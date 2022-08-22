Александр Дугин впервые прокомментировал убийство своей дочери

Праворадикальный философ и идеолог «русского мира» Александр Дугин впервые высказался об убийстве своей дочери Дарьи Дугиной. Текст заявления Дугина опубликовал основатель и владелец телеканала «Царьград», бизнесмен Константин Малофеев.

Дугин заявил, что его дочь Дарья погибла «в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом».

«Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованны и сдержанны. Она никогда не призывала к насилию и войне.

Она была восходящей звездой в начале своего пути. Враги России ее подло, исподтишка убили… Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются.

Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста!

Мы хотели воспитать ее умницей и героем. Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей Отчизны на подвиг», – сказал Дугин.

Он также сообщил, что гражданская панихида и прощание с Дарьей Дугиной состоится 23 августа в телецентре «Останкино».

Ранее Федеральная служба безопасности России заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной. ФСБ утверждает, что преступление подготовили и совершили спецслужбы Украины.

Российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев утверждает, что за убийством Дарьи Дугиной стоят партизаны из «Национальной республиканской армии».

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг версию ФСБ о том, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы.



«Ru-пропаганда вновь создает вымышленные миры: виновными в подрыве авто пропагандистки Дугиной "назначена" украинка и ее 12-летний ребенок. Удивительно, что на месте не нашли визитную карточку «Правого сектора» или «эстонскую визу», – написал Подоляк в Twitter.