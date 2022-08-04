Сегодня в Сухуме состоялась пресс-конференции президента Абхазии Аслана Бжания. Она продолжалась более двух часов. Самый активно и бурно обсуждаемый вопрос сегодня в абхазском обществе – это ратификация подписанного еще 19 января этого года межправительственного соглашения Абхазии и России по госдаче «Пицунда». Поэтому журналисты еще до появления на пресс-конференции главы государства договорились между собой посвятить данной теме первый блок задаваемых вопросов, а потом уже перейти к другим.

На первый прозвучавший на эту тему вопрос Аслан Георгиевич ответил:

«Я на этот вопрос неоднократно отвечал… Только что, вчера, была встреча с общественностью города Сухума в ходе подведения итогов работы в первом полугодии. Там тоже задавался вопрос, я на него ответил. Вы проинформированы о том, что соглашение подписано, но не ратифицировано. Парламент на заседании комитета одобрил. Теперь вот процесс на этой стадии. Было обращение в Конституционный суд, ряд инициатив в этом ключе было обозначено. Ну, видимо, будет ответ Конституционного суда, а дальше будет видно, как действовать. Моя точка зрения по этому поводу известна. Есть ли необходимость по этому вопросу тут говорить? Я просто думаю, что все всё знают в этом смысле. Моя позиция неоднократно озвучивалась».

Журналисты поинтересовались его мнением по поводу последней новости на данную тему: вчера вечером СМИ сообщили, что Конституционный суд Абхазии вернул в парламент запрос по соглашению по госдаче на предмет соответствия его положениям Конституции республики. Согласно определению и.о. руководителя аппарата КС, который сослался на кодекс о конституционной юрисдикции, заявитель в обращении должен привести свою позицию по поставленному вопросу и дать ее правовое обоснование. (Уже зазвучали иронические комментарии, что никому тут не хочется брать на себя ответственность.) Бжания сказал:

«Вы знаете, я этот документ не видел. Основания, по которым запрос был возвращен, – я с этими вопросами тоже глубоко не успел ознакомиться. Поэтому считаю преждевременным высказывать тут свою точку зрения. Деталей не знаю… Вот за пять минут, прежде чем я пришел к вам, мне сказали… Но я исхожу из того, что в Конституционном суде у нас квалифицированные люди, поэтому, я думаю, там не должно быть неправовых решений».

Был задан вопрос по процедуре подписания соглашения, по ее информационному сопровождению, так как общественность узнала о документе спустя практически полгода. Президент сказал:

«Есть определенный регламент, есть должностной регламент – то, что мы обязаны делать. По регламенту мы могли и не направлять в парламент, по регламенту мы обязаны направить то соглашение, которое уже подписано. Мы исходим из того, что институты государства доверяют друг другу – это первое, второе – общество и население доверяют своим институтам – парламенту, избранному президенту и так далее. Понятно, что от ошибок никто не застрахован, понимаю, что вопрос может иметь интерес, мы приняли такое решение на стадии принятия соглашения. Мы не можем себе позволить обсуждать вопросы со всеми подряд. Есть определенные институты, к которым мы обратились, и мы думали, что этого будет достаточно, исходили из этого».

Журналисты поинтересовалась, как будет обеспечиваться режим заповедника на территории, если начнется ремонт и строительство зданий, так как экологическая составляющая волнует всех. На это Бжания сказал:

«Это очень обоснованное беспокойство. Я был на территории данной госдачи и был приятно удивлен состоянием лесопарка, каждое дерево пронумеровано, висит бирочка с номером, есть книга, в которую записывают, какие необходимые мероприятия производились по отношению к каждому из деревьев. Как говорят наши специалисты, лесники, состояние пицундской реликтовой сосны великолепное, лучше, чем где-либо вообще… В соглашении прописано, что любые строительные работы должны осуществляться с разрешения абхазской стороны, с учетом местного законодательства, в том числе экологического».

Последняя перепись населения в Абхазии проводилась в 2011 году. Мировая практика – проводить их раз в десятилетие. Но если в России ее провели осенью прошлого года, то в Абхазии – нет. Президент объяснил:

«На полтора-два года все наши планы сместилось из-за пандемии. Я хочу, чтобы вы понимали, насколько нам было непросто. Ни опыта, ни знаний, ни должного количества денег. Наши врачи, поддержка Российской Федерации, потом подключились просто добрые люди… На это уходило все – на сохранение здоровья нашей нации. И мы этим занимались минимум полтора года. В связи с этим и перепись населения – мы не считали возможным проводить ее в таких условиях. Скорее всего, мы вернемся к этому вопросу в 2023 году».

