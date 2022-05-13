Повторится ли с Мамукой Чхиквадзе «сценарий Зазы Гахеладзе»?

5 лет и 6 месяцев лишения свободы, – такой приговор вынес цхинвальский суд бывшему грузинскому военному Мамуке Чхиквадзе, задержанному в конце прошлого года у села Земо Никози российскими военными. Молодого человека обвинили «в незаконном пересечении границы и хранении наркотиков в большом количестве». Родные Чхиквадзе называют эти обвинения абсурдом.

Мамука чувствует себя хорошо, сообщает Шмаги Чанкветадзе – дядя задержанного в конце прошлого года грузинского военного. С момента его заключения под стражу родные ни разу не говорили с ним даже по телефону, поэтому приходится довольствоваться информацией, предоставляемой им официальными лицами, говорит Чанкветадзе:

«Почти каждую неделю мы получаем новую информацию от Миссии наблюдателей ЕС, я связывался с ними и вчера, и сегодня. Что касается состояния его здоровья, нам говорят, что факты пыток не подтверждаются. Такую же информацию нам предоставил Красный Крест, представители этой организации недавно занесли ему (Мамуке) какие-то вещи и продукты и на словах подтвердили, что его не пытали. То же самое нам говорят и неофициальные источники. Госструктуры на постоянной связи с нами и сообщают обо всем».

Чхиквадзе был задержан российскими военными в декабре прошлого года. Обвинения против него были сфабрикованы, уверен его дядя. Мамука никогда не имел дела с наркотиками, утверждает Шмаги Чанкветадзе:

«Это абсурд. Он вырос в моей семье, с 12 лет был с нами. Он в жизни даже ни одной сигареты не выкурил. Он спортсмен – член Федерации хридоли (грузинское боевое искусство), занимается кикбоксингом, тренируется всю свою жизнь. О каких наркотиках речь? Это исключено! В общем, это дело сфабриковали. Представители госструктур мне сказали, что подобные обвинения выдвигали и против многих других людей, попавших туда (в цхинвальскую тюрьму)».

Накануне заявление по поводу вынесенного Мамуке Чхиквадзе приговора сделали и в Службе государственной безопасности Грузии:

«Незаконный арест Мамуки Чхиквадзе еще раз продемонстрировал бесчеловечный и преступный характер оккупации, за которую всю ответственность несет Российская Федерация как сила, осуществляющая контроль над оккупированными территориями. Центральное правительство использует все имеющиеся в его распоряжении механизмы и рычаги для скорейшего освобождения Мамуки Чхиквадзе и других незаконно задержанных граждан Грузии», – говорится в письменном заявлении ведомства.

Впрочем, этого недостаточно, считает друг Мамуки – Георгий Закаидзе, обвиняющий власти в бездействии, а семью задержанного – в чрезмерной доверчивости:

«Его семью убеждали в том, что все хорошо и Мамуку отпустят. Но, как видно, ничего не было сделано для этого, факт – человека посадили (в тюрьму). Со стороны его семьи тоже были призывы к нам, чтобы мы остановились, говорили: нам обещают, что его отпустят. Но все это оказалось ложью. Я надеюсь, что они приложат больше сил, чтобы вызволить нашего друга из плена оккупантов».

Некоторые друзья и сослуживцы Чхиквадзе даже обратились в патриархию с просьбой содействовать процессу его освобождения, ведь ранее представители патриархии способствовали возвращению на контролируемую Тбилиси территорию гражданина Зазы Гахеладзе, однако никакого ответа пока они не получили. Между тем товарищи Мамуки опасаются за его жизнь, ведь бывшие военные представляют собой особый интерес для цхинвальской стороны, говорят они. Разные СМИ неоднократно выдвигали предположения, что задержанного могут подвергать пыткам в тюрьме, озвучивалась даже версия, согласно которой его уже нет в живых.

Все это не способствует процессу его освобождения, считает Шмаги Чанкветадзе:

«Хочу сказать, что тот ажиотаж, который начался вокруг этой темы, когда кто-то говорит, что, возможно, он не в Цхинвали или что его уже нет в живых, проводят акции, – все это плохо отразится на ситуации. Нужно мыслить логически: если мы поднимем тут шум для стороны, находящейся на оккупированной территории, это будет означать одно, что они имеют дело с чем-то очень ценным. В таких случаях они поднимают цену, начинают торговаться. Я не знаю, что планирует государство, но нам говорят, что, может, события будут развиваться как в случае с Гахеладзе».

«Эхо Кавказа» связалось с Миссией наблюдателей ЕС для уточнения информации о состоянии Мамуки Чхиквадзе и запланированных действиях по его освобождению, однако к моменту написания сюжета ответа не получило. Между тем, согласно последним данным, сегодня в заключении в Цхинвали находятся восемь граждан Грузии, двое из них, включая Мамуку, бывшие военные.