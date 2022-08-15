Новости
Спустя сутки после взрыва в ТЦ «Сурмалу» граждане продолжают поиск своих родственников
По меньшей мере 7 граждан погибли в результате взрыва, произошедшего вчера в ереванском торговом центре «Сурмалу», сообщает Радио Азатутюн.
По последним данным, пропавшими без вести считается 21 человек, в том числе 5 граждан Ирана и одна гражданка России. Родственники пропавших без вести граждан со вчерашнего дня продолжают приходить на территорию торгового центра, надеясь, что их сына, мужа, брата, жену, сестру удастся найти живыми.
Среди пропавших без вести есть и беременная женщина, ее родственники рассказали, что один из сотрудников торгового центра позвонил из-под завалов и сообщил, что находится в подвале с беременной женщиной и 5-летним ребенком.
Сколько часов прошло с того звонка, молодой человек не помнит. «Призыв о помощи слышался около столба, он владелец магазина, его сотрудник сказал: я с беременной женщиной и ребенком на подвальном этаже. Это все. И больше связи с ними не было. Теперь я не знаю, где этот парень, что и как», - сказал родственник.
Родственники пропавшей без вести беременной женщины жалуются, что их родных до сих пор не нашли. «Прошу, организуйте нормально, прибыл один кран, после 5 часов прибыла одна единица техники», - сказали они.
По словам родственников, беременной женщине 28 лет, с ней были 30-летняя сестра и пятилетний сын. Брат сказал, что сестры пришли в торговый центр за покупками.
«Они пришли купить вещи для малыша, который должен родиться», - сказал он.
Поисково-спасательные работы проводятся осторожно, тяжелая техника применяется только тогда, когда спасатели убеждаются, что под завалами нет людей, сказал министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян.
«Мы стараемся по возможности разгребать завалы руками, чтобы не навредить. Есть вероятность, что там есть граждане, поэтому мы стараемся по возможности работать вручную. Как только мы на 100 процентов убеждаемся, что там не может быть человека, только тогда используем тяжелую технику», - отметил он.
По словам министра, пока неизвестно, что стало причиной пожара, а затем и взрыва. Армен Памбухчян сказал, что это должны выяснить правоохранительные органы.
В Министерстве здравоохранения сообщают, что 12 пострадавших от взрыва в торговом центре «Сурмалу» продолжают лечиться в разных медцентрах.
Согласно сообщению, специалисты оценивают их состояние как удовлетворительное. Остальные госпитализированные пациенты были выписаны с положительной динамикой состояния, сообщает Минздрав, добавляя, что общее число госпитализированных – 62 человека.
Среди пострадавших есть и несовершеннолетние, а также беременная женщина. Последние проходят лечение в медицинском центре «Шенгавит», их жизни вне опасности, сообщили Радио Азатутюн в пресс-службе медучреждения.
Другие новости дня
В «ДНР» огласили обвинения ещё пятерым иностранцам
Суд так называемой ДНР 15 августа вынес приговор еще пятерым иностранным гражданам за участие в боевых действиях на стороне Украины.
Граждане Швеции, Хорватии и Великобритании - Матиас Густавссон Векослав Пребег и Джон Хардинг - обвинены в «участии наемника в военных действиях и обучении для насильственного захвата власти». Им грозит смертная казнь.
Еще двоих граждан Великобритании – Эндрю Хилл и Дилан Хил – обвинили в участии наемников в военных действий и в вербовку наемников соответственно. Следующее заседание суда состоится в октябре.
В июне к смертной казни в ДНР были приговорены двое граждан Великобритании, а также 21-летнего гражданина Марокко.
Ни одна страна-член ООН, кроме России, не признает независимость «ДНР» и, следовательно, правомочность суда самопровозглашенной республики.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в твиттере написал о приговоре: «Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном «суде» и приговорах комбатантам, которые законно служат в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным». С ним согласен представитель МИД Германии, по мнению которого, приговор свидетельствует «об очередном полном игнорировании Россией элементарных принципов международного гуманитарного права».
Великобритания, по словам пресс-секретаря премьер-министра Бориса Джонсона, намерена добиваться освобождения своих граждан, но переговоры она будет вести не с российской, а с украинской стороной. Пока результатов дипломатических действий нет.
Ситуация с COVID-19 в России ухудшается
В России отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как сообщил в понедельник "Интерфакс", за истекшие сутки в стране выявлено 25 273 новых случаев заражения. 15 августа два региона России - Бурятия и Алтай - объявили о возобновлении масочного режима в общественных местах. В Санкт-Петербурге масочный режим официально не возобновлен, но губернатор Александр Беглов обратился к горожанам с рекомендацией носить защитные маски.
Глава республики Алтай Олег Хорохордин 15 августа провел заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции и отметил, что рост заболеваемости в республике за август составил 20%. В Бурятии на аналогичном заседании также отметили рост заболеваемости и вернули обязательное ношение масок в медицинских организациях, социальных учреждениях, аптеках, при посещении общественных мест, связанных со скоплением людей, а также в транспорте.
В целом по России заболеваемость COVID-19 за прошедшую неделю увеличилась на 49,2% по сравнению с предыдущей, а госпитализаций стало больше на 29,8%. Рост заболеваемости отмечается в стране седьмую неделю подряд.
Показатели заболеваемости в 25-30 тыс. новых случаев в сутки в России были характерны для пандемии зимой 2020-2021 годов. Как отмечают медики, в этом году во многих случаях заболевание протекает легче благодаря приобретенному иммунитету. Однако Роспотребнадзор призывает россиян помнить, что COVID-19 остается опасной инфекцией, соблюдать меры предосторожности и не забывать своевременно вакцинироваться.
Россия продолжает лидировать по объему денежных переводов в Грузию
В июле 2022 года объем денежных переводов в Грузию составил 306 млн долларов США – на 46,8% больше, чем год назад, сообщил Национальный банк страны.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Россия продолжает лидировать по объему денежных переводов. 33% от всех транзакций, или 100,59 млн долларов приходится именно на РФ. Рост по сравнению с июлем прошлого года – 151%, но динамика по месяцам показывает постепенное сокращение переводов из России после рекордных поступлений в мае-июне.
На втором месте с большим отрывом идет Италия – 35,96 млн долларов и рост по сравнению с июлем прошлого года 8%.
На третьем месте США – 28,56 млн долларов, рост на 12%.
Четвертое место у Греции – 19,17 млн долларов, сокращение на 7%.
Израиль занимает пятое место – 16,72 млн долларов, рост на 4%.
Из Грузии в июле в различные страны было отправлено 27,7 млн долларов США, что на 3,8% больше аналогичного показателя июля 2021 года (26,7 млн долларов США).
Захар Прилепин может принять участие в президентских выборах
Писатель и сопредседатель партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Захар Прилепин намерен участвовать в следующих выборах президента России. Об этом сообщает газета "Ведомости". Как сообщили источники издания в "Справедливой России", Прилепин занимается активной политической деятельностью в регионах. 15 августа у писателя откроется штаб в Краснодарском крае, и тогда их будет семь на территории России. Кроме того, у него открыты штабы в самопровозглашенной "ЛНР", в Херсонской и Харьковской областях.
Другой источник, близкий к Администрации президента, уточнил, что пока инициатива Прилепина "рассматривается", но в любом случае для него будет найдена идеологическая ниша в предвыборной кампании.
Сам Прилепин заявил "Ведомостям", что на сегодняшний день вопрос о баллотировании на выборах перед ним не стоит; его основные интересы на данный момент - возвращение в Киев и "деоккупация российской культуры".
3 августа в Госдуме под председательством Прилепина прошло первое заседание "Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры" (ГРАД). Её участники намерены "зачищать культурное пространство" от всех активно или пассивно не поддержавших военное вторжение России в Украину.
Позже ГРАД представил списки из около 150 "агентов иностранного влияния и их пособников": в них вошли многочисленные деятели литературы и кино, а также некоторые журналисты и госслужащие.
- Захар Прилепин в молодости принадлежал к национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова. В 2019 году создал общественное движение "За правду", через год ставшее партией. В феврале 2021 года он стал одним из сопредседателей партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", после того как три партии объединились накануне думских выборов.
Главой югоосетинского МИДа назначен Ахсар Джиоев
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев подписал указ о назначении Ахсара Джиоева министром иностранных дел. Ранее Джиоев работал в югоосетинском посольстве в Москве.
«В соответствии с пунктом 7 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия назначить Джиоева Ахсара Муратовича Министром иностранных дел Республики», – сказано в документе.
С 2017 года главой югоосетинского МИДа был Дмитрий Медоев.
Ранее Алан Гаглоев уволил главу Минобороны и его заместителя. Увольнение было связано с избиением сотрудниками Минобороны жителя Цхинвали.
Иран заявил, что Салман Рушди сам виноват в покушении на себя
Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани впервые выступил с заявлением по поводу покушения на писателя Салмана Рушди. Он категорически отверг любые обвинения в причастности Ирана к нападению на писателя, сказав, что иранские власти узнали о нем только из западных СМИ. Однако он считает, что в покушении не виноват никто, кроме самого Рушди, чьи произведения оскорбляли ислам, и "его сторонников".
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен обвинил Иран в том, что его власти и СМИ десятилетиями призывают к расправе над Рушди, которого Блинкен называет не только выдающимся писателем, но и борцом за свободу слова и творчества.
Официальные СМИ Ирана назвали покушение на Рушди "божественным возмездием". Государственный телеканал Джаам-э Джам так прокомментировал новость о том, что Рушди может лишиться глаза: "Глаз сатаны ослеплен".
- Покушение на Рушди произошло 12 августа в одном из культурных центров Нью-Йорка, где писатель выступал с лекцией. Выскочивший на сцену молодой человек нанес Рушди многочисленные ножевые ранения. Писатель был доставлен в больницу. По словам его литературного агента и членов семьи, Рушди пришлось провести более суток на аппарате искусственного дыхания, у него ранения шеи и печени, он может потерять один глаз. Сейчас Рушди уже может дышать самостоятельно, но его состояние остается тяжелым.
- Нападавший был задержан. Им оказался 24-летний гражданин США Хади Матар. Родители Матара иммигрировали в США из Ливана. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.
- В 1989 году, после выхода четвертой книги Рушди "Сатанинские стихи", один из персонажей которого повторяет жизненный путь пророка Мухаммеда, тогдашний верховный лидер страны аятолла Хомейни издал фетву, призывающую покарать писателя смертью. За убийство Рушди была назначена награда в 3 миллиона долларов.Угроза жизни Рушди привела к тому, что Великобритания и Иран прервали дипломатические отношения в марте 1989 года, и с тех пор Рушди вынужден жить под охраной полиции. Иран заявил, что не будет ни исполнять, ни отменять фетву, когда восстановил связи с Лондоном через девять лет, утверждая, что только Хомейни, который умер в 1989 году, имел право аннулировать её.
