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Бывшего грузинского военного приговорили в Цхинвали к 3 годам и 8 месяцам тюрьмы
Цхинвальский районный суд приговорил бывшего грузинского военного Мамуку Чхиквадзе к трем годам и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Чхиквадзе был задержан 10 декабря 2021 года. Его обвинили в нарушении де-факто границы, а также в контрабанде наркотических средств. По версии югоосетинских силовиков, в ходе личного досмотра у Чхиквадзе обнаружили наркотическое средство «марихуана» массой более четырех грамм.
По информации КГБ, 4 августа Цхинвальский суд признал Чхиквадзе виновным по двум статьям Уголовного кодекса России – незаконное пересечение государственной границы и контрабанда наркотических средств в значительном размере.
Ранее грузинская сторона не раз ставила вопрос об освобождении гражданина Грузии, в том числе в рамках эргнетского механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них.
При этом в мае в СГБ Грузии заявили, что Чхиквадзе в Цхинвали приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Другие новости дня
Би-би-си: ФСБ обвинила покойника в подготовке теракта
ФСБ назвала имена двух граждан России, якобы готовивших подрыв нефтепровода в Волгоградской области. Однако, как сообщает Би-би-си, люди с такими именами не могли иметь отношения к диверсии: один из них живет в Киеве и занимается мирными делами, второй погиб несколько месяцев назад.
По версии ФСБ, опубликованной в российских СМИ, спецслужбе удалось предотвратить взрыв на нефтепроводе под Волгоградом. При задержании были убиты два предполагаемых диверсанта. Спецслужба сообщила, что орагнизаторами теракта были некто Андрей Чуенков и Юрий Ионов - члены радикальной группировки "Реструкт", созданной националистом Максимом Марцинкевичем ("Тесаком"). Из пресс-релиза ФСБ было трудно понять, являются ли убитые под Волгоградом именно организаторами, или это другие люди, поэтому многие некоторые российские СМИ писали, что убиты именно Чуенков и Ионов. Однако позже в ФСБ уточнили, что Чуенков в данный момент принимает участие в боевых действиях в Украине в составе нацбатальона "Ураган", а Ионов - в составе полка "Азов".
Журналисты Би-би-Си связались с Андреем Чуенковым. Он живет в Киеве, диверсий в Волгоградской области и где-либо еще, по его словам, не устраивал. Чуенков действительно был близок с Максимом Марцинкевичем. После его смерти в тюрьме в 2020 году он покинул Россию и попросил политического убежища в Украине. В военных действиях он не участвовал, о существовании националистического батальона "Ураган" впервые слышит: по его словам, в СМИ никогда не сообщалось о существовании батальона с таким названием. После начала войны он занимается волонтерством, прошел курс тактической медицины и помогал раненым.
Чуенков также рассказал, что был заочно знаком с Юрием Ионовым, которого ФСБ называет вторым убитым при задержании диверсантом. Ионов действительно был военнослужащим полка "Азов", и погиб под Мариуполем несколько месяцев назад, в начале войны. Информацию о гибели Юрия Ионова в марте 2022 года Би-би-си подтвердили еще два участника "Азова".
По мнению Чуенкова, ФСБ хочет дискредитировать "все, что связано с русским национализмом", называя фамилии участников националистических движений в связи с диверсиями.
«Сохнут»: 20,5 тысяч евреев уехали из России с начала войны
Около 20,5 тысяч евреев уехали из России после её вторжения в Украину. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на Еврейское агентство "Сохнут", которое помогает евреям в репатриации.
По оценкам агентства, до войны в России жили 165 тысяч евреев, таким образом страну покинули уже более 12 их процентов. Многие российские евреи выступают против войны и "больше не чувствуют себя в безопасности", пишет "Би-би-си".
"Я чувствовал, что должен что-то сделать, чтобы показать свою полную непричастность и несогласие с вторжением в Украину. Но я бы подверг себя опасности, если бы сделал это, оставаясь в Москве", – сказал бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Он уехал из России через две недели после начала войны.
"Каждый раз, когда что-то происходит в России, какие-то потрясения, какие-то перемены, евреи всегда в опасности", – считает специалист по еврейской истории в России Анна Штерншис.
- Многие евреи эмигрировали в Израиль. Закон о возвращении даёт право на гражданство любому, кто может доказать, что его бабушка или дедушка имели еврейское происхождение.
- В начале июля Минюст потребовал ликвидировать российское отделение агентства "Сохнут". По мнению ведомства, "Сохнут" незаконно занимался сбором персональных данных граждан России.
- В ответ на это "Сохнут" допустил закрытие своих представительств в России и переход на удалённую работу. Очередное заседание суда по делу "Сохнута" назначено на 19 августа.
Москва считает провокацией слухи о причастности РФ к взрыву в Ереване
Посольство России в Армении считает провокацией слухи о причастности Москвы к взрыву на территории торгового центра «Сурмалу» в Ереване.
Дипломатическое представительство сегодня распространило сообщение, выразив свое возмущение «муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур».
Не указывая конкретных заявлений и их авторов, российская дипломатическая миссия в Ереване заявляет, что рассматривает это как «прямую провокацию со стороны стоящих за такими инсинуациями политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений».
