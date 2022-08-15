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Чем интересна отставка Алхаса Квициниа?

Изида Чаниа

Кадровая чехарда во власти длится уже третий год. Скандальные истории преследуют ближайшее окружение президента Абхазии: советники и помощники, представители администрации то покидают должности, то возвращаются. Министр внутренних дел после скандальной истории с избиением ветеранов войны покинул должность и возглавил ГСО, замглавы администрации президента был отстранен от должности, а затем незаметно возвращен, глава администрации одного из районов оскандалился со стрельбой в новогоднюю ночь, но уголовное дело было закрыто и он был возвращен на должность, теперь сопровождает президента в поездках. С удивительным постоянством сменяются бесчисленные советники и помощники Аслана Бжания – чаще скандально, иногда громко и в знак протеста.

Последнее время общественность обсуждала причину разногласий между президентом и главой его администрации Алхасом Квициниа. Слухи о том, что Квициниа подал в отставку, периодически выплескивались из здания администрации президента на сухумскую набережную и с удовольствием мусолились в кофейнях. Но подключались «народная дипломатия» и партия «Амцахара», и Алхас Квициниа возвращался из затяжного отпуска на прежнюю должность.

Пару недель назад Алхас Квициниа в очередной раз подал в отставку. Администрация президента безмолвствовала, и все ожидали повторения сценария. Но что-то пошло не так, и в пятницу вечером стало известно, что президент подписал отставку руководителя своей администрации Алхаса Квициниа. В течение двух часов появилось сразу несколько указов, свидетельствующих о том, что во власти намечались не отставки, а рокировки. Первый указ президента: временно главой администрации был назначен министр по налогам и сборам Джансух Нанба, и пока общество с любопытством гадало, какую должность предложит президент своему соратнику и родственнику Алхасу Квициниа, появился новый указ, который свидетельствовал о том, что переговоры не увенчались успехом и Аслан Бжания «психанул» – временный статус Джансуха Нанба изменился на постоянный.

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Чем интересна отставка Алхаса Квициниа?
by Эхо Кавказа

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И только после этого уволенный чиновник Алхас Квициниа «хлопнул дверью». Правда, хлопок получился тихий и невнятный, оставляющий некоторое пространство для маневра. В заявлении не содержится никакой конкретики, сплошные намеки на несогласие с чем-то, о чем можно только догадываться. К примеру, я совершенно не понимаю, о чем идет речь, когда Квициниа говорит, что «за прошедшее с выборов время было сделано немало полезного для страны». Видимо, бывший глава администрации президента знает о чем-то, что незаметно взгляду обывателя, но, возможно, что это дань традиции – похвалить, прежде чем обругать. Ругань выглядит так: Квициниа сообщает, что он «наблюдал и за довольными лицами стремительно богатеющих некоторых руководителей из властного окружения». Это про что: неужели он заметил коррупцию в окружении? А в чьем? Президента или премьера? А вдруг и там, и там? Но он наблюдал и молчал целых два с половиной года, может, потому, что ему, как он говорит, «предлагали различные высокие должности»? Но достойной не нашлось. А теперь без сарказма: чем интересна отставка Алхаса Квициниа?

Здесь надо вспомнить историю последнего переворота 2020 года, в результате которого Аслан Бжания оказался президентом – «случайным президентом», как позволил себе заметить его бывший советник Ахра Авидзба. У переворота было три кита. Герой сегодняшнего дня – Алхас Квициниа, который, будучи руководителем партии «Амцахара», выступил дублером Бжания на очередных президентских выборах 2019 года и, затеяв судебную тяжбу, затянул время до возвращения Аслана Бжания в Абхазию. Пока Квициниа и партия «Амцахара» судились с Раулем Хаджимба, нынешний президент в Мюнхене восстановил свое здоровье. После чего Алхаса Квициниа сменил Ахра Авидзба – он прямо из суда, не дожидаясь решения, отправился на штурм администрации президента и сверг действующего президента Рауля Хаджимба. Таким образом, Ахра Авидзба создал для Бжания пространство для проведения фактически безальтернативных выборов.