- Салман Рушди – лауреат Букеровской премии за роман "Дети полуночи", литературной премии Коста, командор французского ордена искусств и литературы. В 2007 году королева Великобритании Елизавета II присвоила Рушди рыцарский титул за заслуги перед литературой. В своих книгах Рушди поднимает вопросы существования ислама в современном мире, самоидентификации мусульман и эмигрантов. С 2000 года Рушди живет в США.
Глава МЧС Армении исключил версию теракта в торговом центре «Сурмалу»
По словам министра по чрезвычайным ситуациям Армении Армена Памбухчяна, версия о том, что в торговом центре «Сурмалу» была заложена бомба, практически исключена.
«Глядя на кадры взрыва, мы почти исключаем такую версию, потому что он развивался в соответствии с чисто пожарными процессами, то есть задымление, предполагается, что уже был какой-то небольшой очаг возгорания, затем взрыв, потому что этот взрыв… там было довольно большое количество взрывоопасных материалов», – сказал министр в беседе с журналистами.
Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Давид Амбарян заявил, что опасности взрыва на территории торгового центра «Сурмалу» больше нет, но есть вероятность локального возгорания оставшихся материалов.
Он затруднился сказать, как долго продлятся работы по тушению пожара, передает «Радио Азатутюн».
На вопрос, что стало причиной взрыва, замминистра ответил, что информацию даст только следственная группа. Амбарян отметил, что сейчас говорить о причинах «преждевременно».
«Можем только повторить, что мы имеем дело с легковоспламеняющимися материалами, которые хранились на складах, фактически, пожар произошел на складах», – сказал замминистра.
Между тем родственник пропавших без вести в беседе с журналистами пожаловался на работу министерства, подчеркнув, что «специалисты работают неправильно», «не предоставляют вовремя технику» для извлечения его близких из-под завалов.
«Ребенок моего брата и его беременная жена здесь, они внизу, с 7 утра мы руками таскаем камни, просим технику, уже скоро 11 часов. Подчеркиваем, в каком магазине они были, вручную убираем камни, надо убрать панель, нужен кран», – сказал Араик Мкртумян, отметив, что является родственником без вести пропавших Мариам Хачатрян и Сирарпи Хачатрян, они не сотрудники рынка, а покупатели.
«Если бы вовремя привезли технику, а не в 11 часов, возможно, проблема была бы решена», – сказал Мкртумян.
- Взрыв в торговом центре произошел вчера. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. На данный момент известно о шести погибших. Пропавшими без вести числятся 18 человек, в том числе гражданин Ирана.
- Накануне во второй половине дня в МЧС Армении поступили ложные сообщения о том, что на ряде военных и гражданских объектов, в том числе в парламенте, метро, зоопарке, церкви Сурб Саркис заложены бомбы.
Жителей Южной Осетии предупреждают об ответственности за нарушение погранрежима
Жители самопровозглашенной республики Южная Осетия нарушают правила въезда, временного пребывания и передвижения в пограничной зоне. Об этом сообщили в погранслужбе югоосетинского КГБ.
Как говорится в заявлении ведомства, участившиеся факты нарушения представители погранслужбы фиксируют совместно с российскими пограничниками.
«Кроме того, имеют место случаи отказов от предъявления документов, удостоверяющих личность, при въезде в пограничную зону», – сказано в сообщении.
В КГБ пояснили правила пограничного режима для жителей Южной Осетии и иностранных граждан, а также напомнили об административной ответственности за нарушение пограничного законодательства.
В Норвегии усыпили моржиху из-за толп зрителей
В Норвегии усыпили моржиху Фрейю из-за опасности для людей. Они подходили к ней, чтобы сфотографироваться, несмотря на предупреждения властей.
"Мы заботимся о благополучии животных, но человеческая жизнь и безопасность должны стоять на первом месте", – сказал глава норвежского управления рыболовства Фрэнк Бакке-Йенсен. В своём заявлении ведомство отметило, что после недели наблюдений "стало ясно, что общественность проигнорировала рекомендацию держаться от моржихи на расстоянии".
По словам Бакке-Йенсена, рассматривались и другие варианты, в том числе перемещение животного в другое место. Но местные власти пришли к выводу, что это заведомо неуспешное решение.
Молодая моржиха весом 600 килограммов в последние недели стала знаменитостью Осло-фьорда. Люди, в том числе с детьми, приезжали к водоёму, чтобы сфотографироваться с ней и увидеть, как она взбирается на маленькие лодки. Эксперты подозревали, что из-за людских толп моржиха недостаточно отдыхает и испытывает стресс.
Ранее Фрейя уже побывала в Великобритании, Нидерландах, Дании и Швеции, а в середине июля приплыла в Норвегию. Власти надеялись, что Фрейя покинет фьорд "добровольно" и называли её убийство "последним средством".
- Морж является охраняемым видом в Норвегии. Животное обитает в Арктике, питается преимущественно моллюсками, крабами, креветками и мелкой рыбой.
Суд в Москве начал процедуру банкротства ООО «РСЕ/РС»
Арбитражный суд Москвы 15 августа вынес определение о начале процедуры банкротства ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода". Заявление о банкротстве было направлено в суд 4 марта Федеральной налоговой службой. Суд включил в реестр требований кредиторов долг ООО по выплате налогов в 2021 году в размере около семи миллионов рублей.