Посольство ожидает от властей Армении «шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии», и сообщает, что соответствующая нота направлена посольством в Министерство иностранных дел Армении.
В сообщении также отмечается, что российская сторона – в лице Российско-армянского центра гуманитарного реагирования – с первых минут вовлечена в работы по ликвидации последствий трагедии.
Как пишет «Интерфакс», слухи о причастности РФ к взрыву распространила политическая группировка «Сасна црер», которая летом 2016 года захватила территорию полицейского полка в Ереване, что привело к жертвам среди сотрудников правоохранительных органов.
В результате взрыва и последующего пожара на территории торгового центра «Сурмалу» в Ереване погибли по меньшей мере 16 человек, двое пропали без вести. Более 60 пострадавших были направлены в различные медицинские учреждения, из них 7 человек все еще проходят лечение.
Посол США: источник поляризации в Грузии – «Ночь Гаврилова» и невыполненные обещания властей
Посол США в Тбилиси Келли Дегнан назвала «бессмысленной теорией заговора» очередную порцию обвинений в ее адрес со стороны депутатов, формально покинувших правящую партию «Грузинская мечта».
В своем открытом письме члены парламента заявили, что американская дипмиссия вмешивается во внутренние дела суверенного государства, добавив, что для посольства ослабление стабильности Грузии «является своего рода самоцелью».
Келли Дегнан обвинения отвергла, передает СОВА. По ее словам, действия депутатов – это лишь попытка переложить ответственность за политический кризис в Грузии на Запад.
«Я не знаю точно, что или кого представляет эта группа и насколько они отличаются от правящей партии, которую они, по собственному утверждению, покинули. Все, что я могу сказать, это то, что обвинения, которые они выдвинули против американского посольства и других, являются бессмысленной теорией заговора, которая не подкрепляется никакими фактами», – заявила она.
Дипломат подчеркнула, что посольство США работает со всеми политическими партиями Грузии и делает это на протяжении всех лет после обретения страной независимости. По ее словам, в Вашингтоне поддержкой Грузии считают укрепление ее демократических институтов, экономики, стабильности и безопасности.
«Любые обвинения в том, что мы виноваты в поляризации здесь, – это попытка переложить вину на западных партнеров, которые последние 30 лет только и помогают стране. Эта поляризация была здесь еще до моего приезда, и я предлагаю грузинскому народу взглянуть в прошлое и понять, откуда она взялась. «Ночь Гаврилова», невыполненные обещания, недемократические действия – вот источник поляризации, а не действия западных партнеров», – подчеркнула Келли Дегнан.
- «Ночью Гаврилова» в Грузии называют жесткий разгон масштабного антиправительственного митинга, вызванного визитом депутата Госдумы РФ, коммуниста Сергея Гаврилова летом 2019 года.
Житель Абхазии задержан по обвинению в убийстве сына
Жителя Абхазии Демура Киут задержали по обвинению в убийстве сына – Михаила Киут. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, 14 августа Демур Киут, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой и на почве внезапно возникшего конфликта нанес сыну три колото-резанных ножевых ранения в область грудной клетки.
Михаил Киут скончался при транспортировке в Республиканскую больницу. Демур Киут был задержан.
Уголовное дело возбуждено сухумской прокуратурой по статье 99 УК Абхазии (убийство). Органом предварительного расследования решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Президент США Джо Байден подписал «Закон о снижении инфляции»
Президент США Джо Байден подписал "Закон о снижении инфляции", который был принят обеими палатами Конгресса. Об этом сообщает "Голос Америки".
Ещё до подписания Байден назвал новый закон "залогом восстановления экономического роста на основе экологически чистой энергетики и производства". По его словам, данный закон позволит осуществить крупнейшие инвестиции в экологически чистую энергетику, что, по расчетам Белого дома, поможет снизить инфляцию, сократить дефицит бюджета, решить проблему изменения климата и сократить расходы американцев на медицинские услуги. 13 миллионов человек будут ежегодно экономить в среднем 800 долларов каждый на медицинской страховке, сказал Байден.
Согласно документу, на борьбу с изменением климата в течение чуть более чем десяти лет будут выделены 375 млрд долларов. На инициативы в области здравоохранения, в частности на обеспечение более низких цен на лекарства, выделяют 64 млрд долларов.
По оценкам Бюджетного управления Конгресса, реализация закона сократит дефицит бюджета на 305 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия, однако эта цифра может быть и выше.
Необходимые средства в бюджет привлекут посредством новых налогов на крупные компании и увеличения сборов с богатых физических и юридических лиц.
Противники закона – в первую очередь, республиканцы в Конгрессе - предупреждают о росте стоимости электроэнергии и напоминают о предвыборном обещании Байдена - не повышать налоги для американцев, зарабатывающих менее 400 тысяч долларов в год. Они также опасаются, что часть налоговых расходов компаний будет переложена на плечи работников в виде снижения заработной платы.
Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл еще до голосования заявил, что закон представляет собой "перечень повышения налогов и бюджетных растрат на “зеленые” проекты".
При голосовании в Палате представителей Конгресса США законопроект поддержали 220 демократов, 207 республиканцев проголосовали против. До этого в Сенате законопроект был одобрен с перевесом всего в один голос (51-50), решающей оказалась позиция вице-президента, демократа Камалы Харрис.
