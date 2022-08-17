Бывшего грузинского военного приговорили в Цхинвали к 3 годам и 8 месяцам тюрьмы

Цхинвальский районный суд приговорил бывшего грузинского военного Мамуку Чхиквадзе к трем годам и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия.

Чхиквадзе был задержан 10 декабря 2021 года. Его обвинили в нарушении де-факто границы, а также в контрабанде наркотических средств. По версии югоосетинских силовиков, в ходе личного досмотра у Чхиквадзе обнаружили наркотическое средство «марихуана» массой более четырех грамм.

По информации КГБ, 4 августа Цхинвальский суд признал Чхиквадзе виновным по двум статьям Уголовного кодекса России – незаконное пересечение государственной границы и контрабанда наркотических средств в значительном размере.

Ранее грузинская сторона не раз ставила вопрос об освобождении гражданина Грузии, в том числе в рамках эргнетского механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них.

При этом в мае в СГБ Грузии заявили, что Чхиквадзе в Цхинвали приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.