Временным управляющим начатой процедуры банкротства утверждена Юлия Ага-Кулиева.
ООО "РСЕ/РС" представляет в России интересы медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и было образовано в 2020 году согласно требованиям законодательства об "иностранных агентах".
В 2021-2022 годах Роскомнадзор возбудил против ООО и его генерального директора более тысячи административных производств за отказ редакций Радио Свобода сопровождать каждый свой журналистский материал указанием о том, что медиакорпорация внесена в список "иностранных агентов".
Общая сумма штрафов, наложенных судами по этим делам, составляет почти миллиард рублей. Формальной причиной начала банкротства стала невозможность уплаты ООО налогов из-за блокировки банковских счетов общества судебными приставами в мае 2021 года.
По мнению "РСЕ/РС", российское законодательство об "иностранных агентах" является проявлением политической цензуры и препятствует журналистам в осуществлении их профессиональной деятельности. Медиакорпорация оспаривает действия российских властей в судах внутри страны и в ЕСПЧ.
"Несмотря ни на что, мы продолжаем предоставлять нашей аудитории информацию о событиях в России и мире, – заявил ранее президент РСЕ/РС Джейми Флай. – Ситуация остаётся мрачной, однако 70-летняя история нашей корпорации свидетельствует о том, что... время – на стороне свободы, даже в путинской России".
В поддержку Радио Свобода и свободы слова в России неоднократно выступали международные журналистские организации, как и правительства многих стран.
- В марте 2022 года из-за растущего давления властей РСЕ/РС вынуждена была после 30 лет работы закрыть своё бюро в Москве. К настоящему времени 27 журналистов, сотрудничающих с РСЕ/РС, внесены Министерством юстиции России в списки "иностранных агентов" – физических лиц. Русскоязычные сайты медиакорпорации – в том числе сайты Русской службы Радио Свобода и её аккаунты в социальных сетях - заблокированы на территории России.
- Несмотря на противодействие властей, популярность Радио Свобода остаётся высокой. В марте 2022 года (первый месяц военной агрессии России против Украины) сайты "Свободы" зарегистрировали более 18 миллионов посещений, это лучший результат в истории редакции. С начала этого года сайты Радио Свобода посетили более 100 миллионов пользователей.
Правительство Грузии выделит на субсидирование сбора винограда 150 млн лари
Правительство Грузии выделит на субсидирование сбора винограда в стране 150 млн лари (более 55 млн долларов). Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
По словам главы Кабмина, в этом году ожидается рекордный урожай винограда – 300 тысяч тонн.
Гарибашвили говорит, что минимальная цена винограда составит 90 тетри (33 цента) за килограмм. Виноградарство и виноделие при этом он назвал стратегическими отраслями страны.
Отметим, что стоимость грузинского вина, экспортированного в январе-июне текущего года, составила почти 100 млн долларов, что на 4.2% ниже показателя за аналогичный период 2021 года. Стоимость вывезенного в Россию вина составила 57.8 млн долларов (58% от общего экспорта).
Группировка «Талибан» хочет закупить у России нефть по бартеру
Террористическая группировка "Талибан", захватившая власть в Афганистане в августе прошлого года, предложила России продать Кабулу один миллион баррелей нефти. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр промышленности и торговли в правительстве талибов Нуриддин Азизи.
Азизи подчеркнул, что "Талибан" рассматривает вариант бартерной торговли, если российская сторона заинтересуется какой-нибудь афганской продукцией для обмена на энергоресурсы.
В июне во время Петербургского международного экономического форума глава торгово-промышленной палаты Афганистана говорил, что талибы хотят закупить у России пять тысяч тонн нефти и два миллиона тонн зерна.
Представители талибов приехали в Москву на переговоры в воскресенье, 14 августа.
- Талибы пришли к власти в Афганистане ровно год назад, 15 августа 2021 года, и сформировали правительство, которое мировое сообщество считает нелегитимным. Движение "Талибан" признано террористическим во многих странах мира, включая Россию, но российские власти регулярно проводят встречи с талибами в Москве.
- В октябре прошлого года Владимир Путин объявил, что Россия будет "двигаться" в сторону исключения "Талибана" из списка террористов. Государственным СМИ было дано поручение отменить соответствующую маркировку в материалах о талибах.
- 17 марта Совбез ООН проголосовал за установление официальных связей с Афганистаном. В принятой резолюции устанавливается одногодичное присутствие миссии ООН в Афганистане, а талибы не упоминаются. Россия воздержалась от голосования.
Россия и Иран могут использовать бывших афганских спецназовцев
Бывшие сотрудники афганских служб безопасности, обладающие секретными знаниями об операциях США, оставленные после эвакуации американцев из страны, уязвимы для вербовки или принуждения со стороны России, Китая и Ирана. Об этом заявили законодатели-республиканцы, отметив, что администрация президента Джо Байдена не придала приоритетного значения их эвакуации, сообщает Reuters.
"Это особенно актуально, учитывая сообщения о том, что некоторые бывшие афганские военнослужащие бежали в Иран", - говорится в докладе Комитета по международным делам Палаты представителей США, посвященном первой годовщине захвата Кабула талибами.
