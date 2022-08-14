Взрыв в ереванском торговом центре: по предварительным данным один человек погиб, есть раненые

14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв, передает Радио Азатутюн.

15:30

В результате взрыва в различных медицинских учреждениях получают медицинскую помощь 26 пострадавших, сообщает Министерство здравоохранения.

По состоянию на 15:00, в медицинский центр «Шенгавит» доставлены 14 пострадавших, 5 из них получили первую помощь и выписались. В результате взрыва 3 человека были доставлены в медицинский центр «Армения», 4 - в медицинский центр «Сурб Аствацамайр», 4 - в медицинский центр «Эребуни», 6 - в университетскую больницу №1. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, говорится в сообщении Минздрава.

15:27

С трех сторон здания торгового центра «Сурмалу» есть угроза, сообщил пресс-секретарь МЧС Айк Костанян, добавив, что МЧС работает в усиленном режиме, легковоспламеняющиеся взрывчатые материалы продолжают взрываться.

По информации Радио Азатутюн, в различные медицинские учреждения обратились 30 граждан.

Медцентр «Армения» принял 6 пострадавших, 3 из них госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для их жизни нет, сообщили в центре. Еще трое пострадавших были выписаны после оказания им медицинской помощи.

15:09

По сведениям Радио Азатутюн, один гражданин доставлен в медицинский центр «Эребуни без признаков жизни, 8 – в состоянии средней степени тяжести. 14 человек доставлены в медицинский центр «Шенгавит», из них 9 - в состоянии средней степени тяжести, 5 человек выписаны после оказания первой помощи.

14:55

По данным МЧС, здание торгового центра полностью в огне, огонь до сих пор не потушен.

Прямая трансляция Радио Азатутюн с места происшествия:

14:40

Пресс-секретарь МЧС сообщил Радио Азатутюн, что горит трехэтажное здание местных складов, есть частичное обрушение. По сообщенным им данным, один человек погиб, 20 - ранены.

Директор Службы скорой помощи Тагуи Степанян сообщила Радио Азатутюн, что, по предварительным данным, в разные больницы были доставлены 11 человек. По данным Службы скорой помощи, число пострадавших может увеличиться.

13:50

14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв.

Как сообщает МЧС, по предварительным данным, начался пожар. Есть пострадавшие.

Объявлено о вызове на пожар третьей степени сложности, на место выехали спасатели, отметил в МЧС.