Для жителей Ахалгори и Джавы открыли контрольно-пропускные пункты

Впервые за три года правительство самопровозглашено республики Южная Осетия сегодня, 20 августа, открыло пункт пропуска для жителей Ахалгори и Джавы. Теперь жители Ахалгорского и Джавского районов могут перейти на территорию, контролируемую центральным правительством Грузии.

Служба госбезопасности Грузии подтвердила, что «жителям оккупированных территорий будет предоставлена возможность пересекать линию оккупации через контрольно-пропускные пункты с 20 по 30 число каждого месяца, включая последний день месяца. Согласно информации, поступившей на «горячую линию» Миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии (МНЕС), незаконные ограничения на передвижение через линию оккупации в направлении оккупированного Цхинвали будут частично ослаблены».

Согласно информации, предоставленной по «горячей линии», такой режим передвижения на де-факто границе будет действовать до 31 декабря 2022 года.

«Снятие незаконных ограничений на свободное передвижение стало одной из главных тем встреч в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них. Этот вопрос постоянно обсуждался центральной властью на заседаниях Женевских международных дискуссий.

Незаконные ограничения на свободное передвижение на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации существенно осложняют жизнь местного населения и наносят ущерб обстановке безопасности, вся ответственность за это лежит на оккупационных силах», - отмечается в информации СГБ, передает агентство «Новости-Грузия».