Администрация Байдена, отмечают авторы доклада, в ходе хаотичной операции по выводу американских войск в международном аэропорту Кабула 14-30 августа 2021 года не смогла уделить приоритетное внимание эвакуации афганских спецназовцев и других элитных подразделений, прошедших подготовку в США.
Администрация называет операцию "выдающимся успехом", в результате которой более 124 000 американцев и афганцев были эвакуированы и завершилась "бесконечная" война.
Однако сотни обученных в США бывших сотрудников служб безопасности, а также члены их семей остаются в Афганистане на фоне сообщений о том, что талибы убивают и пытают бывших афганских чиновников.
Эти бывшие сотрудники "могут быть завербованы или принуждены к работе на одного из противников Америки, которые сохраняют свое присутствие в Афганистане, включая Россию, Китай или Иран", – говорится в докладе республиканцев.
Это - серьезный риск для национальной безопасности США, поскольку эти афганцы "знают тактику, методы и процедуры американских военных и разведывательного сообщества", считают авторы доклада.
Некоторые американские чиновники и эксперты говорят, что Байден вывел войска из Афганистана, не оценив должным образом уроки войны, а также до сих пор не признал последствий хаотичной эвакуации. "Очень мало было сделано для подготовки к захвату страны талибами" или к эвакуации, говорится в докладе. Администрация приняла ключевые решения по эвакуации, только когда до захвата Кабула талибами оставалось несколько часов, говорится в докладе республиканцев.
- Талибы заняли Кабул 15 августа – за 2 с небольшим недели до оговорённого срока вывода из Афганистана войск США. Американцы и их союзники организовали масштабную эвакуацию из Афганистана западных дипмиссий и гражданских лиц, в том числе афганцев, опасавшихся репрессий со стороны талибов. Всего было вывезено более 120 тысяч человек.
- 30 августа американская армия завершила вывод своих сил с территории Афганистана. Американские войска находились в Афганистане почти 20 лет.
Российский военный признался журналистам в убийстве мирного жителя в Украине
Издание "Важные истории" установило имена российских солдат, причастных к убийствам местных жителей в селе Андреевка в Киевской области, которое находилось под контролем российских военных с конца февраля до апреля. Корреспондент издания им позвонила, один военнослужащий во всем сознался.
При отступлении российские солдаты оставили в селе 25 фотографий, которые были сделаны на украденный телефон местного жителя. Именно они помогли журналистам установить их личности. Смартфон военнослужащие отобрали у 76-летнего Леонида Удода. Он и его жена Татьяна смогли вернуть свой гаджет только в конце мая: чужое устройство среди своих вещей нашла жительница Андреевки и принесла его в пункт раздачи гуманитарной помощи.
"Важные истории" идентифицировали участников "фотосессии": это служащие 64-й мотострелковой бригады Даниил Фролкин, Дмитрий Данилов, Руслан Глотов и Иван Шепеленко. "Многие жители Андреевки, с которыми мы поговорили, вспомнили солдат с этих снимков. Судя по рассказам местных, они могут быть причастны к грабежам, мародерству и даже убийствам", – пишет издание.
В июне офис генпрокурора Украины объявил, что подозревает военнослужащего Даниила Фролкина в нарушении законов и обычаев войны. По данным ведомства, он может быть виновен в убийстве мирного жителя в Андреевке, краже автомобиля у другого жителя села и хищении у ветерана Второй мировой войны советских и украинских медалей.
Даниил Фролкин дал подробное интервью "Важным историям", объяснив, что рассказывает правду ради "пацанов", которых после многих месяцев командировки хотят снова отправить воевать.
"Наших пацанов пощадят, их выведут из-за меня чисто. Лучше погубить одну жизнь, чем погубить жизни 200-300 человек", – сказал Фокин в интервью.
Военнослужащий рассказал, что выехал на "учения" в Беларусь еще 11 января. По его словам, никакой спецподготовки солдаты там не проходили, а о том, что они отправляются на войну в Украину, он узнал только 23 февраля. После вторжения, утверждает Фролкин, многие его сослуживцы пытались уволиться, но никому это долго не удавалось.
Фролкин подтвердил, что российские военные занимались мародерством. По его словам, особенно в этом отличился заместитель командира по тылу полковник Вячеслав Клобуков: "Он п***л холодильники в магазинах. Потом находили магазины с кроссовками, с одеждой всякой – это тоже все вывозилось. Фуры вывозились. Когда мы приехали в Беларусь, я видел эти две фуры". Однако, говоря про себя и своих товарищей, Фролкин отвечает, что они брали в местных домах только "всякую фигню": бутылку вина или пива, мангал, продукты.
Обо всем этом военнослужащий рассказал в первом интервью изданию, но через несколько часов молодой человек перезвонил журналистке "Важных историй" и признался в преступлениях, которые совершил в Киевской области.
"Я, военнослужащий войсковой части 51460, гвардии ефрейтор, Фролкин Даниил Андреевич, признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке, в расстреле гражданского населения, обворовывании гражданского населения, изъятии у них телефонов и в том, что наше командование в х** не ставит наших бойцов, всю пехоту, которая бьется на передовой, на линии фронта. И после этого я хочу заявить: примите меры к наказанию командиров – Омурбекова Азатбека Асанбековича, гвардии полковника, гвардии подполковника Дмитренко, зампотылу (заместителя командира по тылу и снабжению) нашей бригады полковника Клобукова, и начальника разведки подполковника Романенко. Он руководил разведкой, которая х***о проводила разведку и вела наших людей на смерть. Также заместитель командира бригады подполковник Прокурат дал приказ расстреливать", – цитирует издание признание военнослужащего.
