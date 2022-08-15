В Абхазии сообщили о значительных перебоях с поставками топлива

14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв, передает Радио Азатутюн.

20:00

Число пострадавших, доставленных в разные медицинские центры, достигло 60. Состояние 36 из них специалисты оценивают как средней тяжести, 22 - после обследования выписаны, сообщает Минздрав.

19:58

5-летнюю девочку, в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» доставленную в медцентр «Сурб Аствацамайр», выписали из больницы, сообщает пресс-служба медцентра.

19:57

Из-под завалов торгового центра «Сурмалу» извлекли тело погибшей женщины с ожогами, сообщил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян.

Он сказал, что работы будут продолжаться до поздней ночи.

«Всего удалось оказать помощь и извлечь из-под завалов до десяти граждан, а у нас на данный момент 20 сигналов, когда граждане ищут своих родственников, то есть, предполагается, что мы должны провести работы по поиску и спасению не менее 20 человек», - сообщил Армен Памбухчян.

По словам министра, на данный момент по возможности удалось потушить пожар, и «по части пожара опасности нет». «Но поскольку мы имеем дело с взрывчатыми веществами, мы по возможности воздерживаемся от объявления о полном тушении, потому что может быть опасность, что все еще остались взрывчатые вещества», - добавил он.

19:30

Среди госпитализированных в результате взрыва есть и беременная женщина. По данным Минздрава, опасности для жизни женщины и плода нет. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Заместители министра здравоохранения Артак Джумаян и Армен Назарян в разных медицинских центрах посетили пострадавших от взрыва граждан, в том числе госпитализированную 5-летнюю девочку и ее мать.

18:31

На данный момент число пострадавших от взрыва достигло 57 человек, состояние 36 из них оценивается как средней степени тяжести, сообщает Минздрав.

«Граждан, находящихся в крайне тяжелом состоянии, нет, состояние остальных оценивается как удовлетворительное. 20 из 56 получили первую медицинскую помощь и выписаны из больниц», - отметили в ведомстве.

Ранее Радио Азатутюн также сообщило, что 5-летний ребенок, находящийся на лечении в медицинском центре «Сурб Аствамайр», переведен из реанимации в больничную палату.

18:23

Пожар в торговом центре «Сурмалу» еще полностью не потушен, но управляем, заявил Радио Азатутюн министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян.

«Мы даже не говорим об изоляции, потому что небольшие взрывы все время продолжают происходить, но проводятся работы по охлаждению и тушению пожара, чтобы мы могли его контролировать. Можно сказать, что на данный момент пожар контролируется», - сказал он.

Армен Памбухчян добавил, что поисково-спасательные работы ведутся уже несколько часов. «Мы предполагаем, что там все еще есть граждане, к работам подходим с осторожностью, чтобы не навредить гражданам, оказавшимся внизу, под завалами», - сказал он.

Около двух с половиной часов назад из-под завалов вынесли двух женщин, по словам министра, их состояние было тяжелым.

Министр также сообщил, что риск обрушения все еще существует, поскольку «колонны здания полностью деформированы».

Он не стал говорить о причинах взрыва, отметив, что должно быть проведено надлежащее расследование.

18:20

В подразделениях Спасательной службы Еревана и соседних областей осуществляется усиленная служба. В тушении пожара принимают участие 50 спасателей и 155 пожарных-спасателей. По состоянию на 18:00, из медучреждений выписаны 15 граждан, 40 находятся на стационарном лечении, сообщает МЧС.

17:17

По словам представителя МЧС, потушить пожар еще не удалось. В ведомстве сообщают, что работы по тушению пожара ведутся на четырех участках.

Работами по тушению пожара на месте руководит глава МЧС Армен Памбухчян.

17:09

Пострадавший в результате взрыва 5-летний ребенок из реанимационного отделения медицинского центра «Сурб Аствамайр» переведен в больничную палату, сообщили в Минздраве.

Ведомство также сообщает, что по состоянию на 16:30 число граждан, доставленных в различные медицинские учреждения в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу», достигло 51.

Госпитализированные находятся в медицинских центрах «Армения», «Эребуни», Университетской больнице №1, «Сурб Астватмайр», «Шенгавит» и «Измирлян».

Есть один погибший.

