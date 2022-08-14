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Взрыв в ереванском ТЦ «Сурмалу» еще не потушен, «есть опасность обрушения»
14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв, передает Радио Азатутюн.
23:02
В связи со взрывом, произошедшим сегодня в торговом центре «Сурмалу», в Следственном комитете инициировано уголовное производство по двум статьям (нарушение правил или требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия) и (нарушение правил или требований хранения, учета, перевозки, доставки или использования легковоспламеняющихся или горючих материалов, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия).
По информации советника генпрокурора Гора Абраамяна, причины взрыва пока не установлены, все возможные гипотезы станут предметом расследования.
22:35
14-летняя девочка, пострадавшая в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу», была переведена из университетской больницы «Мурацан» в медицинский центр «Сурб Астватмайр».
Медцентр «Сурб Астватмайр» сообщает, что у девочки травмы грудной клетки, но ее жизнь вне опасности.
22:20
Число погибших в результате взрыва достигло 3 человек. Спасатели извлекли из-под завалов тело женщины, сообщает МЧС.
21:55
В результате взрыва еще один гражданин доставлен в медцентр, таким образом, по данным Минздрава, число госпитализированных достигло 61.
На данный момент в разных медцентрах проходят лечение 24 пострадавших. Их состояние оценивается как средней тяжести.
Остальные госпитализированные, по данным ведомства, получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны.
20:44
Спасатели извлекли из-под завалов 10 пострадавших и еще одно тело. Противопожарные и поисковые работы продолжаются, сообщает МЧС.
Другие новости дня
ВСУ нанесли удар по базе ЧВК «Вагнера» в Луганской области
Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по базе российских наемников из частной военной компании Вагнера, которая располагалась в районе оккупированного РФ города Попасная Луганской области Украины.
О том, что база разрушена, сообщили несколько российских телеграм-каналов, освещающих войну в Украине, а также канал, в котором публикуются новости о «вагнеровцах» с объявлениями о наборе наемников. По данным одного из российских военных корреспондентов, Юрия Котенка, артиллерийский удар был нанесен из реактивной системы залпового огня HIMARS, поставленной на вооружение Украины США.
Украинские СМИ отмечают, что неделю назад другой российский военкор, Сергей Среда, опубликовал фотографии с базы «вагнеровцев» в Попасной. Предположительно украинские военные узнали о месте ее расположения благодаря именно этим фото. Локация на них идентична тому месту, по которому был нанесен удар.
Издание The Insider обратило внимание на то, что после публикации новости об уничтожении базы ЧВК Вагнера Сергей Среда удалил из своего телеграм-канала пост с фотографиями наемников.
По данным некоторых СМИ, на базе в момент удара мог находиться близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают спонсором и одним из создателей ЧВК Вагнера. Официального подтверждения этой информации нет.
Накануне пресс-служба компании «Конкорд», которая принадлежит Пригожину, сообщала о командировке бизнесмена в Луганскую область. Сам он публиковал фотографии из штаба «вагнеровцев». До этого сообщалось, что предприниматель лично занимается вербовкой наемников, объезжая для этого, в частности, российские колонии.
О наличии погибших или пострадавших в результате удара ВСУ по базе ЧВК Вагнера пока информации нет.
Глава МИД Грузии пообещал «скорые ощутимые результаты» в отношениях с ЕС
В двусторонних отношениях между Грузией и Евросоюзом очень скоро будут конкретные ощутимые результаты. Так министр иностранных дел Илья Дарчиашвили прокомментировал отчет ЕС о реализации Грузией Соглашения об ассоциации.
«У нас открытый и продолжающийся диалог с Европейским Союзом. Мы активно работаем с ними, чтобы преодолеть все существующие вызовы. В отношении ЕС у нас очень динамичный процесс. Я уверен, что все вместе в тесной координации мы будем иметь конкретные ощутимые результаты в двусторонних отношениях между Грузией и Европейским Союзом, и Грузия продолжит очень активно двигаться к окончательной интеграции в Евросоюз», - сказал глава МИД, передает Общественный вещатель.
Ранее Служба внешних связей ЕС опубликовала очередной Доклад о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации. В нем говорится, что Соглашение стало движущей силой реформ, в целом есть прогресс в приведении национального законодательства в соответствие с законодательством ЕС. Но в докладе подчеркивается, что существовавшие в 2021 году вызовы «угрожали подрывом демократических основ страны».
42 государства призвали Россию вывести войска с Запорожской АЭС
42 страны мира призвали Россию вывести войска с Запорожской атомной электростанции. Обращение опубликовано на официальном сайте Евросоюза 14 августа. Россия заняла крупнейшую в Европе электростанцию в начале марта, на ней продолжает работать украинский персонал. В последние недели на территорию станции несколько раз падали снаряды после артиллерийских обстрелов, Киев и Москва обвиняют в этом друг друга.
Обращение выпущено от имени 42 стран: в том числе, всех стран Евросоюза, Австралии, Великобритании Грузии, Исландии, Канады, Лихтенштейна, Молдовы, Новой Зеландии, Норвегии, Северной Македонии, США, Черногории, Южной Кореи и Японии. В тексте Россию призывают вывести вооруженные силы и весь другой неуполномоченный персонал с Запорожской атомной электростанции, ее ближайших окрестностей и всей Украины.