Мэр Краснодара возглавит правительство оккупированной Херсонской области
Глава Краснодара Андрей Алексеенко в ближайшее время возглавит правительство оккупированной российской армией Херсонской области. Об этом сообщил один из ключевых российских пропагандистов Владимир Соловьёв. Эту информацию Кавказ.Реалии подтвердили два анонимных источника в мэрии Краснодара.
44-летний Алексеенко – мэр Краснодара с ноября 2021 года, ранее он занимал должность первого вице-губернатора Краснодарского края. В декабре 2021 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Ещё один источник Кавказ.Реалии, также пожелавший остаться неназванным, сообщил, что Алексеенко рассматривался как кандидат на несколько постов. В итоге его предварительно согласовали на должность председателя Совета министров. В администрации Краснодара и Краснодарского края официально назначение Алексеенко пока не комментируют.
- В Херсонской области планируют провести референдум о вхождении региона в состав России. Дата голосования не назначена, сообщалось, что оно пройдёт осенью 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в случае проведения так называемых референдумов на оккупированных территориях Россия "закроет для себя любые шансы на переговоры" с украинскими властями.
- Как стало известно "Медузе", в июле российские политтехнологи провели в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей закрытый опрос о поддержке присоединения к России. Согласно результатам опроса, за присоединение выступили 30% жителей, за сохранение украинской принадлежности – тоже 30%, остальные "не определились".
- По информации украинской армии и местных властей, после неоднократных обстрелов мостов через Днепр и командных пунктов российское военное командование покидает Херсон и уходит на левый берег Днепра.
Британский министр: перед вторжением в Украину Шойгу заявил, что россияне могут страдать, как никто другой
В феврале, перед вторжением в Украину, министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом заявил, что россияне могут претерпевать страдания, как никто другой. Об этом он сказал в ответ на предупреждение британца о санкциях, которые будут введены против Москвы после начала войны. Об этом Уоллес рассказал газете The Washington Post.
Уоллес посещал Россию 11 февраля. Тогда разведки нескольких стран НАТО были абсолютно уверены в том, что Россия готовит полномасштабное вторжение в Украину. Москва это отрицала. По словам британского министра, он предупредил Шойгу, что Украина будет сопротивляться. "Моя мать украинка, — ответил российский министр. — Это часть одной страны".
На предупреждения о санкциях он сказал "мы можем претерпевать страдания, как никто другой". Уоллес в ответ на это замеетил, что не хочет, чтобы вообще кто-либо страдал. Тем не менее в конце встречи Шойгу сказал, что планов вторгаться в Украину у России нет. (Представители Шойгу после публикации газеты разговор не комментировали).
В январе госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что новый пакет санкций против России в случае начала вторжения превзойдёт по жёсткости все санкции США против других стран. Об этом же предупреждали представители Великобритании.
Газета рассказывает, что американские дипломаты и представители европейских стран пытались убедить Москву отказаться от военных планов, но не достигли в этом успеха. Издание, со ссылкой на многочисленные источники, подробно пересказывает, как Белый дом узнал о готовящемся вторжении, предупредил о нём другие страны и попытался его предотвратить.
Грузинская телекомпания прекратила сотрудничество с ведущим после обвинения в насилии
Грузинская оппозиционная телекомпания «Мтавари» сегодня заявила о прекращении сотрудничества с одним из ведущих своей утренней передачи – Лашей Накаидзе. Это произошло после того, как его задержали и обвинили в сексуальном насилии.
«Мтавари» осуждает насилие в любом виде, тем более, когда это касается насилия в отношении женщины со стороны мужчины, что не имеет оправданий ни при каких обстоятельствах, сказано в заявлении.
В телекомпании отмечают, что факт произошел 15 августа и о нем в полицию сообщил один из сотрудников «Мтавари». После этого была проведена медицинская проверка пострадавшей женщины и на основании ее показаний Лаша Накаидзе был задержан.
«Исходя из тяжести предъявленных Накаидзе обвинений, телекомпания «Мтавари» считает себя обязанной приостановить с ним сотрудничество в любом виде. Если предъявленное обвинение не будет доказано, телекомпания рассмотрит возможность восстановления деловых отношений с Лашей Накаидзе», – сказано в заявлении.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Лаша Накаидзе работает на ТВ больше 10 лет. Он начал с работы оператором на телекомпании «Рустави 2». В 2019 году, после основания телекомпании «Мтавари», перешел туда, как и большая часть журналистов из «Рустави 2».
По информации МВД, уголовное дело в отношении Накаидзе возбуждено по трем статьям УК Грузии – насилие в семье, попытка изнасилования в отношении члена семьи и угроза в отношении члена семьи.
В Абхазии утверждают, что не передадут РФ объекты инфраструктуры аэропорта
В министерстве экономики самопровозглашенной республики Абхазия утверждают, что объекты инфраструктуры сухумского аэропорта останутся в государственной собственности и управлении.
