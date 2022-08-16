​Новые взрывы на территории Крымского полуострова. Российское Минобороны и местные власти называют причиной диверсию на складе боеприпасов.

Над военной авиабазой в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма – клубы черного дыма. Об этом свидетельствуют очевидцы из числа местных жителей. Ни власти аннексированного Крыма, ни официальные представители Минобороны пока никак не комментируют инцидент. При этом некоторые российские СМИ, со ссылкой на источники в военном командовании, сообщают, что активно прорабатывается версия атаки малыми беспилотными аппаратами.

Ранним утром 16 августа серия взрывов прогремела на складе боеприпасов в крымском селе Майское, находящемся в 20 км от Джанкоя. Инцидент квалифицирован как диверсия. Об этом сообщили в российском военном ведомстве, то же говорит и глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов:

«Сегодняшнее положение дел такое: сейчас мы видим официальные сообщения Минобороны – причиной сегодняшнего инцидента стала диверсия. Мы уже понимаем, что происходит. Мы эвакуировали более 3000 человек из населенных пунктов Майское и Азовское Джанкойского района. Мы выехали прямо к месту возгорания и подняли там вертолет. Детонация довольно сильная, по полю разбросаны снаряды, к сожалению. Поэтому работа для саперов будет. Теперь ждем, когда прекратится детонация боеприпасов. Происходят одиночные взрывы. Я не готов сказать, как долго это будет продолжаться».

Сообщается, что в результате взрывов пострадали, в том числе, гражданские объекты – ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно и несколько жилых домов. Несколько тысяч человек эвакуированы из пятикилометровой зоны ЧП. На видео, распространяемых в соцсетях, заснят момент мощного взрыва, затем следуют взрывы меньшей силы. По данным местных СМИ, речь идет не об одном, а о двух инцидентах – пожаре на трансформаторной подстанции в Джанкое и детонации боеприпасов в поселке Майское.

Новые взрывы прогремели ровно через неделю после происшествия на российской авиабазе в Новофедоровке. И хотя Россия утверждает, что случившееся на авиабазе Саки – результат «нарушения требований пожарной безопасности», характер разрушений, по мнению экспертов, оставляет мало сомнений в том, что она подверглась нападению ВСУ.

Сейчас, как и в случае с Новофедоровкой, в Киеве предпочитают не давать развернутых комментариев. Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк лишь коротко отреагировал на инцидент в своем Twitter:

«Утро под Джанкоем началось со взрывов. Напоминаем: Крым нормальной страны – это Черное море, горы, отдых и туризм, а оккупированный русскими Крым – это взрывы складов и высокий риск гибели оккупантов и воров. Демилитаризация в действии».

Серия взрывов в Крыму – уже третий случай, когда российские военные объекты получают повреждения. Но если 31 июля, когда беспилотник взорвался во дворе штаба Черноморского флота в Севастополе, это было воспринято скорее как мелкомасштабная акция подпольщиков, то 9 августа на крупной авиабазе в Новофедоровке произошло сразу несколько мощных взрывов, были уничтожены несколько боевых самолетов. Российское Министерство обороны до сих пор придерживается версии о несоблюдении мер пожарной безопасности. Но западная и украинская пресса уже открыто пишет о действиях украинских сил спецопераций. Президент России Владимир Путин же видит в таком положении дел происки Запада:

«Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке и Латинской Америке».

После аннексии в 2014 году Крым для России был очень важным символом, и не только политическим. В Москве много говорили о стратегически важном значении полуострова. Его именовали не иначе как «непотопляемый авианосец». Аналогия, учитывая главную базу Черноморского флота и наличие аэродромов для военно-морской авиации, вполне оправданная. До нынешнего времени. Теперь, по мнению многих наблюдателей, легенда о «непотопляемости» серьезно пошатнулась. Если версия о диверсиях подтвердится, то это означает, что на территории Крыма действует организованная группа, способная либо собирать беспилотники, которые могут взрывать склады, либо получать их откуда-то извне.

А традиционная мантра российских властей о непобедимости русского оружия звучит все менее убедительно.

«Россия искренне дорожит исторически крепкими, дружескими, по-настоящему доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии и Африки. Она готова предложить своим союзникам и партнерам самые современные виды вооружений, от стрелкового оружия до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов», – заявил буквально накануне новых взрывов в Крыму президент России Владимир Путин.

Но если верить британской разведке, то даже, казалось бы, доминирующий в Черном море российский флот перешел в оборонительную позицию и не может обеспечить эффективный контроль акватории. По данным военных аналитиков, боевые корабли продолжают патрулировать воды в пределах видимости побережья Крыма.

«Черноморский флот продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступлений, но в настоящее время испытывает трудности с осуществлением эффективного контроля над морем. Он потерял свой флагман «Москва», значительную часть боевых самолетов морской авиации и контроль над островом Змеиным», – говорится в отчете британской разведки.

На практике же это означает, что в данной ситуации Украина может перенаправлять ресурсы на другие участки фронта, чтобы оказывать давление на российские сухопутные войска.

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