Фролкин заявил, что командование бригады "не считает рядовых солдат за людей". По его словам, полковник Азатбек Омурбеков передавал командованию ложную информацию о несуществующих успехах бригады. Всю оккупацию Андреевки, по словам военнослужащего, командир "просидел в подвале школы", где располагался штаб.
Журналистка уточнила, что Фролкин имел в виду, говоря о "расстрелах гражданского населения". Тогда военный рассказал, что в марте командиры попросили его и еще нескольких рядовых сопроводить их на обыске в домах троих жителей Андреевки, которых ограбили, а затем приказали "пустить в расход".
Одного из них и убил Фролкин, он уверен, что убитый им мирный житель сдавал координаты колонн российской армии.
"Мы нашли у него стреляные гильзы, которые у офицеров чисто используются. И все. Я ему говорю: "Иди вперед". Он идет вперед. Я ему говорю: "На колени". И просто пулю в лоб (здесь имеется в виду "в затылок"). Меня потом трясло очень долго. Я одного погубил, но я хотел спасти как можно больше людей", – говорит Фролкин.
В Абхазии сообщили о значительных перебоях с поставками топлива
В самопровозглашенной республике Абхазия сообщают о значительных перебоях с поставками топлива.
В сети АЗС «АЗиД» заявили о введении ограничения на отпуск некоторых видов нефтепродуктов.
«Значительная часть поставок по заключенным в июне текущего года контрактам по независящим от нас причинам не поступила в Республику Абхазия. Все это время поддержание необходимого объёма топлива на АЗС компании осуществлялось за счет ранее сделанных резервов. Ситуация усугубилась увеличением нагрузки на сеть АЗС «АЗиД» в связи с временным отсутствием топлива на автозаправках других компаний», – сказано в заявлении компании.
На ряде АЗС «АЗиД» отпуск топлива осуществляется по картам и талонам юридическим лицам, фактически оплатившим определенные объёмы нефтепродуктов, в соответствии с ранее заключенными договорами.
«По мере поступления необходимых объемов, реализация топлива будет осуществляться в обычном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства!», – сказано в заявлении компании.
Telegram-канал D News Abkhazia сообщает о большой очереди на заправке «Роснефти».
Со стороны абхазских властей официальных комментариев на эту тему пока не последовало.
Отметим, что ранее в Абхазии проходили акции голодовки с требованием снизить цены на топливо до показателей прошлого года.
МИД Грузии выразил соболезнования семьям погибших во время взрыва в Ереване
Министерство иностранных дел Грузии выразило соболезнования родным и близким погибших во время взрыва на ереванском рынке «Сурмалу».
«Сообщения о мощном взрыве в Ереване шокируют. Наши соболезнования родным и близким жертв трагедии. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Солидарны с нашими армянскими друзьями в это трудное время!», – сказано в заявлении МИД Грузии.
Днем в воскресенье, 14 августа, в торговом центре «Сурмалу» в Ереване произошел взрыв и начался пожар. Представители спасательной службы рассказали, что сообщение о взрыве поступило в 13:23 по местному времени, пожару была присвоена третья степень сложности,
По состоянию на утро 15 августа число погибших при взрыве и пожаре достигло шести человек. Без вести пропавшими считаются 16 человек. Еще более 60 пострадали.
Причины взрыва пока не установлены. По предварительным данным МЧС, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники.
Спасательными работами на месте руководит глава МЧС Армен Памбухчян. В понедельник утром на место трагедии прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Грузия присоединилась к заявлению с призывом к РФ вывести войска с Запорожской АЭС
42 страны мира, в том числе Грузия накануне призвали Россию вывести войска с Запорожской атомной электростанции. Обращение опубликовано на официальном сайте Евросоюза.
Россия заняла крупнейшую в Европе электростанцию в начале марта, на ней продолжает работать украинский персонал. В последние недели на территорию станции несколько раз падали снаряды после артиллерийских обстрелов, Киев и Москва обвиняют в этом друг друга.
Обращение выпущено от имени 42 стран: в том числе, всех стран Евросоюза, Австралии, Великобритании, Исландии, Канады, Лихтенштейна, Молдовы, Новой Зеландии, Норвегии, Северной Македонии, США, Черногории, Южной Кореи и Японии. В тексте Россию призывают вывести вооруженные силы и весь другой неуполномоченный персонал с Запорожской атомной электростанции, ее ближайших окрестностей и всей Украины.
«Размещение российского военного персонала и вооружений на ядерном объекте неприемлемо и нарушает принципы безопасности, защиты и гарантий, которые обязались соблюдать все члены Международного агентства по атомной энергии», – говорится в тексте. В обращении отмечается, что присутствие российских военных мешает Украине соблюдать обязанности по сохранению ядерной безопасности, а МАГАТЭ - исполнять свои полномочия атомного регулятора на объекте.
- Москва заявляет, что российские военные размещены на станции только для ее охраны в условиях войны. Москва призывает инспекторов МАГАТЭ посетить санкцию, заявляя, что визиту мешает украинская сторона. Киев говорит, что Россия должна вывести войска со станции, чтобы визит состоялся по украинским законам.
- ООН призвала Россию и Украину организовать вокруг станции демилитаризованную зону. С аналогичным призывом выступала Украина, его поддержали несколько стран, включая США. Москва это предложение не поддерживает.