«Размещение российского военного персонала и вооружений на ядерном объекте неприемлемо и нарушает принципы безопасности, защиты и гарантий, которые обязались соблюдать все члены Международного агентства по атомной энергии», - говорится в тексте. В обращении отмечается, что присутствие российских военных мешает Украине соблюдать обязанности по сохранению ядерной безопасности, а МАГАТЭ - исполнять свои полномочия атомного регулятора на объекте.
- Москва заявляет, что российские военные размещены на станции только для ее охраны в условиях войны. Москва призывает инспекторов МАГАТЭ посетить санкцию, заявляя, что визиту мешает украинская сторона. Киев говорит, что Россия должна вывести войска со станции, чтобы визит состоялся по украинским законам.
- ООН призвала Россию и Украину организовать вокруг станции демилитаризованную зону. С аналогичным призывом выступала Украина, его поддержали несколько стран, включая США. Москва это предложение не поддерживает.
Издатель Glamour подал в суд на модный дом дочери Рамзана Кадырова
Приостановившее работу в России после начала войны в Украине издательство АО «Конде Наст» (Condé Nast) подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании долга и неустойки с ООО «Фирдаус» – модельного дома, учредителем которого является дочь главы Чечни и министр культуры республики Айшат Кадырова, сообщает Кавказ.Реалии.
Как следует из материалов арбитражного дела, издатель заявил о долге модельного дома Кадыровой в 814 тысяч рублей, а также необходимой уплате неустойки в 893 тысячи рублей. Известно, что долг тянется с июля 2019 года. Иск был принят к рассмотрению 8 августа, дата первого заседания еще не назначена. Подробности иска пока неизвестны.
Медиагруппа Condé Nast работала на российском рынке с 1998 года. До приостановки деятельности в России она выпускала глянцевые журналы сегмента «премиум»: Vogue, GQ, GQ Style, Tatler, AD, Glamour и Glamour Style Book.
В 2021 году ООО «Фирдаус» показал выручку в 75 млн рублей и чистую прибыль в 26 млн рублей. Примечательно, что до 2018 года ежегодная выручка компании не превышала 1,5 млн рублей. Несмотря на занимаемую должность высокопоставленного чиновника, Айшат Кадырова остается учредителем коммерческой компании.
- 22-летняя Айшат Кадырова была назначена министром культуры Чечни в октябре 2021 г.
- В июне глава Чечни Рамзан Кадыров удостоил свою дочь Айшат Кадырову, занимающую пост министра культуры республики, высшей награды региона – ордена имени Ахмата Кадырова.
- За серьезные нарушения прав человека Государственный департамент США распространил на Айшат Кадырову санкции, введенные летом 2020 года против Рамзана Кадырова.
- Доход Айшат Кадыровой за 2021 год вырос более чем в 50 раз – с 845 тысяч до 44 миллионов рублей. На опубликованном Рамзаном Кадыровым видео из дома его дочери виден припаркованный во дворе автомобиль Lamborghini Urus, отсутствующий в официальной декларации чиновницы. Также в 2021 году у Кадыровой появился особняк площадью 1 617 квадратных метров и два нежилых помещения, поместившиеся на участке в шесть соток – стоимость всего объекта недвижимости может составлять более 50 миллионов рублей.
Президент Латвии предложил пересмотреть выданные россиянам ВНЖ
Президент Латвии Эгил Левитс призвал пересмотреть и аннулировать уже выданные виды на жительство и визы тем, кто поддерживает российское вторжение в Украину. Он назвал предыдущие правительства «неоправданно щедрыми в выдаче видов на жительство российским гражданам» и заявил, что пришло время провести ревизию последствий это политики. Его словам приводит издание Delfi.
«Торговля предыдущими правительствами видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам создали риски безопасности и поспособствовали двуязычию», - заявил политик, выступая 13 августа в Икшкиле на слете жертв политических репрессий. Кроме того, он заявил, что постоянные жители Латвии, которые в будущем примут российское гражданство, должны будут покинуть страну.
В Латвии с 2010 года действовала программа, по которой получить вид на жительство в республике можно было в обмен на приобретение недвижимости или другие инвестиции. Страна выдала иностранцам в общей сложности 46472 временных вида на жительство, сообщало Delfi в марте, россияне получили 10347 из них. Половина получили право на документы после покупки недвижимости. Если учитывать и постоянные ВНЖ, в Латвии по состоянию на весну жило более 50 тысяч россиян и около 120 тысяч русских в статусе «неграждан».
В феврале страна перестала выдавать россиянам туристические визы. В марте - виды на жительство российским и белорусским гражданам. Правительство страны поддержало предложение запретить выдачу туристических виз россиянам на уровне всего Шенгенского пространства.
- 14 августа заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик сообщил, что страна прорабатывает возможность прекратить выдачу виз гражданам России, передает Польское телевидение. По его словам, против усложнения визового режима на уровне всего Евросоюза выступают Германия, Франция и Нидерланды. Поддерживают ее, по его словам, Литва, Латвия, Эстония, Чехия и Словакия. Тема, как ожидается, будет обсуждаться в августе на встрече министров иностранных дел ЕС.
По предварительным данным, в результате взрыва в ереванском ТЦ два человека погибли, 60 - ранены
14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв, передает Радио Азатутюн.
