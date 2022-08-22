Москва обвиняет Киев в убийстве Дарьи Дугиной. Федеральная служба безопасности заявила об окончании расследования подрыва автомобиля ультраправого политолога и философа Александра Дугина. В момент взрыва в машине находилась его дочь, также придерживавшаяся идеологии отца и часто выступавшая на российских федеральных каналах. В Киеве свою причастность к преступлению отвергают, заявляя, что намерены одержать победу над Россией не с помощью подобных актов, а на поле боя.

Российская ФСБ заявила о раскрытии убийства дочери ультраправого политолога Александра Дугина Дарьи, также придерживавшейся взглядов отца. В совершении преступления подозревают гражданку Украины Наталью Вовк 1979 года рождения, которая, по информации следователей, приехала в Россию вместе с 12-летней дочерью 23 июля и арендовала квартиру в Москве в доме, где проживала Дугина. При этом в ФСБ утверждают, что в день гибели дочери идеолога «Русского мира» Вовк и ее дочь находились на фестивале «Традиция», после чего женщина, будучи агентом украинских спецслужб, дистанционно подорвала взрывное устройство, прикрепленное к автомобилю, в котором находилась Дарья Дугина. Сразу после этого гражданка Украины якобы покинула территорию России, перейдя эстонскую границу. Сам Александр Дугин распространил заявление, в котором заявил, что его дочь погибла «в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом», призвав довести дело до полной победы:

«Враги России ее подло, исподтишка убили. Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются. Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста! Мы хотели воспитать ее умницей и героем. Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей Отчизны на подвиг».

Впрочем, в Киеве сразу же отвергли причастность к убийству. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Украины, в отличие от России, не является ни уголовным, ни террористическим государством. В Киеве предполагают, что смерть Дарьи Дугиной – следствие борьбы за власть и влияние различных группировок внутри самой России. После заявления ФСБ Подоляк вновь отверг версию российских спецслужб:

«Российская пропаганда вновь создает вымышленные миры: виновными в подрыве авто пропагандистки Дугиной «назначена» украинка и ее 12-летний ребенок. Удивительно, что на месте не нашли визитную карточку «Правого сектора» или «эстонскую визу», – написал Подоляк в своем Twitter.

При этом Эстония не собирается раскрывать данные о том, кто и когда пересек ее границу. Об этом заявили в МИД страны:

«Мы можем публиковать данные людей, перемещающихся через границу, только в предусмотренных законом случаях. Ситуация, когда российские спецслужбы обвиняют их в чем-то в СМИ, к ним не относится. Мы не получали никакой официальной информации или запроса от российских властей по этому поводу».

В Киеве считают, что гибель Дарьи Дугиной может быть использована Кремлем для усиления поддержки военных действий среди населения России. В правительстве Украины заявили о возможности провокаций и новых массированных обстрелов со стороны российских войск. Особенно в эти дни, когда Украина будет отмечать День независимости.

При этом в самой России отмечают День Государственного флага. По этому случаю президент страны Владимир Путин записал обращение к россиянам, упомянув, что триколор всегда будет вдохновлять россиян «на ратный подвиг»:

«Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим, – правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой, непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии. Поэтому стремление жить по собственной воле, самим делать выбор своего пути и идти по нему стало частью генетического кода нашего народа. Россия – это мощная, самостоятельная мировая держава. Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества. Государственный флаг, как и немеркнущее красное Знамя Победы, служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины. Уверен, что Государственный флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений наших граждан, будет вдохновлять их на ратный подвиг».

Впрочем, в Киеве считают, что из-за «военно-кадрового кризиса» руководству России все меньше приходится рассчитывать на «ратные подвиги» и из Москвы все чаще будет слышен призыв к переговорам.

«РФ входит в глубокий военно-кадровый кризис: мобилизацию объявлять нельзя, потому что «король голый», а добровольцев днем со свечой не найдешь. В ход идут должники по кредитам, заключенные и охранники «Пятерочки». А значит, скоро будет еще больше предложений перерыва, то есть переговоров», – считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский прямо дал понять, в каком случае о возможности переговоров можно будет забыть. В своем традиционном вечернем обращении Зеленский прокомментировал сообщения о том, что следственные органы России якобы готовят в Мариуполе суд над украинскими военнопленными:

«Реакция нашего государства будет абсолютно понятна. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, международных правил заведут в эти декорации... Это будет той линией, за которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало».

В Киеве уверены, что говорить с Москвой можно только с позиции силы. Участившиеся атаки на территории Крыма, считают в Украине, деморализуют противника и приближают победу на поле боя. 22 августа ВСУ нанесли еще один удар по Антоновскому мосту в Херсоне, находящемуся под контролем российской армии. По поступающим данным, в этот момент на нем находилась колонна грузовиков с боеприпасами. В результате удара и последующего подрыва снарядов мост мог получить серьезные повреждения.

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