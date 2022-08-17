Абхазская общественность продолжает пребывать в неведении относительно судьбы Главного санитарного врача республики Людмилы Скорик. Сегодня на встрече с членами Общественной палаты президента Аслана Бжания спросили, что ему известно об ее исчезновении. Глава государства не стал отвечать на этот вопрос, но пообещал, что через неделю правоохранительные органы дадут информацию.

Главный санитарный врач республиканской СЭС Абхазии Людмила Скорик отсутствует на рабочем месте с 25 июля. 8 августа пресс-служба Минздрава распространила информацию, что Скорик не сообщила руководству о причинах невыхода на работу, не отвечает на телефонные звонки и не явилась на совещание к министру здравоохранения по эпидемиологической обстановке.

Минздрав заявил о начале служебной проверки, по итогам которой должны быть приняты соответствующие меры. Однако по истечении десяти дней ведомство, как заявил его пресс-секретарь Дамей Касландзия, пока комментариев не дает.

В Генеральной прокуратуре дали весьма лаконичный ответ на вопрос «Эха Кавказа» о судьбе Людмилы Скорик. Пресс-секретарь Генпрокуратуры Рада Сангулия сообщила:

«По материалам проверки, поступившим из Службы государственной безопасности РА, Следственным управлением Генеральной прокуратуры проводится проверка, по результатам которой будет дана дополнительная информация».

В свою очередь, Служба госбезопасности Абхазии исчезновение Людмилы Скорик не комментирует.

Напомним, что в отчете Контрольной палаты Абхазии за 2021 год в пункте 77 указано, что СЭС не представила информацию о поступивших и убывших за проверяемый период препаратах, медикаментах и медицинских материалах. Контрольная палата направила материалы проверки в Генеральную прокуратуру. В ответ на вопрос о судьбе этого дела Рада Сангулия сообщила:

«В настоящее время материалы проверки находятся в производстве Генеральной прокуратуры РА, также по результатам которой будет предоставлена дополнительная информация».

О судьбе главного санитарного врача сегодня спросили и президента Аслана Бжания на его встрече с членами Общественной палаты. Вот что он ответил:

«Что касается Скорик, давайте мы сделаем так – сейчас я ничего комментировать не буду, чуть позже. Неделю надо подождать. И какая-то информация от правоохранительных органов будет».

Пока органы власти хранят молчание, в обществе звучат вопросы. Так, общественный деятель Адгур Лагвилава говорит, что ситуация с исчезновением Людмилы Скорик как минимум странная.

«Неизвестно, что с человеком, все, что угодно может быть, может быть и похищение. Насколько я знаю, если человек пропал, по прошествии 72 часов его уже должны начать искать органы. Эта ситуация как минимум непонятная. Это же не простой человек, это Главный санитарный врач Абхазии, одно из высших должностных лиц в системе здравоохранения. И человек просто исчез. И молчание, уже столько дней, и Министерство здравоохранения молчит, и прокуратура молчит, и МВД молчит. Как будто все в порядке. Уже кто-то должен был выступить, уже какие-то предварительные данные сообщить, что с человеком? Где этот человек? Жив он, здоров, что с ним? Потому что, когда не хватает информации, общество обсуждает, какими-то слухами это все окутывается.

– А есть какие-то версии, может быть, вы слышали?

– Я слышал, но это слухи, не хочется, если честно, какие-то слухи комментировать, что она сбежала с какой-то суммой денег. Пока все это на уровне слухов. Чем дольше будет молчание властей, тем больше будет слухов вокруг всей этой ситуации. Надо донести до властей, что нельзя подобные ситуации как-то замалчивать, все равно надо какую-то информацию давать во избежание слухов».

Сегодня «Эхо Кавказа» вновь пыталось связаться с Людмилой Вильбертовной, однако ее телефон все еще отключен.

Исполняющим обязанности Главного санитарного врача в настоящее время является Астан Авидзба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях