Летний сезон подходит к концу. «Эхо Кавказа» узнавало, каким жители Тбилиси видят идеальный летний отдых и как на самом деле им удалось отдохнуть.

– Как вы провели это лето?

Леван: Лето я провел в Тбилиси. Мечтаю о многом, но из-за материальных возможностей не могу себе позволить отдых своей мечты. Хочу увидеть хоть одно из семи чудес света. Но все же очень хотелось бы проехаться по всей Грузии, побывать в Пшави, Хевсурети, очень много мест в нашей стране, которые обязательно стоит посетить, и считаю, что так должно быть для любого грузина. Лучше этих мест нет ничего, и я уверен, что 90% жителей Грузии не видели всей красоты своей страны. Не стоит ограничиваться Батуми, Кобулети и Бакуриани, нужно объехать всю Грузию, просто тут все упирается в материальную сторону.

Мзия: У меня нет отпуска, поскольку я самозанятая, соответственно, отдыхаю, когда есть на это время. Этим летом на отдых времени у меня не было, провела его в Тбилиси. Да и не люблю я выезжать за пределы города летом, все курорты переполнены туристами, а я не люблю большие скопления людей, приходится стоять в очередях, везде громко играет музыка. Вообще, хотелось бы на море, и я поеду на какой-нибудь курорт в сентябре, но пока я не отдыхала.

Важа: Я провел лето в основном в Тбилиси, несколько раз выезжал за пределы города, но недалеко, возвращался в тот же вечер. По-другому провести это лето я не смог, уволился с работы весной и не рассчитал свои финансовые возможности. Но ничего, я очень люблю Тбилиси летом, мне нравится погода, атмосфера, царящая в городе. Хотя, конечно, я бы с удовольствием поехал бы на любой пляж, начиная от Поти и Батуми, заканчивая любым городом Испании.

Лия: Из-за отсутствия финансов я уже много лет не могу позволить себе отдых за пределами Тбилиси, и это – даже учитывая тот факт, что я нормально зарабатываю. Я очень соскучилась по морю, в детстве с родителями уезжали в приморские города на два месяца, а сейчас остается только довольствоваться воспоминаниями. Но я не против отдыхать в Тбилиси, только пусть приведут столицу в порядок. Вы просто посмотрите, на что стал похож наш город: везде грязно, везде что-то роют, строят и занимаются этим именно в летний период. Каладзе и его единомышленники сами отдыхают в Париже и Лондоне, а нам приходится смотреть на этот свинарник.

Бека: Обычно летом я еду на море, но этим летом мы с друзьями решили посмотреть на разные интересные места и поехали в Саирме, там очень красиво, побывали и в других городах. Но пока лето не закончилось, а в Грузии и в сентябре бывает тепло, потому у меня еще есть время куда-нибудь съездить, скорее всего, отправлюсь к морю, я никогда там не был в сентябре, интересно.

Тамар: Лето я провела в Тбилиси, но не потому, что не было другого выбора, просто моя племянница вышла замуж, и мы готовились к свадьбе. Поэтому могу сказать, что у меня был отличный отдых с любимыми людьми и прекрасным поводом для радости. Но, вообще, я бы с удовольствием куда-нибудь поехала, все равно куда – на море, в горы или в деревню.

Подписывайтесь на нас в соцсетях