В Абхазии утверждают, что не передадут РФ объекты инфраструктуры аэропорта

В министерстве экономики самопровозглашенной республики Абхазия утверждают, что объекты инфраструктуры сухумского аэропорта останутся в государственной собственности и управлении.

Ранее министерство опубликовало фотографию, сделанную во время осмотра министром экономики России Максимом Решетниковым сухумского аэропорта. На ней обозначены «объекты РФ», среди них – искусственная взлетно-посадочная полоса, диспетчерский пункт и контрольно-пропускной пункт. К «объектам инвестора» относятся, в частности, здание аэровокзального комплекса, привокзальная площадь и заправочная станция, к «объектам Республики Абхазия» – лишь центральный распределительный пункт электричества и подъездная дорога.

Однако в министерстве говорят, что объекты аэродромного комплекса «разделены на категории по принципу планируемого источника финансирования работ», а главным условием реализации проекта является «сохранение государственной собственности Республики Абхазия и управления на ИВПП (искусственная взлетно-посадочная полоса), РД (рулежные дорожки), ОРВД (объекты организации воздушного движения) и ССО (светосигнальное оборудование), и прочие объекты аэропортовой инфраструктуры (энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение, системы связи) и др».

«В целях определения источника финансирования восстановления и реконструкции указанных объектов проводятся консультации с представителями уполномоченных органов Российской Федерации. В настоящее время для определения объемов и стоимости работ, связанных с восстановлением комплекса, ведется разработка проектной сметной документации. В ходе встречи были озвучены предварительные планы по реконструкции имущественного комплекса аэропорта, включающие в себя реконструкцию плоскостных сооружений, строительство нового аэровокзального комплекса, восстановление и в отдельных случаях новое строительство объектов инфраструктуры – энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения, системы связи, безопасности и др. Для проведения полноценного обследования взлетно-посадочной полосы и иных сооружений, специалистами проведены натурные испытания, включающие в себя отбор образцов, нагружение взлетно-посадочного полотна, визуальный и инструментальный анализ», – сказано в заявлении.

«В качестве объектов частного инвестирования рассматривается аэровокзальный и топливно-заправочный комплексы, а также размещение объектов служебно-технического назначения», – говорится в заявлении.

По итогам визита министра экономики России также стало известно, что инвестор проекта – российская промышленная группа «Базовый элемент». Она состоит из компаний, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов бизнесмена Олега Дерипаски.

Большинство активов компаний, входящих в «Базовый элемент», в той или иной степени принадлежат компании Basic Element Ltd (зарегистрирована на острове Джерси), которая, в свою очередь, на 100% принадлежит зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании A-Finance, бенефициаром которой является Дерипаска.

Активы группы сосредоточены в машиностроительной, горнодобывающей, металлургической, энергетической, финансовой, строительной, авиационной, сельскохозяйственной и других отраслях экономики в России, странах СНГ, Африке, Австралии, Азии, Европе и Латинской Америке.