16:45

В результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в больницу «Сурб Астватмайр» доставлены 10 несовершеннолетних, им оказана первая помощь, и они выписаны, сообщает Минздрав.

Один ребенок в настоящее время находится в реанимационном отделении медицинского центра, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, его жизнь вне опасности. Еще один несовершеннолетний обратился в медицинский центр «Шенгавит», его также после оказания первой помощи выписали, добавляют в ведомстве.

На данный момент только один пострадавший несовершеннолетний находится на стационарном лечении.

Прямая трансляция Радио Азатутюн с места происшествия:

16:32

В медицинский центр «Шенгавит» обратились еще 4 пострадавших, их состояние также оценивается как средней тяжести. Один из пострадавших, который отравился дымом, сейчас находится в реанимации, его жизнь вне опасности.

Обратившиеся в медцентр за помощью граждане среднего возраста, всего 12 человек.

16:22

До сих пор в медцентр «Эребуни» обратились 13 пострадавших от взрыва в «Сурмалу», один из которых - мужчина 45-50 лет, его доставили мертвым, сообщила Радио Азатутюн заведующая приемным отделением медцентра Армине Санамян.

Она подчеркнула, что всем оказана первая помощь, проведены необходимые обследования. «Все они находятся на стационарном лечении, состояние оценивается как удовлетворительное, состояние нескольких пациентов оценивается как средней степени тяжести. У них разного рода травмы: позвоночника, конечностей, головы».

15:57

Недавно из медцентра «Шенгавит» выписался один из пострадавших, на данный момент там проходят лечение 8 граждан, пострадавших в результате взрыва. Их состояние оценивается как средней тяжести, их жизни вне опасности, сообщили в пресс-службе медцентра.

В медцентр «Сурб Аствацамайр» обратились около 10 человек, в том числе родители с детьми. На данный момент, по данным медцентра, в реанимационном отделении находится один ребенок пяти лет, он дышит с помощью кислородного аппарата, его жизнь вне опасности. Кроме него, другие пострадавшие уже выписаны.

По сведениям Радио Азатутюн, погибший в результате взрыва – это мужчина средних лет. Официальной информации о его личности до сих пор нет.

15:30

В результате взрыва в различных медицинских учреждениях получают медицинскую помощь 26 пострадавших, сообщает Министерство здравоохранения.

По состоянию на 15:00, в медицинский центр «Шенгавит» доставлены 14 пострадавших, 5 из них получили первую помощь и выписались. В результате взрыва 3 человека были доставлены в медицинский центр «Армения», 4 - в медицинский центр «Сурб Аствацамайр», 4 - в медицинский центр «Эребуни», 6 - в университетскую больницу №1. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, говорится в сообщении Минздрава.

15:27

С трех сторон здания торгового центра «Сурмалу» есть угроза, сообщил пресс-секретарь МЧС Айк Костанян, добавив, что МЧС работает в усиленном режиме, легковоспламеняющиеся взрывчатые материалы продолжают взрываться.

По информации Радио Азатутюн, в различные медицинские учреждения обратились 30 граждан.

Медцентр «Армения» принял 6 пострадавших, 3 из них госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для их жизни нет, сообщили в центре. Еще трое пострадавших были выписаны после оказания им медицинской помощи.

15:09

По сведениям Радио Азатутюн, один гражданин доставлен в медицинский центр «Эребуни без признаков жизни, 8 – в состоянии средней степени тяжести. 14 человек доставлены в медицинский центр «Шенгавит», из них 9 - в состоянии средней степени тяжести, 5 человек выписаны после оказания первой помощи.

14:55

По данным МЧС, здание торгового центра полностью в огне, огонь до сих пор не потушен.

14:40

Пресс-секретарь МЧС сообщил Радио Азатутюн, что горит трехэтажное здание местных складов, есть частичное обрушение. По сообщенным им данным, один человек погиб, 20 - ранены.

Директор Службы скорой помощи Тагуи Степанян сообщила Радио Азатутюн, что, по предварительным данным, в разные больницы были доставлены 11 человек. По данным Службы скорой помощи, число пострадавших может увеличиться.

13:50

14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв.

Как сообщает МЧС, по предварительным данным, начался пожар. Есть пострадавшие.

Объявлено о вызове на пожар третьей степени сложности, на место выехали спасатели, отметил в МЧС.