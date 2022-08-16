В абхазском обществе продолжают обсуждать отставку главы администрации президента Алхаса Квициниа и заявление, которое он затем сделал. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей Абхазии, как они относятся к решению Алхаса Квициниа покинуть команду Аслана Бжания.

– Как вы оцениваете отставку Алхаса Квициниа и сделанное им после нее заявление?

Аня: Очень жаль, что произошло. Факт освобождения был громом среди ясного неба. Все меньше и меньше в команде Аслана Бжания остается ветеранов войны и членов их семей. Это очень важно в нынешней ситуации, потому что мы в состоянии войны до сих пор с Грузией. Ветераны просто необходимо, чтобы были в команде. Что касается профнепригодности Алхаса Алексеевича, я так не считаю, что он профнепригоден. У человека харизма, он воевал. Может быть, он был назначен не на ту должность изначально, но это был выбор президента. Единственное, что смущает, если были факты коррупции в администрации президента или в правительстве, это не уточняется, но надо было об этом говорить, потому что у Алхаса Алексеевича есть все рычаги воздействия и искоренения фактов коррупции. Если человек во власти, будучи в администрации президента не смог ничего сделать, то что может простой гражданин вне власти? Какие у него рычаги воздействия? Никаких! Но опять-таки это говорит о том, что наша система не работает, что наша вертикаль власти так выстроена, что человек даже с харизмой и такой человек, как Алхас Квициниа, не может что-то переделать. Надо менять всю систему власти, один человек ничего не может сделать.

Девушка: Это предполагалось и предвиделось. Так получилось, ничего в этом страшного нет. Я не вижу с его отставкой каких-либо изменений в политическом пространстве Абхазии. А его заявление, человек два с половиной года работал, все было нормально, и потом резко ушел и потом высказал такое мнение. Я считаю, что это неправильно. Надо было какие-то заявления делать во время работы или молча уйти.

Марина Кварчия: Хочу задать встречный вопрос: почему Алхас Квициниа сделал это заявление именно сейчас, спустя два с половиной года? Не знаю, что побудило его это сделать. Хотелось бы, конечно, без намеков, конкретно понять причину его ухода.

– Для вас это было неожиданно, эта новость?

Марина Кварчия: Нет, вполне ожидаемо, потому что неоднократно были разговоры о том, что внутри команды идут распри, и поэтому мы ожидали, что будет раскол.

Лия: Ничего патриотичного и мужественного в его поступке и в его заявлении я не нахожу, потому что человек, который баллотировался на пост президента, который шел с этой командой, который проработал два с половиной года с этой командой, он только сейчас увидел, как он сам выразился, как богатеют некоторые лица. Но было бы патриотично и мужественно с его стороны, если бы он, находясь во власти все эти годы, хотя бы озвучивал все эти моменты. Скорее всего, там были какие-то личностные моменты, он решил уйти.

Земфира: Как человек порядочный, я ему верила во всем. В данный момент, видимо, он не сработался с этой командой. Не то что он не справился с работой, а просто сам, видимо, к этому шел, чтобы уйти из этой команды. А потом его заявление меня вообще поразило, если честно. То, что он открыл все карты. В данный момент что у нас творится в Абхазии – это вообще, у нас происходит что-то нехорошее, если честно. Вообще, народ должен проснуться и делать выводы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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