Ранее министерство опубликовало фотографию, сделанную во время осмотра министром экономики России Максимом Решетниковым сухумского аэропорта. На ней обозначены «объекты РФ», среди них – искусственная взлетно-посадочная полоса, диспетчерский пункт и контрольно-пропускной пункт. К «объектам инвестора» относятся, в частности, здание аэровокзального комплекса, привокзальная площадь и заправочная станция, к «объектам Республики Абхазия» – лишь центральный распределительный пункт электричества и подъездная дорога.
Однако в министерстве говорят, что объекты аэродромного комплекса «разделены на категории по принципу планируемого источника финансирования работ», а главным условием реализации проекта является «сохранение государственной собственности Республики Абхазия и управления на ИВПП (искусственная взлетно-посадочная полоса), РД (рулежные дорожки), ОРВД (объекты организации воздушного движения) и ССО (светосигнальное оборудование), и прочие объекты аэропортовой инфраструктуры (энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение, системы связи) и др».
«В целях определения источника финансирования восстановления и реконструкции указанных объектов проводятся консультации с представителями уполномоченных органов Российской Федерации. В настоящее время для определения объемов и стоимости работ, связанных с восстановлением комплекса, ведется разработка проектной сметной документации. В ходе встречи были озвучены предварительные планы по реконструкции имущественного комплекса аэропорта, включающие в себя реконструкцию плоскостных сооружений, строительство нового аэровокзального комплекса, восстановление и в отдельных случаях новое строительство объектов инфраструктуры – энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения, системы связи, безопасности и др. Для проведения полноценного обследования взлетно-посадочной полосы и иных сооружений, специалистами проведены натурные испытания, включающие в себя отбор образцов, нагружение взлетно-посадочного полотна, визуальный и инструментальный анализ», – сказано в заявлении.
«В качестве объектов частного инвестирования рассматривается аэровокзальный и топливно-заправочный комплексы, а также размещение объектов служебно-технического назначения», – говорится в заявлении.
По итогам визита министра экономики России также стало известно, что инвестор проекта – российская промышленная группа «Базовый элемент». Она состоит из компаний, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов бизнесмена Олега Дерипаски.
Большинство активов компаний, входящих в «Базовый элемент», в той или иной степени принадлежат компании Basic Element Ltd (зарегистрирована на острове Джерси), которая, в свою очередь, на 100% принадлежит зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании A-Finance, бенефициаром которой является Дерипаска.
Активы группы сосредоточены в машиностроительной, горнодобывающей, металлургической, энергетической, финансовой, строительной, авиационной, сельскохозяйственной и других отраслях экономики в России, странах СНГ, Африке, Австралии, Азии, Европе и Латинской Америке.
- Олег Дерипаска включён в санкционный список США с 2018 года. Его имя упоминается в многочисленных публикациях и официальных документах ведомств США о возможном вмешательстве России в американские выборы, однако не известно о том, чтобы в США ему были предъявлены какие-либо официальные обвинения.
- В феврале 2022 года бизнесмен осудил российское вторжение в Украину, призвав скорее начать мирные переговоры. В начале марта повторно выступил с заявлением против войны. Несмотря на это, он попал в санкционный список Евросоюза.
- В 2017 году Дерипаска получил гражданство Кипра, однако в апреле 2022 года в связи с попаданием в санкционный список Евросоюза был лишён его.
- Международная организация гражданской авиации (ICAO) не признает Сухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии. Небо над Абхазией не может быть открыто без разрешения грузинских властей, поскольку это нарушает международные нормы. ICAO аннулировала код аэропорта и с 2006 года изъяла информацию о нем из своих документов.
В Армении объявлен двухдневный траур по погибшим при взрыве в ТЦ
В Армении 17–18 августа объявлен траур в связи с гибелью людей вследствие взрыва и последующего пожара на территории торгового центра «Сурмалу» в Ереване. Соответствующее решение принял премьер-министр Армении Никол Пашинян.
В результате взрыва погибли по меньшей мере 16 человек, двое пропали без вести. Более 60 пострадавших были направлены в различные медицинские учреждения, из них 7 человек все еще проходят лечение.
По информации главы МЧС Армении Армена Памбухяна, установлена личность 15 погибших граждан.
«Если личность последнего (погибшего) будет установлена, без вести пропавшим будет считаться один человек», – сказал он.
Памбухчян отметил, что родственники числящейся пропавшей без вести гражданки РФ связались с ней. Выяснилось, что она перенесла операцию при других условиях и находится в больнице. Ранее стало известно, что жив и гражданин Ирана, считавшийся пропавшим без вести – он в данный момент находится в Грузии.
Швейцария возвращает Узбекистану часть средств со счетов Каримовой
Узбекистан и Швейцария заключили соглашение о возврате швейцарскими властями 131 миллиона долларов со счетов, арестованных в рамках уголовного разбирательства в отношении Гульнары Каримовой – старшей дочери бывшего узбекского президента Ислама Каримова, который руководил центральноазиатской страной многие годы.
Документ подписали 16 августа в Берне президент Швейцарии Иньяцио Кассис и министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов.
Договорённость предусматривает, что конфискованные средства пойдут на создание фонда при участии ООН по устойчивому развитию в бывшей советской республике. "Фонд позволит использовать возвращаемые деньги на благо населения Узбекистана", - подчеркнул на церемонии подписания Иньяцио Кассис.