20:00
Число пострадавших, доставленных в разные медицинские центры, достигло 60. Состояние 36 из них специалисты оценивают как средней тяжести, 22 - после обследования выписаны, сообщает Минздрав.
19:58
5-летнюю девочку, в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» доставленную в медцентр «Сурб Аствацамайр», выписали из больницы, сообщает пресс-служба медцентра.
19:57
Из-под завалов торгового центра «Сурмалу» извлекли тело погибшей женщины с ожогами, сообщил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян.
Он сказал, что работы будут продолжаться до поздней ночи.
«Всего удалось оказать помощь и извлечь из-под завалов до десяти граждан, а у нас на данный момент 20 сигналов, когда граждане ищут своих родственников, то есть, предполагается, что мы должны провести работы по поиску и спасению не менее 20 человек», - сообщил Армен Памбухчян.
По словам министра, на данный момент по возможности удалось потушить пожар, и «по части пожара опасности нет». «Но поскольку мы имеем дело с взрывчатыми веществами, мы по возможности воздерживаемся от объявления о полном тушении, потому что может быть опасность, что все еще остались взрывчатые вещества», - добавил он.
19:30
Среди госпитализированных в результате взрыва есть и беременная женщина. По данным Минздрава, опасности для жизни женщины и плода нет. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.
Заместители министра здравоохранения Артак Джумаян и Армен Назарян в разных медицинских центрах посетили пострадавших от взрыва граждан, в том числе госпитализированную 5-летнюю девочку и ее мать.
18:31
На данный момент число пострадавших от взрыва достигло 57 человек, состояние 36 из них оценивается как средней степени тяжести, сообщает Минздрав.
«Граждан, находящихся в крайне тяжелом состоянии, нет, состояние остальных оценивается как удовлетворительное. 20 из 56 получили первую медицинскую помощь и выписаны из больниц», - отметили в ведомстве.
Ранее Радио Азатутюн также сообщило, что 5-летний ребенок, находящийся на лечении в медицинском центре «Сурб Аствамайр», переведен из реанимации в больничную палату.
18:23
Пожар в торговом центре «Сурмалу» еще полностью не потушен, но управляем, заявил Радио Азатутюн министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян.
«Мы даже не говорим об изоляции, потому что небольшие взрывы все время продолжают происходить, но проводятся работы по охлаждению и тушению пожара, чтобы мы могли его контролировать. Можно сказать, что на данный момент пожар контролируется», - сказал он.
Армен Памбухчян добавил, что поисково-спасательные работы ведутся уже несколько часов. «Мы предполагаем, что там все еще есть граждане, к работам подходим с осторожностью, чтобы не навредить гражданам, оказавшимся внизу, под завалами», - сказал он.
Около двух с половиной часов назад из-под завалов вынесли двух женщин, по словам министра, их состояние было тяжелым.
Министр также сообщил, что риск обрушения все еще существует, поскольку «колонны здания полностью деформированы».
Он не стал говорить о причинах взрыва, отметив, что должно быть проведено надлежащее расследование.
18:20
В подразделениях Спасательной службы Еревана и соседних областей осуществляется усиленная служба. В тушении пожара принимают участие 50 спасателей и 155 пожарных-спасателей. По состоянию на 18:00, из медучреждений выписаны 15 граждан, 40 находятся на стационарном лечении, сообщает МЧС.
17:17
По словам представителя МЧС, потушить пожар еще не удалось. В ведомстве сообщают, что работы по тушению пожара ведутся на четырех участках.
Работами по тушению пожара на месте руководит глава МЧС Армен Памбухчян.
17:09
Пострадавший в результате взрыва 5-летний ребенок из реанимационного отделения медицинского центра «Сурб Аствамайр» переведен в больничную палату, сообщили в Минздраве.
Ведомство также сообщает, что по состоянию на 16:30 число граждан, доставленных в различные медицинские учреждения в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу», достигло 51.
Госпитализированные находятся в медицинских центрах «Армения», «Эребуни», Университетской больнице №1, «Сурб Астватмайр», «Шенгавит» и «Измирлян».
Есть один погибший.
16:45
В результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в больницу «Сурб Астватмайр» доставлены 10 несовершеннолетних, им оказана первая помощь, и они выписаны, сообщает Минздрав.
Один ребенок в настоящее время находится в реанимационном отделении медицинского центра, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, его жизнь вне опасности. Еще один несовершеннолетний обратился в медицинский центр «Шенгавит», его также после оказания первой помощи выписали, добавляют в ведомстве.
На данный момент только один пострадавший несовершеннолетний находится на стационарном лечении.
Прямая трансляция Радио Азатутюн с места происшествия:
16:32
В медицинский центр «Шенгавит» обратились еще 4 пострадавших, их состояние также оценивается как средней тяжести. Один из пострадавших, который отравился дымом, сейчас находится в реанимации, его жизнь вне опасности.
Обратившиеся в медцентр за помощью граждане среднего возраста, всего 12 человек.
16:22
До сих пор в медцентр «Эребуни» обратились 13 пострадавших от взрыва в «Сурмалу», один из которых - мужчина 45-50 лет, его доставили мертвым, сообщила Радио Азатутюн заведующая приемным отделением медцентра Армине Санамян.
