Автандил Гарцкия: «К войне надо быть готовым всегда»

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Командир отряда «Эвкалипт», член Общественной палаты Абхазии, Герой Абхазии Автандил Гарцкия вспоминает о грузино-абхазской войне, о своих фронтовых записках и рассказах.
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Видео содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.
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