В 2012 году Швейцария "заморозила" более 800 миллионов долларов в связи с уголовным преследованием Каримовой, которая сейчас отбывает на родине тюремный срок по обвинениям в хищении и преступном сговоре. По мере дальнейшего разбирательства фонду под эгидой ООН могут быть переданы и другие средства.
В феврале узбекское руководство заявляло, что помимо швейцарской стороны оно взаимодействуют с властями в США, Франции, России и ряда других государств по вопросам возвращения активов Каримовой, "приобретённых незаконным путём". В этой связи называется сумма, превышающая миллиард долларов. Следствие в нескольких странах, включая также Швецию и Нидерланды, связывает Гульнару Каримову с действовавшей на протяжении нескольких лет крупной схемой использования взяток для получения зарубежными телекоммуникационными компаниями доступа на узбекский рынок.
- В 2015 году Каримова была приговорена в Узбекистане к пяти годам ограничения свободы, а затем переведена в колонию в 2019 году. В марте 2020 года ее осудили еще на 13 лет и 4 месяца "по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах".
- Перед арестом Гульнару Каримову называли одной из самых влиятельных женщин всей Центральной Азии и возможным преемником ее отца на посту президента. Она и её окружение утверждали, что все дела против неё были сфабрикованы по политическим мотивам.
Германия начинает заменять российскую нефть американской
Второй за месяц танкер с американской нефтью направился из Луизианы в германский порт Росток, передает информационное агентство Reuters. На борту танкера Ise Princess находится 570 тысяч баррелей нефти.
Американская нефть вкупе с нефтью, экспортируемой из Норвегии, Ближнего востока и Западной Африки должна заменить российскую нефть, поступающую по нефтепроводу "Дружба". Европейский Союз намерен до конца года сократить на 90 процентов импорт нефти из России.
Добываемая в Мексиканском заливе нефть марки Mars сходна по составу с российской Urals. Первая партия американской нефти, доставленная в Росток в начале августа, поступила на перерабатывающий завод PCK Schwedt, мажоритарным владельцем которого является Роснефть. Роснефть на прошлой неделе предупредила о том, что цены горючего в Германии повысятся из-за более высокой цены импортируемой морем нефти.
C начала июня цена добываемой в США нефти упала со 122 долларов за баррель до менее, чем 87 долларов в то время, как добыча достигла почти 12 миллионов баррелей нефти - 20-процентный скачок в сравнении с уровнем начала 2021 года. В июне нынешнего года США экспортировали рекордные объемы нефти - около 3 с половиной миллионов баррелей в день. Американское федеральное управление энергетической информации прогнозирует рост добычи и экспорта нефти.
Зурабишвили об «Ингури ГЭС»: это наш настоящий мост с Абхазией
Президент Грузии накануне посетила арочную плотину на «Ингури ГЭС», которая включена в маршрут «европейского индустриального наследия».
Саломе Зурабишвили считает, что у «Ингури ГЭС» большое будущее с точки зрения развития туризма. Она сообщила, что расположенную по дороге в высокогорную Сванетию ГЭС только в этом году посетили 20 тысяч туристов.
«Ингурская ГЭС имеет большое значение для нашей страны не только как сооружение и плотина, это фактически наш настоящий мост с Абхазией, потому что она управляется совместно и это, пожалуй, единственная в своем роде общая экономическая деятельность», – сказала президент.
Зурабишвили также отметила, что доля Ингури ГЭС в общей выработке электроэнегии в Грузии составляет до 40%. По ее словам, энергетическая независимость Грузии напрямую связана с этой ГЭС и строительством других гидроэлектростанций, передает агентство «Новости-Грузия».
«Мы должны думать об этом, когда слишком легко и поверхностно говорим о том, что гидроэлектростанции могут нанести вред природе», – подчеркнула президент.
«Ингури ГЭС» с уникальной арочной плотиной занимает пятое место среди арочных плотин в мире и шестое среди плотин в целом.
Продолжительность туристического маршрута по плотине Ингурской ГЭС составляет два часа, и у посетителей есть возможность увидеть мост плотины, здание дискового щита, туннель, секцию щита водохранилища и другие интересные места.
Премьер Латвии: ВНЖ россиян будет продлеваться лишь в «редких случаях»
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что для россиян временный вид на жительство в стране будет продлеваться лишь в редких случаях. По его словам, такой договоренности достигла правящая коалиция.
Что будет относиться к этим случаям Кариньш не уточнил, добавив лишь, что каждый из них будет рассматриваться индивидуально. Кроме того, как заявил премьер, россиянам надо будет доказать свою «антивоенную позицию».
В свою очередь в МИД Латвии пояснили, что к исключительным случаям могут быть отнесены браки с гражданами Латвии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил запретить выдачу шенгенских виз гражданам России, поскольку большинство из них поддерживают российскую военную агрессию против его страны и несут за нее, по мнению президента, коллективную ответственность. Вокруг этого предложения развернулась широкая общественная дискуссия.
Власти Латвии, Литвы и Эстонии в той или иной степени поддержали ограничительные меры против россиян. Так, накануне президент Латвии Эгил Левитс призвал аннулировать уже выданные виды на жительство и визы тем гражданам РФ, кто поддерживает войну в Украине.