По поводу судьбы двух бывших сухумских санаториев Минобороны России, прекративших работу одиннадцать лет назад, Бжания сказал:

«Что касается ПВО, МВО… На самом деле, по межправительственному соглашению эти объекты были переданы Российской Федерации. Того, что Министерство обороны России отказалось, этого недостаточно. Но сейчас идет процесс изъятия этих объектов из соглашения и передачи их абхазской стороне. Кстати, вот когда кто-то говорит, что у нас все работает в одностороннем режиме, это не так. Здесь все наоборот. И у нас неплохо все получается, так скажем. Эти объекты будут возвращены. Дело за небольшим количеством времени. И хочу вам сказать, что они будут восстановлены. Строительные работы, я думаю, начнутся в 2023 году. Я бы не хотел более подробно об этом говорить, потому что принятых решений, подписанных нет. Есть предварительные договоренности, есть понимание, что это должно быть возвращено. Рабочие группы приезжали сюда к нам, в Абхазию, из Министерства обороны Российской Федерации. Появилась группа инвесторов, наших, кстати, местных, которые интересуются этим объектом и имеют возможность его восстановить».

Относительно своих взаимоотношений с политической оппозицией он высказался так:

«Оппозиция – она разнородная, совершенно разные люди. Есть люди, к которым я прислушиваюсь, и мнение их для меня значимо. Но есть в этой среде люди, которые имеют невосполнимые пробелы в воспитании и образовании. Невосполнимые пробелы и в одном, и в другом. С ними посложнее будет. Но я присягал всему народу Абхазии и буду служить всем без исключения, поэтому я слушаю всех. Может быть, у нас будет встреча через неделю с представителями оппозиции. Но нам не удалось, вот так, такой системный контакт мы наладить не смогли, откровенно говоря. После известных событий декабрьских потом были выборы парламентские, потом планировалось подписание соглашения… Текст соглашения вроде бы выработали, и потом началось: это нужно так, это нужно сяк… Но кто бы что ни говорил, я настроен работать с конструктивно настроенными людьми».

На вопрос о снижении цен на топливо президент сказал, что эта тема постоянно обсуждается с представителями правительства России, но точных дат снижения цен и размеров этого снижения он назвать сейчас не может.

Отвечая на вопрос, что удалось сделать президенту и его команде за время пребывания у власти, он сказал:

«За это время мы впервые за послевоенный период в прошлом году выполнили плановые показатели по государственному бюджету. В прошлом году у нас даже был профицит, это не всегда хорошо, но сверх плана мы собрали для нас существенную сумму денег. Примерно такая же картина и сегодня – сверхплановые показатели. Было оснащено Министерство внутренних дел республики, была оказана адресная материальная помощь более пяти тысячам гражданам Абхазии на сумму около 700 миллионов рублей. Произведено неплохое материально-техническое оснащение МВД, приобретено для них более 100 единиц автотранспорта. Нам удалось существенно снизить уровень преступности, в частности, тяжких и особо тяжких преступлений. Мы работаем над вопросом упрощения перехода границы с Россией, для решения этой задачи нам может понадобиться два года. Стоит заметить, что повысился интерес бизнесменов к Абхазии. Решается вопрос с сухумским аэропортом. Так плотно этой проблемой раньше никто не занимался. В намеченные сроки мы аэропорт введем в действие. Появились новые туристические объекты, построенные по программе льготного кредитования. В Очамчырском районе запущен один объект. Еще одна приятная новость впереди. К сезону 2023 года еще один очамчырский объект заработает. Также и с рядом других туристических объектов. И все это частные инвестиции. Если инвестор идет к нам, значит, он верит в эту страну».

Отвечая на наболевший вопрос о снижении цен на нефтепродукты, Аслан Бжания отметил, что руководство предпринимает меры для того, чтобы цены на топливо были ниже, однако эта проблема выходит за рамки возможностей и полномочий абхазской стороны. Он сказал:

«Мы начали сейчас вести переговоры, готовить какие-то документы, опять что-то поменялось. Пока не будет некой стабильности на самом топливном рынке России, сложно будет что-то прогнозировать. Называть возможные сроки снижения цен я не могу, это зависит от того, насколько Абхазии смогут помочь российские партнеры».

Президенту напомнили его предвыборные обещания изменить ситуацию со ввозным НДС, сократить штаты госаппарата. Бжания ответил:

«Я высказывался в отношении НДС, о порядке взимания, в некоторых случаях его нужно поменять, что мы, собственно говоря, и попытались сделать, направив соответствующие документы в парламент. Что касается реформы, да, на самом деле я на эту тему высказывался, и сейчас я считаю необходимым не только говорить, но и действовать. Я рассчитываю в этом плане на новый состав парламента, во многих странах парламент становился центром реформ. Сейчас мы подводим некие итоги, хотим посмотреть на структуру органов исполнительной власти, что нам ждать от министерств и ведомств, какое должно быть оптимальное штатное расписание, это тоже вопросы, над которыми мы думаем».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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