- В июле текущего года Грузия не присоединилась к совместному заявлению более 40 стран, в котором они выразили поддержку Украине в подаче иска против России в Международный суд ООН. В МИД страны заявили, что Грузия не поддержала иск Украины против РФ, поскольку опасается вовлечения в юридический процесс в качестве третьей стороны.
Авиакомпании РФ просят узаконить «каннибализацию» самолётов
Российские авиакомпании попросили министерство транспорта разрешить им законно переставлять компоненты с одних самолётов на другие для поддержания исправности парка в условиях санкций. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на письмо президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта» (АЭВТ) Владимира Тасуна.
Сегодня такую перестановку запчастей самолётов ограничивают федеральные авиационные правила. В частности, они не предусматривают возможности снятия исправного компонента и его последующую установку на другой самолёт. По словам автора письма, это идет вразрез с общемировой практикой и не дает возможности гибко управлять исправностью парка самолётов.
В Ассоциации также предлагают разрешить переставлять комплектующие между самолётами разных авиакомпаний.
В пресс-службе Минтранса подтвердили "Известиям", что ведомство разрабатывает поправки в нормативные правовые акты для поддержания летной годности гражданских воздушных судов.
После нападения России на Украину Запад ввел санкции, включающие запрет на продажу самолетов и деталей к ним. В результате сотни авиалайнеров лишены легального сервисного обслуживания. Из-за нехватки запчастей российские авиакомпании вынуждены не использовать часть своего парка, разбирая его на запчасти.
В июле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что, по расчетам министерства транспорта, российские авиакомпании смогут безопасно эксплуатировать существующий парк самолетов Airbus и Boeing в течение пяти лет.
Однако в начале августа Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли писал, что российские авиакомпании, в том числе "Аэрофлот" начали разбирать свои самолеты из-за нехватки комплектующих в связи с санкциями.
Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване достигло шести человек
Число жертв взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу", где расположен оптово-розничный рынок, достигло шести. Пропавшими без вести числятся 15 человек. Пострадал 61 человек. Спасательные работы продолжаются.
Сообщение о взрыве поступило в местные спасательные службы накануне в 13:23 по местному времени.
Причины взрыва пока не установлены. По предварительным данным МЧС, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники.
Спасательными работами руководит на месте глава МЧС Армен Памбухчян.
В понедельник утром на место трагедии прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Взрыв в ереванском ТЦ «Сурмалу» еще не потушен, «есть опасность обрушения»
14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв, передает Радио Азатутюн.
23:02
В связи со взрывом, произошедшим сегодня в торговом центре «Сурмалу», в Следственном комитете инициировано уголовное производство по двум статьям (нарушение правил или требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия) и (нарушение правил или требований хранения, учета, перевозки, доставки или использования легковоспламеняющихся или горючих материалов, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия).
По информации советника генпрокурора Гора Абраамяна, причины взрыва пока не установлены, все возможные гипотезы станут предметом расследования.
22:35
14-летняя девочка, пострадавшая в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу», была переведена из университетской больницы «Мурацан» в медицинский центр «Сурб Астватмайр».
Медцентр «Сурб Астватмайр» сообщает, что у девочки травмы грудной клетки, но ее жизнь вне опасности.
22:20
Число погибших в результате взрыва достигло 3 человек. Спасатели извлекли из-под завалов тело женщины, сообщает МЧС.
21:55
В результате взрыва еще один гражданин доставлен в медцентр, таким образом, по данным Минздрава, число госпитализированных достигло 61.
На данный момент в разных медцентрах проходят лечение 24 пострадавших. Их состояние оценивается как средней тяжести.
Остальные госпитализированные, по данным ведомства, получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны.
20:44
Спасатели извлекли из-под завалов 10 пострадавших и еще одно тело. Противопожарные и поисковые работы продолжаются, сообщает МЧС.
ВСУ нанесли удар по базе ЧВК «Вагнера» в Луганской области
Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по базе российских наемников из частной военной компании Вагнера, которая располагалась в районе оккупированного РФ города Попасная Луганской области Украины.
О том, что база разрушена, сообщили несколько российских телеграм-каналов, освещающих войну в Украине, а также канал, в котором публикуются новости о «вагнеровцах» с объявлениями о наборе наемников. По данным одного из российских военных корреспондентов, Юрия Котенка, артиллерийский удар был нанесен из реактивной системы залпового огня HIMARS, поставленной на вооружение Украины США.
Украинские СМИ отмечают, что неделю назад другой российский военкор, Сергей Среда, опубликовал фотографии с базы «вагнеровцев» в Попасной. Предположительно украинские военные узнали о месте ее расположения благодаря именно этим фото. Локация на них идентична тому месту, по которому был нанесен удар.
Издание The Insider обратило внимание на то, что после публикации новости об уничтожении базы ЧВК Вагнера Сергей Среда удалил из своего телеграм-канала пост с фотографиями наемников.
По данным некоторых СМИ, на базе в момент удара мог находиться близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают спонсором и одним из создателей ЧВК Вагнера. Официального подтверждения этой информации нет.
Накануне пресс-служба компании «Конкорд», которая принадлежит Пригожину, сообщала о командировке бизнесмена в Луганскую область. Сам он публиковал фотографии из штаба «вагнеровцев». До этого сообщалось, что предприниматель лично занимается вербовкой наемников, объезжая для этого, в частности, российские колонии.