Она подчеркнула, что всем оказана первая помощь, проведены необходимые обследования. «Все они находятся на стационарном лечении, состояние оценивается как удовлетворительное, состояние нескольких пациентов оценивается как средней степени тяжести. У них разного рода травмы: позвоночника, конечностей, головы».
15:57
Недавно из медцентра «Шенгавит» выписался один из пострадавших, на данный момент там проходят лечение 8 граждан, пострадавших в результате взрыва. Их состояние оценивается как средней тяжести, их жизни вне опасности, сообщили в пресс-службе медцентра.
В медцентр «Сурб Аствацамайр» обратились около 10 человек, в том числе родители с детьми. На данный момент, по данным медцентра, в реанимационном отделении находится один ребенок пяти лет, он дышит с помощью кислородного аппарата, его жизнь вне опасности. Кроме него, другие пострадавшие уже выписаны.
По сведениям Радио Азатутюн, погибший в результате взрыва – это мужчина средних лет. Официальной информации о его личности до сих пор нет.
15:30
В результате взрыва в различных медицинских учреждениях получают медицинскую помощь 26 пострадавших, сообщает Министерство здравоохранения.
По состоянию на 15:00, в медицинский центр «Шенгавит» доставлены 14 пострадавших, 5 из них получили первую помощь и выписались. В результате взрыва 3 человека были доставлены в медицинский центр «Армения», 4 - в медицинский центр «Сурб Аствацамайр», 4 - в медицинский центр «Эребуни», 6 - в университетскую больницу №1. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, говорится в сообщении Минздрава.
15:27
С трех сторон здания торгового центра «Сурмалу» есть угроза, сообщил пресс-секретарь МЧС Айк Костанян, добавив, что МЧС работает в усиленном режиме, легковоспламеняющиеся взрывчатые материалы продолжают взрываться.
По информации Радио Азатутюн, в различные медицинские учреждения обратились 30 граждан.
Медцентр «Армения» принял 6 пострадавших, 3 из них госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для их жизни нет, сообщили в центре. Еще трое пострадавших были выписаны после оказания им медицинской помощи.
15:09
По сведениям Радио Азатутюн, один гражданин доставлен в медицинский центр «Эребуни без признаков жизни, 8 – в состоянии средней степени тяжести. 14 человек доставлены в медицинский центр «Шенгавит», из них 9 - в состоянии средней степени тяжести, 5 человек выписаны после оказания первой помощи.
14:55
По данным МЧС, здание торгового центра полностью в огне, огонь до сих пор не потушен.
14:40
Пресс-секретарь МЧС сообщил Радио Азатутюн, что горит трехэтажное здание местных складов, есть частичное обрушение. По сообщенным им данным, один человек погиб, 20 - ранены.
Директор Службы скорой помощи Тагуи Степанян сообщила Радио Азатутюн, что, по предварительным данным, в разные больницы были доставлены 11 человек. По данным Службы скорой помощи, число пострадавших может увеличиться.
13:50
14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв.
Как сообщает МЧС, по предварительным данным, начался пожар. Есть пострадавшие.
Объявлено о вызове на пожар третьей степени сложности, на место выехали спасатели, отметил в МЧС.
МЧС Армении: граждан эвакуируют из метро, парламента и ряда торговых центров
Работа ереванского метрополитена прекращена, граждан эвакуируют, так как поступил сигнал о бомбе, сообщила Радио Азатутюн пресс-секретарь метрополитена Татев Хачатрян.
В МЧС сообщают, что в очередной раз поступила информация о том, что помимо всех станций метро, на всех важнейших военных и гражданских объектах, во всех торговых центрах, в зоопарке, в здании Национального собрания на Баграмяна 19, в церкви Сур Григор Лусаворич заложены взрывные устройства.
На место выехали инженерно-саперные группы.
«В целях безопасности населения проводятся работы по эвакуации», - говорится в сообщении МЧС.
Вооруженный мужчина протаранил ограждение у здания Капитолия
Вооружённый мужчина протаранил автомобилем ограждение возле здания Капитолия в Вашингтоне, открыл огонь в воздух и застрелился. Об этом сообщила местная полиция.
Инцидент произошёл в воскресенье, 14 августа, чуть позднее 4 утра по местному времени (11 утра по Москве). В здании Капитолия заседает американский парламент. Конгрессмены и сенаторы в августе ушли в летний отпуск, в сообщении полиции говорится, что подозреваемый, вероятно, не ставил целью напасть на одного из них. Кроме того, он, вероятно, не целился ни в кого из полицейских.
Имя и возраст подозреваемого не называются.
Глава МИД Литвы: запрет на выдачу виз россиянам создаст оппозицию Путину
Евросоюзу следует прекратить выдавать шенгенские визы гражданам России, чтобы оставить там наибольшее количество оппозиционно настроенных по отношению к президенту Владимиру Путину людей. С таким заявлением выступил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет «Коммерсантъ».
По словам министра, становление «демократической России» будет происходить внутри страны, а движущей силой политических перемен должны стать именно российские оппозиционеры.
Высказывание Ландсбергиса прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. «Глава МИД Литвы Ландсбергис считает, что не надо давать визы российской оппозиции – «пусть сидят в стране и готовят перемены». Пусть сидят? Добрый Ландсбергис четко обозначил «поддержку», - написала она в телеграме.
С началом войны России с Украиной некоторые россияне вынуждены были покинуть страну – в том числе из-за угроз уголовного преследования.
