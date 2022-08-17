Германия начинает заменять российскую нефть американской

Второй за месяц танкер с американской нефтью направился из Луизианы в германский порт Росток, передает информационное агентство Reuters. На борту танкера Ise Princess находится 570 тысяч баррелей нефти.

Американская нефть вкупе с нефтью, экспортируемой из Норвегии, Ближнего востока и Западной Африки должна заменить российскую нефть, поступающую по нефтепроводу "Дружба". Европейский Союз намерен до конца года сократить на 90 процентов импорт нефти из России.

Добываемая в Мексиканском заливе нефть марки Mars сходна по составу с российской Urals. Первая партия американской нефти, доставленная в Росток в начале августа, поступила на перерабатывающий завод PCK Schwedt, мажоритарным владельцем которого является Роснефть. Роснефть на прошлой неделе предупредила о том, что цены горючего в Германии повысятся из-за более высокой цены импортируемой морем нефти.

C начала июня цена добываемой в США нефти упала со 122 долларов за баррель до менее, чем 87 долларов в то время, как добыча достигла почти 12 миллионов баррелей нефти - 20-процентный скачок в сравнении с уровнем начала 2021 года. В июне нынешнего года США экспортировали рекордные объемы нефти - около 3 с половиной миллионов баррелей в день. Американское федеральное управление энергетической информации прогнозирует рост добычи и экспорта нефти.