О наличии погибших или пострадавших в результате удара ВСУ по базе ЧВК Вагнера пока информации нет.
Глава МИД Грузии пообещал «скорые ощутимые результаты» в отношениях с ЕС
В двусторонних отношениях между Грузией и Евросоюзом очень скоро будут конкретные ощутимые результаты. Так министр иностранных дел Илья Дарчиашвили прокомментировал отчет ЕС о реализации Грузией Соглашения об ассоциации.
«У нас открытый и продолжающийся диалог с Европейским Союзом. Мы активно работаем с ними, чтобы преодолеть все существующие вызовы. В отношении ЕС у нас очень динамичный процесс. Я уверен, что все вместе в тесной координации мы будем иметь конкретные ощутимые результаты в двусторонних отношениях между Грузией и Европейским Союзом, и Грузия продолжит очень активно двигаться к окончательной интеграции в Евросоюз», - сказал глава МИД, передает Общественный вещатель.
Ранее Служба внешних связей ЕС опубликовала очередной Доклад о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации. В нем говорится, что Соглашение стало движущей силой реформ, в целом есть прогресс в приведении национального законодательства в соответствие с законодательством ЕС. Но в докладе подчеркивается, что существовавшие в 2021 году вызовы «угрожали подрывом демократических основ страны».
42 государства призвали Россию вывести войска с Запорожской АЭС
42 страны мира призвали Россию вывести войска с Запорожской атомной электростанции. Обращение опубликовано на официальном сайте Евросоюза 14 августа. Россия заняла крупнейшую в Европе электростанцию в начале марта, на ней продолжает работать украинский персонал. В последние недели на территорию станции несколько раз падали снаряды после артиллерийских обстрелов, Киев и Москва обвиняют в этом друг друга.
Обращение выпущено от имени 42 стран: в том числе, всех стран Евросоюза, Австралии, Великобритании Грузии, Исландии, Канады, Лихтенштейна, Молдовы, Новой Зеландии, Норвегии, Северной Македонии, США, Черногории, Южной Кореи и Японии. В тексте Россию призывают вывести вооруженные силы и весь другой неуполномоченный персонал с Запорожской атомной электростанции, ее ближайших окрестностей и всей Украины.
«Размещение российского военного персонала и вооружений на ядерном объекте неприемлемо и нарушает принципы безопасности, защиты и гарантий, которые обязались соблюдать все члены Международного агентства по атомной энергии», - говорится в тексте. В обращении отмечается, что присутствие российских военных мешает Украине соблюдать обязанности по сохранению ядерной безопасности, а МАГАТЭ - исполнять свои полномочия атомного регулятора на объекте.
- Москва заявляет, что российские военные размещены на станции только для ее охраны в условиях войны. Москва призывает инспекторов МАГАТЭ посетить санкцию, заявляя, что визиту мешает украинская сторона. Киев говорит, что Россия должна вывести войска со станции, чтобы визит состоялся по украинским законам.
- ООН призвала Россию и Украину организовать вокруг станции демилитаризованную зону. С аналогичным призывом выступала Украина, его поддержали несколько стран, включая США. Москва это предложение не поддерживает.
Издатель Glamour подал в суд на модный дом дочери Рамзана Кадырова
Приостановившее работу в России после начала войны в Украине издательство АО «Конде Наст» (Condé Nast) подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании долга и неустойки с ООО «Фирдаус» – модельного дома, учредителем которого является дочь главы Чечни и министр культуры республики Айшат Кадырова, сообщает Кавказ.Реалии.
Как следует из материалов арбитражного дела, издатель заявил о долге модельного дома Кадыровой в 814 тысяч рублей, а также необходимой уплате неустойки в 893 тысячи рублей. Известно, что долг тянется с июля 2019 года. Иск был принят к рассмотрению 8 августа, дата первого заседания еще не назначена. Подробности иска пока неизвестны.
Медиагруппа Condé Nast работала на российском рынке с 1998 года. До приостановки деятельности в России она выпускала глянцевые журналы сегмента «премиум»: Vogue, GQ, GQ Style, Tatler, AD, Glamour и Glamour Style Book.
В 2021 году ООО «Фирдаус» показал выручку в 75 млн рублей и чистую прибыль в 26 млн рублей. Примечательно, что до 2018 года ежегодная выручка компании не превышала 1,5 млн рублей. Несмотря на занимаемую должность высокопоставленного чиновника, Айшат Кадырова остается учредителем коммерческой компании.
- 22-летняя Айшат Кадырова была назначена министром культуры Чечни в октябре 2021 г.
- В июне глава Чечни Рамзан Кадыров удостоил свою дочь Айшат Кадырову, занимающую пост министра культуры республики, высшей награды региона – ордена имени Ахмата Кадырова.
- За серьезные нарушения прав человека Государственный департамент США распространил на Айшат Кадырову санкции, введенные летом 2020 года против Рамзана Кадырова.
- Доход Айшат Кадыровой за 2021 год вырос более чем в 50 раз – с 845 тысяч до 44 миллионов рублей. На опубликованном Рамзаном Кадыровым видео из дома его дочери виден припаркованный во дворе автомобиль Lamborghini Urus, отсутствующий в официальной декларации чиновницы. Также в 2021 году у Кадыровой появился особняк площадью 1 617 квадратных метров и два нежилых помещения, поместившиеся на участке в шесть соток – стоимость всего объекта недвижимости может составлять более 50 миллионов рублей.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.