Президент Украины Владимир Зеленский на днях в очередной раз призвал Евросоюз отменить визы для россиян, а людям, которых преследуют в России, предложил обращаться за статусом беженцев.
- Эстония, Латвия, Литва и Чехия, прекратили выдачу туристических виз гражданам России еще до предложения Зеленского. Эстония также объявила о запрете въезжать на свою территорию россиянам, у которых есть шенгенская виза, выданная этой страной.
- Еврокомиссия исключила полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам Евросоюза.
- Запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России будет обсуждаться на встрече глав МИД Евросоюза в Праге в конце августа. Ограничения могут быть включены в очередной пакет санкций ЕС против России.
Взрыв в ереванском торговом центре: по предварительным данным один человек погиб, есть раненые
14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв, передает Радио Азатутюн.
15:30
В результате взрыва в различных медицинских учреждениях получают медицинскую помощь 26 пострадавших, сообщает Министерство здравоохранения.
По состоянию на 15:00, в медицинский центр «Шенгавит» доставлены 14 пострадавших, 5 из них получили первую помощь и выписались. В результате взрыва 3 человека были доставлены в медицинский центр «Армения», 4 - в медицинский центр «Сурб Аствацамайр», 4 - в медицинский центр «Эребуни», 6 - в университетскую больницу №1. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, говорится в сообщении Минздрава.
15:27
С трех сторон здания торгового центра «Сурмалу» есть угроза, сообщил пресс-секретарь МЧС Айк Костанян, добавив, что МЧС работает в усиленном режиме, легковоспламеняющиеся взрывчатые материалы продолжают взрываться.
По информации Радио Азатутюн, в различные медицинские учреждения обратились 30 граждан.
Медцентр «Армения» принял 6 пострадавших, 3 из них госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для их жизни нет, сообщили в центре. Еще трое пострадавших были выписаны после оказания им медицинской помощи.
15:09
По сведениям Радио Азатутюн, один гражданин доставлен в медицинский центр «Эребуни без признаков жизни, 8 – в состоянии средней степени тяжести. 14 человек доставлены в медицинский центр «Шенгавит», из них 9 - в состоянии средней степени тяжести, 5 человек выписаны после оказания первой помощи.
14:55
По данным МЧС, здание торгового центра полностью в огне, огонь до сих пор не потушен.
Прямая трансляция Радио Азатутюн с места происшествия:
14:40
Пресс-секретарь МЧС сообщил Радио Азатутюн, что горит трехэтажное здание местных складов, есть частичное обрушение. По сообщенным им данным, один человек погиб, 20 - ранены.
Директор Службы скорой помощи Тагуи Степанян сообщила Радио Азатутюн, что, по предварительным данным, в разные больницы были доставлены 11 человек. По данным Службы скорой помощи, число пострадавших может увеличиться.
13:50
14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв.
Как сообщает МЧС, по предварительным данным, начался пожар. Есть пострадавшие.
Объявлено о вызове на пожар третьей степени сложности, на место выехали спасатели, отметил в МЧС.
Зеленский призывал ввести санкции против атомной отрасли России
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем субботнем видеообращении призывал ввести санкции против атомной отрасли России.
"Каждый день пребывания российского контингента на территории Запорожской атомной станции и соседних районах настолько увеличивает радиационную угрозу для Европы, что даже в пиковые моменты противостояния во времена холодной войны такого не было", - сказал Зеленский.
Украинский инженер, который работает на станции, в разговоре c Би-би-си сказал, что российские солдаты разместили там военную технику и заминировали машинные залы ядерных реакторов. По словам работника АЭС, наибольший риск создают обстрелы линий электропередач. Это прямой путь к ядерной аварии, говорит инженер.
Запорожская атомная станция была захвачена российской армией еще в первые дни войны. В последнее время участились обстрелы станции. Украинские власти обвиняют в них Россию. Москва утверждает, что АЭС обстреливают украинские военные.
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) на прошлой неделе заявили, что АЭС вышла из-под контроля. Аналитики американского Института изучения войны сообщают, что Россия использует захваченную атомную станцию, чтобы сыграть на страхе Западе перед ядерной катастрофой.
Россия обвинения отвергает. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС заявил, что представители МАГАТЭ должны посетить станцию. При этом Небензя не поддержал предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг атомной станции. По его словам, Россия защищает АЭС в том числе от возможных терактов.
В Иерусалиме палестинец открыл стрельбу у Стены Плача
В Иерусалиме в ночь с субботы на воскресенье палестинец открыл стрельбу по автобусу у Стены Плача. Ранения получили восемь человек, среди которых четверо американцев.
Среди пострадавших – 30-летняя беременная женщина. Она получила ранение в живот.
Нападавший с места происшествия скрылся. Через шесть часов после случившегося он сдался полиции и сложил оружие. По данным СМИ, это 26-летний палестинец Амир Сидауи, проживающий в Восточном Иерусалиме.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что причастные к нападению «заплатят за вред, нанесенный мирным жителям».
Палестинские радикальные группировки ХАМАС, «Исламский джихад» и «Бригады мучеников Аль-Аксы» назвали действия палестинца «естественным ответом на преступления против палестинского народа».
Стрельба в Иерусалиме произошла через неделю после очередного обострения конфликта между Израилем и группировкой «Исламский джихад» в Секторе Газа.
