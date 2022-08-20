НПО заявили о бойкоте работы в парламенте, пока «Грузинская мечта» не допустит к ней ISFED

Несколько грузинских неправительственных организаций заявили о решении временно приостановить свое участие во всех рабочих группах, созданных по инициативе правящей партии. Так НПО отреагировали на недопуск правящей партией к процессу разработки избирательной реформы одной из групп, непосредственно занимающейся электоральной тематикой, – «Общества справедливых выборов и демократии» (ISFED).

В этой связи неправительственные организации призывают «Грузинскую мечту» осознать негативное влияние своего решения на выполнение рекомендаций ЕС и обеспечить включенность ISFED в рабочую группу до ее следующей встречи.

«Запрет на участие ISFED в рабочей группе, занимающейся вопросами выборов, является еще одной попыткой дискредитировать критические и независимые гражданские организации из-за их отличного мнения, что имеет дискриминационную суть и контекст. Это решение «Грузинской мечты» является несправедливым, необоснованным и противоречит духу 1-го и 10-го приоритетов Евросоюза, которые требуют деполяризации и «включения гражданских организаций на всех уровнях принятия решений», - говорится в заявлении, пишет SOVA.

НПО отмечают, что, до тех пор, пока ISFED не будет допущена в рабочую группу, организации, подписавшие открытое письмо, временно приостанавливают участие во всех процессах, инициированных правящей партией.

Заявление подписали:

«Институт развития свободы информации» (IDFI);

«Институт исследования демократии» (DRI),

Ассоциация молодых юристов Грузии;

«Центр социальной справедливости».

Напомним, 17 июня, Еврокомиссия выступила с рекомендацией относительно предоставления Киеву и Кишиневу статуса кандидатов на вступление в ЕС, но Тбилиси выдвинула предусловия: для получения статуса Грузия должна будет сначала провести демократические реформы и деолигархизацию. Список рекомендаций включает в себя 12 пунктов. Вторая статья документа предусматривает совершенствование избирательной базы и устранение всех недостатков, выявленных БДИПЧ/ОБСЕ и Советом Европы/Венецианской комиссией. В то время как 10-й пункт – обеспечение вовлечения гражданского общества в процессы принятия решений на всех уровнях.