Цены на горючее на АЗС Абхазии начали, наконец, снижаться. Как, собственно, и обещали руководители топливных компаний на совещании у президента РА еще в середине июня: мол, израсходуется закупленное впрок у российских поставщиков по повышенной цене и начнем реализовывать то, что закупим после снижения оптовых цен в РФ. Но тут – новая напасть.

Топливная компания «АЗиД» сообщила «о временных ограничениях на отпуск некоторых видов нефтепродуктов»:

«В связи со значительными перебоями поставок топлива в Республику Абхазия введены ограничения на отпуск некоторых видов нефтепродуктов в сети АЗС «АЗиД». Значительная часть поставок по заключенным в июне текущего года контрактам по независящим от нас причинам не поступила в РА. Все это время поддержание необходимого объема топлива на АЗС компании осуществлялось за счет ранее сделанных резервов. Ситуация усугубилась увеличением нагрузки на сеть АЗС «АЗиД» в связи с временным отсутствием топлива на автозаправках других компаний. На ряде АЗС «АЗиД» осуществляется отпуск топлива по картам и талонам юридическим лицам, фактически оплатившим определенные объемы нефтепродуктов в соответствии с ранее заключенными договорами. По мере поступления необходимых объемов реализация топлива будет осуществляться в обычном режиме».

Гендиректор «Апсны-Ойл» Олег Лакоба рассказал в интервью о проблемах компании с поставками топлива более детально:

«Потребление топлива в августе увеличилось из-за роста туристов на личном транспорте. Для грузовых составов с топливом работа ж/д практически парализована, так как кратно увеличилось количество пассажирских составов на юге России, и им отдается предпочтение. Поставки в Абхазию в настоящее время в основном осуществляются автомобильным транспортом. С этой схемой тоже возникают проблемы: пробки на дорогах, простой на границе, отсутствие топлива на нефтебазах. В резервуарах заправок хранится объем топлива, которого хватает до двух суток».

Но очередей на заправках компании нет. По мнению Лакоба, из-за маленькой доли на топливном рынке – 10%.

Сроки доставки грузов в Абхазию железнодорожным транспортом увеличились от 10-15 дней до 1-1,5 месяца, сообщили СМИ в Министерстве экономики. Дело в том, что из-за увеличения количества пар пассажирских поездов на юге России введены ограничения по срокам доставки грузов в Абхазию. Минэкономики и «Абхазская железная дорога» совместно с РЖД проводят работу, чтобы обеспечить продвижение грузовых составов в Абхазию. В приоритете составы с нефтепродуктами и продуктами питания, пшеничной мукой. В пути находятся цистерны с топливом «РН-Абхазия», «АЗиД», «Апсны-Ойл» общим объемом порядка четырех тысяч тонн.

В абхазском сегменте социальных сетей отреагировали, как обычно, по-разному, в зависимости от склада мышления, степени информированности и так далее:

«У меня ощущение дежавю. Ведь то же самое было год назад, когда на юге России грузовые составы задерживали, а пропускали пассажирские с отпускниками. Понимаю: форс-мажорные обстоятельства для наших топливных компаний. Но тем актуальнее задача иметь на территории Абхазии нефтебазы с большим запасом топлива»;

«Ага, то они закупали с запасом, готовились к сезону, то туристы неожиданно приехали…»;

«Они даже не стараются, выдают, что первое на ум пришло»;

«Давайте опять под шумок поднимите цены. Ваша ведь схема так работает?»;

«Как осточертело все: то бензина нет, то Света убежала за помидорами»;

«Во всем мире проблемы, а у нас ничего почти не производится, но всего хотим и всем недовольны. Не устали перемывать кости то одних, то других? Сплошь знатоки госуправления. Сколько стран живет хуже нас, а мы не умеем радоваться, что живем без войны и не голодные, не раздетые… Гневим бога».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с сотрудником Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахрой Аристава. Он поделился своими впечатлениями от автомобильной поездки на днях на Псоу: на всех заправках «Роснефти» были очереди, но он объяснил это самой низкой сейчас ценой там на АИ-92 – 51 рубль за литр. И продолжил:

«Я не вижу каких-то проблем. Некоторые компании, не имеющие возможности хранения нефтепродуктов в больших объемах, сталкиваются, конечно, с такими трудностями, как цикличность поставок, сезонность и прочее. Ничего страшного, дефицита бензина нет в стране. Цены на бензин стабильные. Некоторые компании – у них есть перебои, но у той же «Роснефти» бензин есть и без всяких ограничений».

Что касается новых заторов с поставками топлива на железной дороге в пик туристического сезона, то Аристава сказал:

«Кто работал с железной дорогой, все знают: чтобы состав пришел быстро, надо фрахтовать много вагонов. Когда фрахтуется мало вагонов, они идут от станции к станции с перецепкой, и все это затягивается. Железнодорожная доставка – она непростая».

И действительно, в последние годы все больше растет в Абхазии потребление горючего в летний турсезон. Ахра Аристава говорит:

«Такие прямо пробки в Сухуме затяжные… Вот там на Джубге стоит счетчик, он считает количество проехавших машин. В обычные годы в сторону моря двигалось до 55 тысяч машин в сутки. Сейчас – больше, это можно проверить через сайт администрации Краснодарского края».

Что надо делать, чтобы избежать в будущем возникновения подобной паники среди владельцев автомобилей? Аристава убежден:

«Увеличивать возможности хранения. Когда-то был план строить в Гулрыпшском районе нефтебазу. Потом что-то там сорвалось, я не знаю… Нефтебазы надо, конечно, строить, но не в курортных зонах, не в особо экологически охраняемых зонах, а в других местах».

Несколько месяцев назад в Абхазии был большой шум из-за начавшегося строительства без экологического одобрения большой нефтебазы неподалеку от устья реки Бзыбь. И я пока не слышал, сказал Аристава, что разрешение экологов было там дано.

«Могут вообще там это все прекратить, если экологи?..

– Не думаю, что «прекратить». Там, скорее всего, требования будут повышены. То есть экологи могут потребовать что-то там дополнительно построить, установить в целях избежания экологической катастрофы. И это будет просто дороже для владельцев».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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