В прошлые выходные израильская армия нанесла серию авиаударов по Газе, были убиты двое высокопоставленных лидеров группировки и еще около 10 бойцов «Исламского джихада».
По информации властей Израиля, они готовили нападения. По данным палестинских медиков, жертвами обстрела стали десятки мирных жителей Газы, в том числе дети. В ответ сторонники «Исламского джихада» выпустили по Израилю сотни ракет. Несколько десятков израильтян получили ранения.
В Ереване произошел взрыв в торговом центре. Есть пострадавшие
14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв, передает Радио Азатутюн.
По данным МЧС, после взрыва начался пожар. По предварительным данным, в больницы доставлены семь человек. Под завалами еще могут оставаться люди.
В соцсетях распространяются ролики, на которых видно, как над городом поднимается большой столб черного дыма. Пользователи предполагают, что могли взорваться фейерверки, но власти эту информацию пока не подтверждают.
«Сурмалу» специализируется на оптовой продаже различных товаров и продуктов.
Игоря Стрелкова могли задержать в Крыму при попытке перейти границу
Бывший командующий войсками пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин) мог быть задержан в аннексированном Крыму при попытке попасть добровольцем на войну с Украиной. Об этом сообщается в телеграм-каналах, поддерживающих сепаратистов. Официально власти это не комментировали.
Как утверждается, Стрелков пытался попасть в зону боевых действий в Херсонской области по паспорту на чужое имя, ранее выданному ему ФСБ. Из сообщений следует, что он был задержан на административной границе Крыма и Херсонской области.
Антивоенный телеграм-канал «Сеятель ветра» публикует фотографию паспорта на имя Сергея Рунова с фото Гиркина. Подлинность документа не подтверждена.
Стрелков в своем телеграм-канале не стал предметно комментировать возможное задержание, уточнив лишь, что не был в камере предварительного заключения. Он добавил, что «на фронте будет непременно, но не прямо сейчас».
- В августе 2014 года Стрелков покинул Донбасс и после этого регулярно критикует руководство сепаратистов в Донецке и Луганске, российское правительство и президента России Владимира Путина. Выставляя на аукцион медаль за участие в аннексии Крыма, он заявил, что на ней изображен президент, которого сепаратист «откровенно презирает».
- После вторжения в феврале 2022 года Стрелков критикует действия российских властей с радикальных провоенных позиций, требуя, в частности, объявить в России мобилизацию. Он несколько раз заявлял, что хочет вернуться в Донбасс и готов воевать рядовым, но встречает противодействие со стороны сепаратистских и российских властей.
- Прокуратура в Нидерландах обвиняет Стрелкова в непосредственной причастности к катастрофе пассажирского рейса в Донбассе в 2014 году, в результате которой погибли 298 человек. Он заочно арестован, обвинение на суде потребовало назначить ему пожизненный срок. Кроме того, он объявлен в розыск украинским судом.
Установлена связь с тремя альпинистами, оставшимися на горе Тетнульди
Спасатели из Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии смогли связаться с тремя альпинистами, остающимися в районе горы Тетнульди в высокогорной Сванетии.
По сообщению ведомства, со слов альпинистов, они чувствуют себя хорошо, в помощи спасателей не нуждаются и самостоятельно продолжают путь в направлении населенного пункта. Несмотря на это, группа спасателей продолжает пешее восхождение навстречу иностранным альпинистам.
В рамках спасательной операции накануне вертолетом Пограничной полиции МВД спасатели эвакуировали двух пострадавших и тело одного погибшего туриста с пика Тетнульди в Местия.
Абхазское руководство возложило цветы к мемориалу погибшим в грузино-абхазской войне
Сегодня, 14 августа, исполнилось 30 лет со дня начала грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. В Парке Славы в Сухуми состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу погибшим в той войне.
Почтить память погибших в Парк Славы пришли президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента Лаша Ашуба, члены правительства, депутаты парламента, российский посол в республике Михаил Шургалин, военнослужащие абхазских вооруженных сил, ветераны войны, матери погибших, представители общественности.
Доклад Amnesty International о ВСУ проверят международные эксперты
Доклад правозащитной организации Amnesty International о случаях размещения вооружения украинскими военнослужащими в жилых домах, школах и больницах проверят международные эксперты. Об этом пишет Deutsche Welle.
Правозащитники намерены выяснить, почему доклад вызвал негативную реакцию. «Мы хотим понять, что именно пошло не так и почему, чтобы извлечь уроки и улучшить нашу работу в области прав человека», - заявили в организации.
Amnesty International осудила использование исследования российской пропагандой и выразила сожаление, что в посвященном докладу пресс-релизе «не было уделено должного внимания российской агрессии».
- В докладе Amnesty International, опубликованном 4 августа, говорится, что вооруженные силы Украины (ВСУ) в попытке отразить российское вторжение подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в жилых районах, в том числе школах и больницах.
- Эти выводы вызвали критику Киева. Президент Украины Владимир Зеленский назвал публикацию «аморальной выборкой», с помощью которой правозащитники пытаются переложить ответственность с России на Украину.
- Глава международной правозащитной организации Агнесс Каламар в ответ заявила, что критика «не ослабит беспристрастность» Amnesty International и «не изменит фактов». Каламар уточнила что выводы были основаны на доказательствах, собранных в ходе расследований, в соответствии со строгими стандартами.
