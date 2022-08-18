Депутат парламента Абхазии Инар Гицба был полномочным представителем республики в Турецкой Республике, в Министерстве иностранных дел руководил отделом Турции и стран Ближнего Востока, сейчас он является исполнительным секретарем Всемирного абхазо-абазинского конгресса. «Эхо Кавказа» обратилось к нему с просьбой прокомментировать заявления по вопросу отчуждения территории госдач в Пицунде, которые были сделаны представителями абхазской диаспоры в Турции.

– Инар, вы работали в Турции и хорошо знаете турецкую диаспору, вот было заявление против отчуждения госдач Пицунды и этой территории…

Представители Комитета солидарности против продажи в любом виде кому бы то ни было территории земель, которые были отвоеваны кровью наших доблестных героев

– Там было несколько заявлений: одно заявление от руководства Федерации абхазских культурных центров. А Федерация абхазских культурных центров является единственной официальной диаспоральной организацией в Турции, она объединяет 20 культурных центров в регионах, где компактно проживают представители абхазо-абазинского народа. Второе заявление было от так называемого Комитета солидарности, который не является официальной общественной организацией в Турции, это такое добровольное объединение, если можно так сказать, оно не представляет интересы широких масс нашей диаспоры в Турции. Первое заявление Федерации культурных центров носило характер, на мой взгляд, солидарности с решениями, которые будут приниматься в Республике Абхазия в интересах абхазского народа, если коротко обозначить. Другое заявление – Комитета солидарности, о котором я говорю, содержало более жесткие формулировки. И оно действительно говорит о том, что представители этого Комитета солидарности против продажи в любом виде кому бы то ни было территории земель, которые были отвоеваны кровью наших доблестных героев. Кроме того, было еще и заявление Федерации кавказских культурных центров схожего порядка с заявлением Федерации абхазских культурных центров, в нем было что-то и от заявления, которое опубликовал Комитет солидарности.

– Инар, какое впечатление на вас эти заявления произвели?

Важно все-таки создавать такие ресурсы и каналы связи, которые будут доносить достоверную информацию до представителей нашей диаспоры

– Это говорит о том, что наша диаспора, в частности, в Турецкой Республике, очень внимательно и пристально следит за теми событиями, которые происходят у нас в стране, и не равнодушна к ним. Но я также хочу отметить, что не все представители нашей диаспоры в Турции разбираются в деталях, в частности, если мы говорим сейчас о соглашении по госдачам в Пицунде, многие даже не знакомы с текстом этого соглашения. Но эмоционально они, конечно же, сопереживают и не хотят, чтобы в какой-то мере интересы абхазского народа и вообще жителей Абхазии подвергались каким бы то ни было угрозам. Мне кажется, что нам нужно больше внимания уделять донесению правдивой и достоверной информации, потому что зачастую они получают информацию из соцсетей, они являются подписчиками различных пабликов, но автоматический перевод из соцсетей не всегда правильно отражает суть, плюс и между собой они какие-то вещи обсуждают, и это порождает некоторые необоснованные слухи. Для меня, как для человека, который работал в Турции, который непосредственно связан с диаспорой, в том числе и в рамках деятельности абхазо-абазинского конгресса, важно все-таки создавать такие ресурсы и каналы связи, которые будут доносить достоверную информацию до представителей нашей диаспоры.

– В связи с этими заявлениями, что именно вы считаете недостоверной информацией?

– Там есть такие формулировки, как, допустим, «продажа», хотя о продаже речь не идет. В заявлении, которое было опубликовано от имени Комитета солидарности, говорится, если я не ошибаюсь, о том, что происходит сдача национальных интересов. Такие немножко как бы жесткие формулировки должны быть все-таки подкреплены какими-то фактами, должны быть менее эмоциональными и более конструктивными. Понятно, что они переживают, понятно, что они беспокоятся о наших национальных интересах, но все-таки если у них будет более достоверная информация, в том числе, и от официальных структур, то и характер этих заявлений тоже будет иной…

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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