Директор ереванского ТЦ «Сурмалу» утверждает, что у них «нарушений не было»
Директор ереванского торгового центра «Сурмалу» утверждает, что они устранили около двух десятков нарушений правил пожарной безопасности, выявленных в прошлом году.
После трагического взрыва в торговом центре два дня назад инспекционный орган заявил, что нарушения, выявленные в «Сурмалу» в ходе проверки в 2021 году, не были устранены.
Директор торгового центра Ирина Мадатова сегодня в коротком телефонном разговоре с Радио Азатутюн лишь опровергла заявление инспекционного органа, быстро прекратив разговор. «Нарушения были устранены, у нас нарушений не было», - сказала Мадатова.
На устранение около 20 нарушений градостроительных и противопожарных правил на рынке площадью более 3000 квадратных метров инспекционный орган дал руководству «Сурмалу» время до конца прошлого года. После этого новых проверок не проводилось.
Спустя два дня после смертельного взрыва руководство ярмарки еще не допрошено, сообщили в Следственном комитете.
Почему собственник Размик Захарян не был вызван на допрос? На этот вопрос правоохранители не отвечают. Пресс-секретарь Следственного комитета Вардан Тадевосян сообщил лишь, что было допрошено около двух десятков человек, в основном потерпевшие. Подозреваемых и обвиняемых пока нет.
«Большинство допрошенных - арендаторы, они также являются потерпевшими. Выясняются личности собственников и сотрудников, осуществлявших деятельность на территории торгового центра, следственным органам даны поручения», - сказал Тадевосян.
Параллельно с допросами правоохранители вместе со специалистами осматривают место происшествия.
«Я не думаю, что следователи смогут так быстро дать информацию о том, что на самом деле стало причиной пожара, потому что поисковые работы там все еще продолжаются», - сказал представитель Следственного комитета.
Связаться с 86-летним владельцем «Сурмалу» Размиком Захаряном не удалось. Захарян, занимающийся предпринимательской деятельностью, имеет политическое прошлое: в 1991 году он был депутатом Верховного Совета первого созыва, членом депутатской группы «Республика».
Во Львове в четверг пройдет встреча Зеленского, Гутерриша и Эрдогана
В Украине в четверг пройдут переговоры с участием президента страны Владимира Зеленского, турецкого лидера Реджепа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
По информации ООН, Гутерриш за время визита в Украину посетит Львов. Там и пройдет его встреча с Зеленским и Эрдоганом. На пятницу запланирована поездка главы международной организации в Одессу, из порта которой недавно возобновился экспорт украинского зерна - в соответствии с договоренностями, подписанными в Стамбуле представителями Украины и России при участии ООН и Турции. После посещения Украины Гутерриш направится в Турцию.
Как сообщил в четверг пресс-секретарь Гутерриша Стефан Дюжаррик, на переговорах во Львове стороны обсудят ситуацию вокруг Запорожской атомной станции, а также возможности политического разрешения военного конфликта с Россией, напавшей на Украину в конце февраля.
Киев и Москва обвиняют друг друга в обстрелах вблизи Запорожской АЭС, занятой российскими военными буквально в первые дни войны, в марте. На станции при этом продолжает работать украинский технический персонал.
Владимир Зеленский во вторник обвинил Москву в «ядерном терроризме». Об этом он сказал во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Зеленский настаивает на санкциях против атомной отрасли России из-за обстрелов Запорожской АЭС - крупнейшей в Европе.
Руководство ООН заявляло, что может помочь в организации поездки экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на АЭС в Энергодаре. МАГАТЭ настаивает на отправке миссии уже несколько недель, указывая, что из-за войны атомная станция оказалась «полностью вне контроля». Киев говорит, что Россия должна сначала вывести войска, чтобы визит прошел в соответствии с украинскими законами.
ООН призывала Россию организовать вокруг станции демилитаризованную зону. Позицию поддержали несколько стран, включая США. Оккупационная администрация в Запорожской области заявила на этой неделе, что ООН и Евросоюзу надо призывать не к демилитаризации, а к введению режима тишины и предусмотреть жесточайшие санкции за обстрелы АЭС.
У первой леди США, вслед за супругом, диагностирован COVID-19
У первой леди США Джилл Байден диагностирован COVID-19.
Как пишет «Голос Америки», в понедельник поздно вечером супруга президента Джо Байдена начала испытывать симптомы, похожие на простуду. Сделанный ею позднее ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
«Первая леди дважды вакцинирована, а также получила две бустерные прививки и испытывает лишь легкие симптомы. Она принимает Paxlovid и…будет изолирована в течение как минимум пяти дней», – отметили в офисе Джилл Байден.
В настоящее время супруга президента США находится в частной резиденции в Южной Каролине.
Сам Джо Байден ранее этим летом также переболел COVID-19. Болезнь протекала в легкой форме. Тест, который он сделал во вторник, оказался отрицательным, сообщили в Белом доме.
Суд принял решение по делу о гибели школьницы на экскурсии в Лагодехском заповеднике
Гурджаанский районный суд сегодня огласил решение по делу о гибели тбилисской школьницы на экскурсии в Лагодехском заповеднике на востоке Грузии.
