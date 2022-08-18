Скандалом сегодня завершилось в парламенте Грузии заседание рабочей группы по выполнению рекомендаций Еврокомиссии. Решением правящей партии из рабочей группы были вычеркнуты представители «Справедливых выборов» (ISFED). В знак солидарности работу приостановили другие НПО.

Работа над реформированием избирательного законодательства проходит в соответствии с рекомендациями Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата. Группа была создана правящей партией. По ее собственному решению для неправительственных организаций было выделено два места. Кроме них в состав группы входят четыре представителя парламентского большинства и по одному представителю от политических групп «Гирчи», «Граждане» и «Европейские социалисты» и партии «За Грузию».

Первый же день работы ознаменовался скандалом. «Грузинская мечта» выступила против того, чтобы общественная организация «Справедливые выборы» была представлена в рабочей группе по вопросам выборов. Правящая партия посчитала недостаточной квалификацию организации с 27-летним стажем.

Гиви Миканадзе, первый заместитель председателя фракции «Грузинской мечты» и руководитель рабочей группы по пересмотру избирательного кодекса, перед встречей заявил журналистам, что участие «Справедливых выборов» нежелательно для правящей команды.

«Неправительственные организации заранее получили от нас информацию о том, что подключение к этому процессу «Справедливых выборов» для нас неприемлемо. Однако они все равно решили включить это политически ангажированное НПО. Мое решение связано с политическими заявлениями «Справедливых выборов» и их участием в процессах, которые произошли несколько месяцев назад, когда были призывы заменить действующий кабмин на техническое правительство. С той поры организация утратила свой нейтралитет», – сказал Гиви Миканадзе.

Поскольку правящая партия не допустила представителя «Справедливых выборов» в рабочую группу, председатель «Ассоциации молодых юристов Грузии» Ника Симонишвили также отказался от участия в заседании. Напомним, эти две организации обладают самым большим опытом в Грузии по вопросу избирательной системы.

«Я не могу работать без моих коллег. Здесь важно, чтобы рабочий процесс не застопорился, однако, с другой стороны, отсутствие такого важного игрока, как «Справедливые выборы», совершенно неприемлемо. Поэтому я ушел с собрания», – сказал Ника Симонишвили.

Директор «Справедливых выборов» Нино Долидзе говорит, что это решение «Грузинской мечты» оставляет за бортом ту часть гражданского общества, которая настроена критично по отношению к власти.

«Для нас единственная цель – чтобы Грузия была демократическим государством, двигалась в направлении Европы. Процессу вредит то, что профессиональная организация блокируется в рабочей группе по вопросам выборов, потому что у нее критическое мнение по некоторым вопросам. Однако мы должны совместно продолжить работать для евроинтеграции страны. Наша организация была готова к этому», – сказала Нино Долидзе.

Представленные в рабочих группах партии считают, что фактически «Грузинская мечта» торпедирует работу над рекомендациями ЕС. Один из лидеров «Гирчи» Яго Хвичия считает это технологией власти:

«Скажу прямо – все встречи, до сих проводимые в формате евроинтеграции, одинаковы. Встреча начинается с получасового выступления представителей «Грузинской мечты», в ходе которого поднимается один конфронтационный вопрос – кого-то куда-то не пустить или кого-то резко раскритиковать, за этим следуют ответные выпады со стороны других участников. Люди теряют энергию за полтора часа в полемике вокруг самых второстепенных вопросов, к тому времени эта встреча заканчивается и назначается новая встреча. Это весь процесс. Это подтверждает, что «Грузинская мечта» просто не хочет серьезно работать над чем-либо».

По мнению представителя партии «За Грузию» Анны Бучукури, правящая команда создает иллюзию работы над рекомендациями Еврокомиссии:

«Это не первый случай, когда представители «Грузинской мечты» создают конфликтные ситуации на ровном месте. То же самое было и в работе комиссии по реформе судебной системы. Создается впечатление, что партия власти желает в гордом одиночестве остаться в комиссии, чтобы затем свалить на оппонентов провал. Разумеется, все партии выразили протест в связи с недопущением «Справедливых выборов» к работе».

По мнению вице-спикера парламента Левана Иоселиани, решение отстранить «Справедливые выборы» на заседании рабочей группы несправедливо.

«Наша позиция состоит в том, что эта организация должна присутствовать на всех встречах. Вне зависимости от того, какое видение или политический вкус у конкретного человека от партии власти, это не должно влиять на решение в отношении организации. Поэтому я попросил правящую партию пересмотреть свое решение и, возможно, уточнить этот вопрос к следующему заседанию. С другой стороны, «Справедливые выборы» заявляют, что с их стороны не было никаких политических заявлений в пользу какой-либо политической партии или сомнений в легитимности правящей команды. Поэтому непонятно, что стоит за этим решением власти», – заявил Иоселиани.

По всей видимости, в «Грузинской мечте» твердо решили не уступать. Ближе к вечеру глава рабочей группы Гиви Миканадзе заявил, что ждет заявления «Справедливых выборов» об их дистанцировании от политических процессов. В этом случае дверь комиссии для НПО будет вновь открыта, заверил депутат.

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