- В ответ директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук покинула организацию. Она уточнила, что украинский офис участия в составлении доклада не принимал.
Премьер Грузии сделал заявление в день начала грузино-абхазской войны
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «самым драматическим событием новейшей истории Грузии» войну в Абхазии. В воскресенье, 14 августа, исполнилось 30 лет со дня начала грузино-абхазской войны.
«Братский конфликт, принесший неоправданные разрушения, вынудивший сотни тысяч людей покинуть свои родные земли и, что самое трагичное, стоивший жизни многим нашим согражданам – солдатам и мирным жителям – с обеих сторон. Вместе со всем нашим обществом я еще раз чту светлую память каждого из них», - говорится в заявлении премьера.
Он выражает надежду на то, что «политика мира, взаимного уважения и диалога приблизит нас к тому дню, когда вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями мы продолжим строить единое, сильное, миролюбивое, демократическое государство», пишет агентство «Новости-Грузия».
Вооруженное противостояние, переросшее в войну, началось после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани отдал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой «абхазской гвардии» открыли огонь по грузинским военным.
Сухуми перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований 27 сентября 1993 года, а 30 сентября они установили контроль почти над всей территорией Абхазии, за исключением Кодорского ущелья. До августовской войны 2008 года, ущелье было единственным регионом Абхазии, который контролировали власти Грузии.
Жертвами военного противостояния стали 14 тысяч человек. Кроме того, грузинское население региона – около 300 тысяч человек - было изгнано из своих домов, сотни мирных жителей были убиты. Из Абхазии также вынуждены были уехать десятки тысяч жителей разных национальностей - греки, евреи, эстонцы и другие.
На стороне абхазских вооруженных формирований воевали боевики из Чечни, Адыгеи и других регионов России. Отличившийся на войне против грузинского населения особой жестокостью чеченский полевой командир Шамиль Басаев был награжден абхазским правительством званием «Герой Абхазии». Впоследствии Басаев совершил множество терактов на территории самой России и был включен в список международных террористов.
В августе 2008 года, после открытого вооруженного конфликта с Грузией, правительство России признало Абхазию в качестве независимого государства. Правительство Грузии, в свою очередь, официально объявило эту территорию оккупированной.
«Коммерсантъ» написал об ажиотажном спросе в России на шенгенские визы
В России возник ажиотажный спрос на оформление шенгенских виз. Количество обращений в профильные агентства подскочило на 40%, пишет издание «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники на туристическом рынке.
В материале говорится, что ситуация связана с призывами ограничить россиянам выдачу шенгенских виз и возникшим «негативным информационным фоном». «Путешественники стремятся оформить документы впрок», - сказал один из собеседников издания. Другой источник «Коммерсанта» отметил, что речь идет в основном о туристах, которые действуют сами или через визовые агентства. Начальник корпоративного отдела одного из них, «Визахода», Марина Широкова говорит, что число заявителей выросло на 40% за последние две недели. «Особенно это чувствовалось в конце недели, на фоне заявлений эстонских властей», - добавила Широкова.
В публикации «Коммерсанта» говорится также, что в основном россиян интересует посещение популярных курортных направлений - Франции, Испании, Италии и Греции. Но из-за ограниченного авиасообщения многие туристы добираются туда через Финляндию и балтийские страны.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Washington Post 8 августа призвал Запад запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Он сказал тогда, что государства должны заставить всех россиян вернуться в Россию и «жить в своем собственном мире, пока они не изменят свою философию». Зеленский назвал это «единственным способом повлиять на Путина» и остановить боевые действия на украинской территории. В пятницу в своем очередном вечернем обращении Владимир Зеленский предложил тем, кто в России подвергается преследованию, обращаться за статусом беженцев.
- Ряд стран ЕС, в том числе Эстония, Латвия, Литва и Чехия, прекратили выдачу туристических виз гражданам России еще до предложения Зеленского. Эстония также объявила о запрете въезжать на свою территорию россиянам, у которых есть шенгенская виза, выданная этой страной.
- Страны Балтии призывают также полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Идею поддержало руководство Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС. «В период российской агрессии, объявленные границы которой постоянно смещаются, не может быть и речи об обычном туризме для российских граждан», - заявил глава МИД Чехии Ян Липавский. Вопрос будет обсуждаться на заседании Совета Евросоюза в конце августа.
- Германия дала понять, что не согласна с идеей. Еврокомиссия исключила полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам ЕС.
Напавшему на Рушди предъявлено обвинение в покушении на убийство
Подозреваемому в атаке на писателя Салмана Рушди и нанесении ему ножевых ранений предъявлено обвинение в покушении на убийство и нападении. Он заключен под стражу без права выхода под залог.
Об этом в субботу сообщили власти округа Чаутоква, в штате Нью-Йорк, где было совершено преступление.
По сведениям полиции, арестованный – 24-летний житель Нью-Джерси Хади Матар. Родители Матара, как отмечает «Голос Америки», иммигрировали в США из Ливана. Через адвоката он передал заявление о своей невиновности.
Прокурор округа Чаутоква Джейсон Шмидт сообщил, что расследование ведут штат Нью-Йорк и федеральные правоохранительные структуры. Мотивы покушения пока остаются невыясненными.
