В Грузии растет смертность на дорогах. С января по июнь текущего года в разных ДТП погиб 221 человек, среди них 10 несовершеннолетних. За аналогичный период прошлого года на дорогах страны погибло 189 человек. Это очень тревожный показатель, отмечает председатель НПО «Альянс за безопасные дороги» Эка Лалиашвили. Специалист рассказала «Эху Кавказа» о том, что могло стать причиной роста смертности.

– Калбатоно Эка, многие СМИ и НПО говорят об ухудшении ситуаций на дорогах страны. Так ли это? Какова статистика?

Вопрос безопасных дорог – это не что-то выдуманное, этого можно достичь, если мы будем действовать целенаправленно

– Расскажу о статистике за два первых квартала 2022 года, то есть за шесть месяцев. Если сравнить ее с данными за тот же период прошлого года, число дорожных происшествий сократилось на 7%, однако на 14,5% возросло число погибших людей. Это необходимо подчеркнуть: возросла смертность, в то время как сократилось количество ДТП. Существующая ситуация говорит нам о том, что нужно что-то делать – это серьезный сигнал. Все развитые страны мира борются именно за то, чтобы сократить летальность и количество тяжелых травм, получаемых в авариях. Статистика по авариям может расти, но тяжелых последствий должно быть меньше – это и есть подход безопасной системы (Safe System). Показатели в Грузии указывают на то, что у нас все наоборот. Причем вопрос безопасных дорог – это не что-то выдуманное, этого можно достичь, если мы будем действовать целенаправленно. Даже если не говорить об опыте зарубежных стран, мы принимали законы, администрировали, проводили образовательную кампанию, и в то время у нас были отличные результаты как по сокращению числа аварий, так и летальности. Но в последние несколько лет в этом направлении наблюдается регресс.

– О каких годах идет речь и что конкретно тогда было предпринято в этом направлении?

– Один был, когда в силу вступил закон об обязательном использовании ремней безопасности – это 2011 год. Тогда мы увидели значительный результат: смертность и количество получаемых в ДТП травм сократилось до 15%. Так же было в 2017 году, когда была принята система очков (за нарушения списываются очки), тогда увеличили и разные штрафы, и статистика уменьшилась на 10-12%. Потому, повторюсь, опыт показывает: если мы работаем целенаправленно, если предупреждаем людей об опасности, прекрасно можем изменить поведение людей к лучшему.

– А как вы считаете, с чем конкретно связано повышение летальности на дорогах?

Большое количество смертей на дорогах указывает, что мы что-то делаем не так, как надо

– В первую очередь это указывает на то, что мы делаем что-то не так, что-то делаем меньше, чем раньше, государство не выполняет свои обязанности на соответствующем уровне, и сколько бы мы ни говорили об этом, большая часть ответственности лежит именно на государстве. Никто другой не будет отслеживать то, как исполняются законы, поэтому необходимо просто проследить, что мы делаем и что получаем. Если у нас будут законопослушные водители, то мы скажем, что государство хорошо поработало. Необязательно серьезно наказывать нарушителей, можно просто предупреждать их, если они совершили несерьезные нарушения, можно обратиться к ним с призывом быть законопослушными. Необходимо проводить разные кампании, давать понять им, что они наносят вред и окружающим людям. В общем, большое количество смертей на дорогах указывает, что мы что-то делаем не так, как надо.

– И все же на что необходимо обратить большее внимание: на неисправность систем безопасности в самих автомобилях или, может, на дорожную инфраструктуру?

– Дорожная безопасность состоит из нескольких компонентов: безопасная инфраструктура, которая включает и городские, и междугородние дороги, они должны быть благоустроены и расчерчены в соответствии с определенными стандартами; это и безопасные автомобили, сегодня у нас есть техинспекция, но много автомобилей разъезжает с просроченными документами или вовсе не прошедшие техинспекцию. Это означает, что за исполнением реформы не следят соответственно, вопрос не стоит на должном уровне. Естественно, тут дело и в поведении людей. Конечно, если человек пытается обойти стороной закон, не проводит техинспекцию своего автомобиля, от таких водителей стоит ожидать и того, что они будут превышать скорость и нарушать другие законы. Если у водителей будет такой настрой, естественно, мы не добьемся безопасности на дорогах.

– Кроме того, в последнее время происходят, если их так можно назвать, очень страшные аварии...

Существует множество экспертов в этой сфере с огромным опытом, которые могут проконсультировать нас на международном уровне. Тут главное, чтобы была на то политическая воля

– Да, мы как раз об этом и говорим, о «качестве» аварий. ДТП могут происходить, но последствия могут быть нетяжкими, те, которые учитываются в административном законодательстве и не переходят в часть УК. Но речь идет о тяжелых авариях, вызванных переходом на встречную полосу, превышением скорости, нарушением правил маневрирования – это основные «смертоносные» факторы. Именно это мы должны исправить. Как? Изменить законодательство, проводить образовательную кампанию, много чего можно сделать. Существует множество экспертов в этой сфере с огромным опытом, которые могут проконсультировать нас на международном уровне. Тут главное, чтобы была на то политическая воля.

– Можете ли вы сказать, что власти совершенно бездействуют в последние годы в этом направлении?

– Есть фрагментарные действия, например, несколько недель назад было принято решение штрафовать за дрифт на городских дорогах, повышаются штрафы за превышение скорости, ждем ужесточения санкций за нарушение правил техинспектирования. Да, какие-то шаги предпринимаются, но я считаю, что они фрагментарные. Они принесут результаты, но они не будут долгосрочными, поскольку мы сделаем это, и на этом все и закончится. Но действия не должны заканчиваться, у нас много недочетов в законодательстве, например, касающихся ремней безопасности на задних сидениях, детских дорожных кресел – это минимальная программа, за которую мы должны взяться, если хотим, чтобы пассажиры, находящиеся на задних сидениях, и дети были защищены. Поэтому та команда, которая работает над разработкой этих законов, должна проявлять активность в постоянном режиме, ведь у нас множество недоработок, и статистика указывает на это. У нас в стране агрессивные водители, и мы должны работать не покладая рук, чтобы нейтрализовать таких водителей и сделать их законопослушными.

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