26 мая 2019 года 16-летняя ученица частной школы «Альбион» Софи Николеишвили вместе с одноклассниками приехала на экскурсию в Лагодехи из Тбилиси. Девочка, как и многие другие ее сверстники, купалась возле водопада Ниносхеви и ее унесло течением, напоминает агентство «Новости-Грузия».
Софи искали спасатели, и только на следующий день, 27 мая, нашли тело школьницы. Сотрудники заповедника в те дни заявляли, что заходить в воду в этом месте запрещено, однако обычно посетители нарушают этот запрет.
Двух учителей, которые сопровождали школьников на экскурсии, обвиняли по второй части статьи 220 - халатность, которая привела к смерти.
Судья Нана Чалаташвили признала невиновным учителя физкультуры. Вместе с тем суд признал виновной классного руководителя и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Информацию об этом в соцсети распространяет старшая сестра погибшей девочки Саломе Николеишвили (Баркер). Она отметила, что условное отбытие заключения означает, что педагог не попадет в тюрьму.
«Как минимум мы доказали то, что несмотря на бессовестные утверждения администрации школы, вины Софи не было в том, что она уехала на экскурсию, а потом нам привезли ее мертвое тело», - пишет Саломе Николеишвили в соцсети.
«Нет, она не запрыгивала на камень, чтобы снять селфи, не вела себя «упрямо», не сходила с пути, и не делала ничего такого, чего не делали другие дети на той же экскурсии. Она осталась без внимания и стала жертвой недосмотра и халатности взрослых», - отмечает Саломе Николеишвили.
Сестра и мать погибшей девочки с первого дня трагедии заявляли, что Софи осталась без надзора педагогов не только тогда, когда стала тонуть и звать на помощь, но и тогда, когда поднималась на водопад. Суд опросил свидетелей, которые подтвердили, что когда Софи просила о помощи, ни один из педагогов ничего для этого не предпринял. Несмотря на предъявленные обвинения в халатности, оба педагога продолжили работать в школе.
С мая 2022 года министерство образования Грузии ужесточило регуляции для школьных экскурсий - запрещено вывозить школьников на экскурсию с ночевками и дальше чем 150 км от места жительства.
Российский дипломат: власти Грузии «признали безрассудную ошибку Саакашвили»
Первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский считает, что нынешние власти Грузии признали ошибку экс-президента страны Михаила Саакашвили, совершенную в 2008 году.
«8 августа 2008 года произошла ужасная провокация режима Михаила Саакашвили, что привело к огромным проблемам для этой страны, появлению двух независимых республик. С тех пор режим поменялся, и нынешние руководители Грузии дали свою оценку произошедшему. Они признали эту безрассудную ошибку, совершенную Саакашвили. Они (нынешние власти Грузии – ред.) также очень осведомлены о роли иностранных сил в этой ситуации», – сказал Полянский.
Дипломат удивлен тем, что представители европейских стран выдвинули инициативу рассмотреть в Совете безопасности ООН ситуацию в Грузии.
«Это странно. Ситуация на Кавказе очень стабильная, у нас нет никаких причин поднимать этот вопрос, если мы только не большие поклонники истории», — заметил Полянский.
Сегодня в МИД Грузии сообщили, что шесть государств-членов Совета Безопасности ООН (США, Албания, Великобритания, Ирландия, Норвегия и Франция), а также будущие члены Совбеза (Япония и Мальта) призвали Россию к выполнению обязательств по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года и немедленному выводу военного контингента с территории Грузии. Заявление было сделано после закрытого заседания Совбеза.
«Представители вышеупомянутых стран выразили твердую поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах её международно признанных границ, осудили незаконное вторжение и военное присутствие России в неотъемлемых регионах Грузии – Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии, сложную гуманитарную ситуацию и обстановку с точки зрения безопасности», – сообщили в МИД Грузии.
Глава ведомства Илья Дарчиашвили поблагодарил государства-члены Совбеза ООН за заявление, сделанное в связи с 14-й годовщиной августовской войны.
«Такими заявлениями международное сообщество подтверждает свою поддержку Грузии и призывает РФ выполнять свои обязательства в рамках соглашения о прекращении огня, достигнутого при посредничестве Евросоюза», – написал Дарчиашвили в Twitter.
В Казахстане отменили изучение русского языка с первого класса
Власти Казахстана отменили изучение сразу трех языков для первоклассников с нового учебного года. Об этом сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов.
По словам чиновника, с первого класса дети будут изучать только казахский, поскольку для изучения русского и английского им сначала нужно научиться читать и писать на родном языке. Он отметил, что первоклассникам трудно изучать три языка сразу. "Со второго класса начнется изучение русского языка, как отдельная дисциплина, а с третьего класса для всех школ будет изучаться английский язык", - сообщил Аймагамбетов на заседании правительства во вторник.
При этом в программе школьников первых и вторых классов, обучающихся на русском языке, останутся два предмета - русский и казахский, а английский язык дети начнут изучать также в третьем классе, сообщили "Интерфаксу" в Минпросвещения Казахстана.
Ранее школьники в Казахстане начинали с первого класса изучать три языка: русский, казахский и английский. Изучение английского с первого класса появилось в 2012 году.