Хади Матар был задержан на месте покушения. Атака произошла в пятницу, когда Салман Рушди готовился выступить с лекцией в образовательном центре Chautauqua Institution. Неизвестный выбежал на сцену и напал на Рушди и модератора мероприятия. По словам очевидцев, он в течение примерно 20 секунд наносил писателю удары кулаками и ножом, прежде чем его обезвредили.
Модератор Генри Риз получил небольшую травму головы. Салмана Рушди доставили на вертолете в местную больницу, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам его агента Эндрю Уйали, у писателя повреждена печень, нервы на руке, он может потерять глаз.
Салману Рушди, британскому писателю индийского происхождения, 75 лет. Вышедший в 1988 году его роман «Сатанинские стихи» вызвал негодование у многих мусульман, обвинивших автора в оскорблении пророка Мухаммеда. Тогдашний верховный лидер Ирана аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве, приговорив к смерти. За его голову было объявлено крупное вознаграждение. Долгое время Рушди был вынужден скрываться, а книгу запретили в нескольких странах.
Официальной реакции на нападении на Салмана Рушди в Иране не было. Но в публикациях ряда консервативных газет появились хвалебные отклики в адрес человека, атаковавшего писателя.
Президент США Джо Байден осудил «жестокое нападение», отметив, что Салман Рушди не поддался ни запугиваниям, ни попыткам заставить его замолчать. Байден также сказал, что он вместе со своей супругой Джилл, со всеми американцами и людьми по всему миру молится сейчас за здоровье и излечение Рушди.
Минобороны РФ: Из Украины эвакуировано 28 тысяч человек за сутки
Российские военные за сутки эвакуировали из мест боевых действий в Украине почти 28 тыс. человек, включая 4,5 тыс. детей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Об этом сообщает «Интерфакс». Мизинцев назвал точные цифры: по его словам, из Украины в Россию за прошедшие сутки были вывезены 27 714 человек, в том числе 4 522 ребенка, а всего с начала войны, которую в РФ называют «спецоперацией» - 3 342 109 человек, из которых 533 441 ребенок.
Также, по его словам, с начала войны государственную границу Украины с Россией пересекли 557 084 автомобиля, в том числе, за последние сутки - 4 145.
- Украинские власти считают перемещение украинских граждан с оккупированных Россией территорий Украины на российскую территорию насильственным и приравнивают его к депортации.
- Многие граждане Украины, вынужденные эвакуироваться в Россию, затем стараются переехать в страны Европейского Союза.
Мариам Джаши назначена генсекретарем Международной ассоциации женщин-врачей
Магистр государственного управления Гарвардского университета Мариам Джаши назначена генеральным секретарем Международной ассоциации женщин-врачей, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Мариам Джаши – депутат парламента Грузии девятого созыва, была председателем Комитета по образованию, науке и культуре.
Международная ассоциация женщин-врачей была создана в 1919 году, с 1954 года сотрудничает с Всемирной организацией здравоохранения, а в 1987 году получила консультативный статус Экономического и социального совета ООН. MWIA со 103-летней историей сегодня насчитывает более 12 000 членов по всему миру, включая 36 национальных ассоциаций.
Основными направлениями Ассоциации являются работа над вопросами женского здоровья в контексте глобального здравоохранения, защита прав женщин-врачей и вопросы гендерного равенства в сфере здравоохранения.
Словакия передала Украине первую партию самоходных гаубиц
Словакия поставила Украине первые самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Передачу первых четырех установок подтвердил, в частности, министр обороны Словакии Ярослав Надь.
Самоходные гаубицы Zuzana 2 оснащены бронированной кабиной. Их максимальная дальность стрельбы превышает 40 километров. «Наша главная цель - внести свой вклад в спасение как можно большего количества жизней и помочь нашим украинским друзьям остановить это бессмысленное кровопролитие», - подчеркивает Ярослав Надь.
Как отмечает издание «Украинская правда», 2 июня Украина и Словакия подписали контракт на поставку восьми самоходных гаубиц.
В субботу также стало известно, что Словакия намерена передать Киеву находящиеся на вооружении ее армии истребители МиГ-29. Об этом сообщается со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Словакии Мартину Ковалькащикову. Количество истребителей не уточняется, но известно, что в распоряжении Словакии есть не менее 11 самолетов МиГ-29, которые могут снять с вооружения уже до конца августа, пишет Русская служба «Би-би-си».
Первый после пандемии ЛГБТ-парад состоялся в Праге
Десятки тысяч человек вышли сегодня на улицы Праги, чтобы принять участие в параде ЛГБТ. Это первое шествие, состоявшееся после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса.
Колонну возглавили мэр Праги Зденек Гржиб с супругой. Собравшиеся с радужными флагами и плакатами в поддержку равноправия для ЛГБТ прошли по центру города и поднялись в парк Летна. Там прошли различные мероприятия и концерт.
В этом году организаторы из экологических соображений отказались от использования автомобильных сцен.
Полиция сообщила, что парад прошёл без инцидентов.
Первое шествие ЛГБТ состоялось в Праге в 2011 году. Тогда оно вызвало протест среди консерваторов. В Чехии уже давно разрешена регистрация однополых партнёрств, но браки при этом не заключают. В рамках сегодняшнего шествия активисты собирали подписи под петицией в поддержку разрешения браков для ЛГБТ-пар.
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