их хорошо знаю, мы после войны пытались им помочь… Они никакие были. Это люди, которые умели митинговать, но воевать не умели. Вот и все. Бесславно начали, бесславно закончили.

– Ну, вот прошло тридцать лет. Это уже жизнь целого поколения, можно сказать. И разные есть суждения: что-то получилось, что-то не получилось… Но я думаю, что тридцать лет существования независимой Абхазии – это уже само за себя говорит. Что цели, за которые боролись защитники Абхазии, они осуществились в целом. Как считаешь?

– Я с тобой целиком и полностью согласен. Мы, абхазы, вообще народ-максималист. Мы хотим все и сразу. Так не бывает. Есть мировая практика, есть народы даже с многомиллионным населением, которые за такое время даже половину нашего пути не прошли. У нас живет еще старшее поколение, наше поколение, которое захватило советское время. Советский Союз – это было мощное государство, режим, можно даже сказать – репрессивный режим. Абхазия избрала другой путь, не Советского Союза, а правового государства, демократического государства. Сегодня стопроцентно вся территория Абхазии освобождена, стопроцентно вся территория находится под юрисдикцией Абхазии, органов государственной власти Абхазии. Самое для меня радостное – я это открыто всегда говорю и сегодня готов это подтвердить: подросло поколение, новое поколение молодых людей от 18 до 35 лет, которые не знают советской Абхазии, они знают только современную Абхазию. Они очень прогрессивные. И наше старшее поколение должно пребывать уже в роли помощников этих молодых, энергичных, образованных людей. Владислав Ардзинба говорил как-то, что нам надо 15-20 лет продержаться, и подрастет молодое поколение, которое никогда никому Абхазию не отдаст. И я это вижу. Вижу поведение нашей молодежи. Оно очень взвешенное, жесткое, принципиальное и патриотичное. Если мы еще научимся грамотно, не оскорбляя друг друга, вести политическую борьбу… В этом направлении и власть, и оппозиция – а я и сам был активным политическим деятелем – мы еще далеко не все свои возможности использовали. Нам надо вести политическую борьбу по-абхазски. А по-абхазски – это что значит? Жестко, но уважительно».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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