Третья фигура в этой команде – Александр Анкваб. Он подоспел к новым внеочередным президентским выборам и предложил Бжания свой электорат. Для Бжания эти три фигуры, без преувеличения, стали знаковыми – это его команда, которой он обязан президентским креслом. Поэтому неудивительно, что общественность внимательно наблюдает за «китобойней».

После выборов все получили должности: Алхас Квициниа стал главой администрации, Ахра Авидзба – советником президента, а Александр Анкваб – премьер-министром. Свою должность Анкваб обговорил заранее, и она была публично озвучена. Ахра Авидзба и Алхас Квициниа, видимо, получили не то, на что рассчитывали.

Самым слабым звеном в команде Бжания стал Ахра Авидзба. Он первым выпал из обоймы президента, создал движение «Новые люди», открыто и недвусмысленно раскритиковал действия президента и его окружения и вместе со своими друзьями сел в тюрьму за «попытку государственного переворота». «Попытка переворота» затем превратилась в «незаконное хранение оружия», Ахра Авидзба получил условный срок и уехал воевать в Донбасс.

Спустя два с половиной года пошел второй – Алхас Квициниа. Его дальнейшая судьба непонятна: если он вернется в партию «Амцахара», ту самую, которая для Бжания устраивала акции протеста, перекрывала дороги, свергала министра внутренних дел, организовывала референдумы о недоверии к президенту Раулю Хаджимба и, наконец, поддержала переворот, то вряд ли она останется такой же провластной. Хотя и здесь есть варианты.

Но мы о третьем «ките» – Александре Анквабе, который крепче всех сидит в своем кресле. Не могу сказать, что это самая удобная для президента фигура, и, судя по всему, он с гораздо большим удовольствием отказался бы от Анкваба, чем от в общем-то безобидного Квициниа. Кулуарные игры по смещению Анкваба руками оппозиции уже несколько раз затевались, но Бжания явно не хватило решимости. Потому как Анкваб не Квициниа, от которого можно избавиться росчерком пера, и не Ахра Авидзба, которого можно посадить в тюрьму. Во-первых, за Анквабом парламентское большинство, во-вторых, и это самое главное, все экономические рычаги управления сегодня находятся в руках премьер-министра, и надо еще понять, кто сегодня принимает решения на государственном уровне – президент или премьер. А теперь, после того как в администрации нет Авидзба и Квициниа, премьер Анкваб может рухнуть только вместе с президентом Бжания.

На этом фоне очень забавно выглядел визит в Абхазию министра экономического развития России Максима Решетникова, который, по замыслу, должен был поддержать Аслана Бжания, позиции которого существенно ослабели в результате не только кадровой чехарды, но и принятия ряда непопулярных решений, идущих вразрез с интересами государства и народа. Российскому чиновнику показывали объекты, восстановленные за счет инвестиционной программы (во времена предшественников Бжания), а он восхищался работой команды президента. А к этому времени в команде президента уже оставался один Анкваб. Но это уже другая история, которая, как мне видится, будет иметь продолжение.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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    Изида Чаниа

    В 1978 году окончила сухумскую среднюю школу №2, в 1983 году – биохимический факультет Абхазского госуниверситета. 

    Работала в газетах «Абхазский государственный университет», «Советская Абхазия», «Аидгылара», на Абхазском ТВ, в газетах «Экспресс-хроника», «КоммерсантЪ», внештатным корреспондентом в российских информационных агентствах «Постфактум», «Интерфакс». С 1998 года по 2016 год – редактор газеты «Нужная газета», с 2016 года – редактор газеты «Мырзаканаа».

    Член Союза журналистов Абхазии, председатель Ассоциации журналистов и работников СМИ Абхазии.

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