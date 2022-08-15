Указом президента Абхазии Аслана Бжания 12 августа Алхас Квициниа был освобожден от должности руководителя администрации президента на основании личного заявления. На следующий день он выступил с обращением к соотечественникам, в котором, в частности, заявил, что «наблюдал за довольными лицами стремительно богатеющих некоторых руководителей из властного окружения», но на эти обстоятельства он повлиять не мог. Эксперты считают, что Квициниа может поддержать оппозиционные силы внутри страны.

Указ президента Абхазии об освобождении от должности главы администрации Алхаса Квициниа был опубликован на официальном сайте главы государства вечером в пятницу, 12 августа. В официальном документе говорилось, что отставка состоялась на основании личного заявления Квициниа. Отдельными указами президента Джансух Нанба 12 августа был освобожден от должности министра по налогам и сборам и назначен руководителем президентской администрации.

В субботу государственное агентство «Апсныпресс» опубликовало обращение Алхаса Квициниа, которое пролило свет на обстоятельства отставки.

«Уважаемые соотечественники! С первого дня нахождения в этой команде я искренне верил, что мы будем беспокоиться о простых людях, наших гражданах, которые поверили нам. Нужно отметить, что за прошедшее с выборов время было сделано немало полезного для страны. И тем не менее на протяжении всего этого времени я видел и обратное. Вынужден сказать, что на этом фоне я наблюдал и за довольными лицами стремительно богатеющих некоторых руководителей из властного окружения. Я понимал, что доверие к нам народа на фоне всего происходящего становилось меньше и меньше. Но, к моему глубокому сожалению, я не мог повлиять на эти обстоятельства. И вот сейчас, как выяснилось, у главы государства сложилась оценка моей деятельности: «не справился». Не скрою, мне предлагали различные высокие должности. Но я подхожу к этому вопросу по-государственному. Если я не справился с возложенными на меня обязанностями руководителя администрации президента, то по логике я провалю и любое другое направление. Этим и был вызван мой отказ перейти на другую работу. Именно поэтому я и принял для себя решение уйти. Я благодарен всем тем, кто верил в нас, кому мы обещали перемены. Уверен в том, что эти перемены будут, но это уже другая история. Спасибо всем, с кем мне довелось трудиться на благо моей родины Апсны. Алхас Квициниа», – говорилось в сообщении.

Пользователи социальных сетей активно комментируют данное решение политика. Среди них, в том числе, общественные деятели, ветераны войны.

Гули Кичба, председатель Общественной палаты Абхазии: «Достойно уважения!»

«Достойно уважения!» Темур Надарая, член высшего совета ветеранской организации «Аруаа»: «Все, наверное, намного сложнее, а так, шаг мужественный, не так много тех, кто сам уходит, даже после подсказки».

Были и более критические высказывания. Так, Лариса Хаджимба, ветеран грузино-абхазской войны, написала:

«На такой должности надо было не смотреть и молчать, а публично высказываться, называя имена и требуя их увольнения и арестов. Это и есть настоящее действие патриота, преданного народу, которого обкрадывают. Из-за всех вас молчунов, сидящих в правительстве, и разрослись коррумпированные чиновники. Вы не борцы за развитие жизни в стране, а пассивные свидетели преступлений. Хороший человек – это не тот, который вышел из такой команды, а который остался и начал говорить вслух, без страха перед подчиненными и президентом. Потом приходите в оппозицию и начинаете мутить воду, сводя с ума уставший от вас всех народ».

Общественный деятель Тенгиз Джопуа в интервью «Эху Кавказа» объясняет, что Алхас Квициниа – это человек из личной когорты Аслана Бжания, из «тех, кто его толкал во власть». Эксперт отмечает, что Квициниа выражал концентрированное мнение политической партии «Амцахара».

«У них во власти давно существует конфликт между группой премьер-министра Александра Анкваба и группой «Амцахара». Он начался с первого момента прихода к власти, он отразился на распределении кадровых мест в стране. Значительную часть всего экономического, финансового блока государства находится в руках у Александра Анкваба и у его команды. «Амцахара» в данном случае оказалась за бортом. Это давно не нравилось членам этой политической партии. Анкваб делает то, что он всегда делал. Он медленно узурпирует власть, он фактически берет все больше и больше сфер деятельности государства под свой контроль. Эта борьба долго продолжалась в течение нескольких лет. Была надежда у «Амцахары» убрать премьер-министра, но убрать они его не смогли. Не смогли его убрать в связи с последними событиями: президент в связи с Пицундой, кстати говоря, оказался очень в сложной ситуации. Общество ему показало, что не готово соглашаться с его решениями. И тут ему нужна была поддержка очень крупной группы. Самая крупная группа – это группа Анкваба. И Анкваб ему эту поддержку оказал. Анкваб в последний момент стал на сторону президента. Он начал с ним ездить в Гудауту, он поехал с ним, до этого Анкваб не делал никаких заявлений по поводу Пицунды. Благодаря этой ситуации Анкваб устоялся на своем месте, он даже укрепился. Алхасу Квициниа и группе «Амцахара» в администрации президента это не понравилось. Видимо, они перешли точку невозврата, и Алхас Квициниа пошел на этот эмоциональный шаг. Он ушел оттуда в надежде, что создаст президенту оппозицию».

Однако, по мнению Тенгиза Джопуа, в «Амцахаре» нет полного единства, и не все разделяют мнение Квициниа по этому вопросу, поэтому его пытались уговорить, пытались предложить другую должность. Эксперт также отметил, что у Квициниа нет такого политического бэкграунда, чтобы возглавить оппозиционное движение в Абхазии. И таких ресурсов нет у «Амцахары», даже если вся партия его поддержала бы.

«Вполне вероятно, что Алхас Квициниа может поддержать какие-то оппозиционные действия внутри страны. И еще я думаю, что в связи с уходом Алхаса Квициниа вообще происходящее внутри власти: первое – однозначно, что Аслан Бжания больше уже не сможет стать президентом, второго срока у Аслана Бжания не будет, потому что он теряет своих прямых сторонников. Он фактически от них отказался. И второе – скорее всего, Александр Анкваб будет готовить своего кандидата на должность президента к следующим президентским выборам. Именно Анкваб, потому что позиция Анкваба укрепляется из года в год. Самая сильная сейчас фигура в Абхазии – это Анкваб, президент – самая слабая», – заявил Тенгиз Джопуа.

«Эхо Кавказа» сегодня связалось с Алхасом Квициниа, однако он воздержался от комментариев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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