В августе власти Казахстана опровергли информацию о том, что в течение 6-7 лет в стране намерены отменить классы на русском языке. Материал об этом вышел в эфире "31 телеканала". "Как в классах с казахским языком обучения, так и в классах с русским языком обучения, русский язык продолжает изучаться в прежнем режиме, иных планов нет", - рассказала первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова.
ФСБ РФ заявила о подрыве линий электропередач к Курской АЭС
ФСБ возбудила уголовное дело по статье о терроризме по факту подрыва высоковольтных линий электропередач, ведущих от Курской атомной электростанции. Об этом говорится в заявлении ведомства, его цитирует агентство РИА "Новости".
Утверждается, что диверсия привела к нарушению технологического процесса работы станции. О пострадавших не сообщается. Радиационный фон в районе АЭС находится в норме, следует из открытых источников.
Взрывы опор ЛЭП происходили 4, 9 и 12 августа. Спецслужба обвинила в их организации "украинских диверсантов". Курская область граничит с территорией Украины. Киев обвинения на момент публикации новости не комментировал.
- Отключение АЭС от внешней сети потенциально может привести к аварийной остановке работы блоков. О подобных инцидентах на станции в 2022 году не сообщалось.
- Украина официально не подтверждает атаки диверсантов на инфраструктуру в России. Однако высокопоставленные чиновники в социальных сетях несколько раз давали понять, что такие атаки могут проводиться. Ранее региональные власти власти в Курске сообщали об атаках на ЛЭП, в том числе о тех, что попали в сводку ФСБ.
- Курская АЭС расположена на берегу реки Сейм в 40 километрах от города. Она начала работу в 1976 году. На ней установлены реакторы РБМК-1000, аналогичные тем, что работали на Чернобыльской станции. Мощность станции после вывода из эксплуатации первого блока – 2775 МВт.
Зеленский заявил о рисках для Грузии, стран ЕС и Турции в случае инцидента на ЗАЭС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, захватив Запорожскую АЭС и разместив там военную технику и боеприпасы, создала опасную ситуацию.
«Де-факто, станция заминирована», – подчеркнул он.
«Любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может оказаться ударом и по многим странам ЕС, и по Турции, и по Грузии, по странам из более отдаленных регионов. Все зависит только от направления и силы ветра. Если из-за действий России произойдет катастрофа, последствия могут ударить и по тем, кто пока молчит», – заявил президент Украины.
По его словам, необходимо переходить от обсуждений и призывов к новым жестким санкциям против России и всей ее атомной отрасли.
«Все российские силы должны немедленно убраться с территории станции и соседних районов – без всяких условий», – подчеркнул он.
Владимир Зеленский добавил, что мир на протяжении десятилетий боролся за надлежащий контроль над всеми действиями с ядерными материалами и радиационную безопасность.
«Если миру сейчас не хватает силы и решительности, чтобы защитить одну атомную станцию, то это означает, что мир проигрывает. Проигрывает террористам, уступает ядерному шантажу, а это может стать прецедентом, который увидят и другие террористы. Еще есть шанс не допустить этого проигрыша», – отметил Владимир Зеленский.
- Ранее 42 страны мира, в том числе Грузия призвали Россию вывести войска с Запорожской атомной электростанции.
Суд в Уфе оштрафовал Юрия Шевчука по статье о дискредитации армии
Суд в Уфе оштрафовал на 50 тысяч рублей лидера группы ДДТ Юрия Шевчука по административной статье о дискредитации" российской армии. Поводом для этого стали слова музыканта о Родине и войне на майском концерте в Уфе.
На заседании суда Шевчук не присутствовал. Защита музыканта настаивала, что доказательств его правонарушения нет, а полиция неправильно составила протокол. Обвинение утверждало, что Шевчук подверг сомнению слова президента России Владимира Путина о "спецоперации", назвав её "наполеоновскими планами", и тем самым дискредитировал российскую армию.
Шевчук в обращении к суду заявил, что всегда был против всех войн в любой стране и в любые времена. Он напомнил, что ещё в 1980 году написал об этом песню "Не стреляй". Текст выложил в телеграме глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
В середине мая Шевчук, выступая в Уфе, произнёс со сцены речь, в которой заявил, что в Украине гибнут "старики, женщины и дети ради каких-то наполеоновских планов очередного нашего Цезаря", и что "Родина – это не жопа президента, которую надо всё время мусолить и целовать".
Из-за этих слов на него составили административный протокол о дискредитации вооруженных сил России. Позднее суд вернул этот протокол из-за ошибок – полицейские не смогли объяснить, как именно музыкант "дискредитировал" армию.
15 июля петербургский суд вновь зарегистрировал протокол в отношении исполнителя. В сообщении Объединенной пресс-службы судов говорится, что при составлении этого документа Шевчук отсутствовал, и ему не разъяснили его право на заявление ходатайств о рассмотрении дела по месту жительства. Суд перенаправил дело на рассмотрение по месту совершения нарушения.
- В июне ДДТ перенесла концерт в Москве, посвящённый сорокалетию коллектива, на 2023 год в связи с тем, что организаторам не удалось согласовать мероприятие с мэрией города.
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