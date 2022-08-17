Киев предупреждает об острых событиях по всему фронту в ближайшее время. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины дали понять, что речь не идет о привязке к каким-то конкретным датам, но приближающийся День независимости Украины нужно учитывать как фактор.

База российских войск в Новой Каховке Херсонской области уничтожена, – с таким утверждением выступили в пресс-службе ВСУ. В сети появилась видеозапись, демонстрирующая последствия ракетного удара. На кадрах видны разрушенные здания и сгоревшая техника. Среди руин передвигаются несколько военных в форме Российских вооруженных сил. Съемка, предположительно, велась кем-то из них.

Взрывы на российских военных объектах за последние недели приобретают регулярный характер. При этом, хоть причастность к инцидентам в Крыму Киев не подтверждает, тем не менее из украинской столицы то и дело слышатся откровенные намеки на длинные руки ВСУ и приближение дня Х. А в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский и вовсе предупредил жителей полуострова держаться подальше от военных объектов:

«Каждый день и каждую ночь мы видим новые сообщения о взрывах на территории, временно занятой оккупантами. Я прошу сейчас всех наших людей в Крыму, других регионах на юге государства, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными. Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам российской армии и всем местам, где они хранят боеприпасы и технику, где держат свои штабы».

Многие усмотрели в заявлении Зеленского признание того, что за взрывами в Крыму стоят не неизвестные местные подпольные ячейки, а украинские военные.

Так или иначе, по мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), инцидент в крымском поселке Майское нанес значительный ущерб российским ресурсам и в значительной степени нарушил логистику. В опубликованном отчете, в частности, говорится:

«Войска РФ использовали Джанкой как железнодорожный узел для доставки войск и оборудования в оккупированные населенные пункты на юге Запорожской области, в том числе в Мелитополь. После взрывов российским властям пришлось приостановить пассажирское сообщение из России в Крым».

Хотя авторы доклада напоминают, что Киев официально не взял на себя ответственность за удары по Крыму, подобные действия, по мнению американских аналитиков, «не нарушили бы обязательства относительно использования предоставленного Западом оружия только в пределах Украины», поскольку полуостров является суверенной украинской территорией. Впрочем, в документе тут же отмечается, что «никаких признаков того, что украинские силы использовали для последних ударов по Крыму предоставленное США оружие, нет».

Кроме того, Институт изучения войны пишет о неудачных попытках российской армии наступать в районе национального парка «Святые горы», около поселка Мазановка на границе Донецкой и Харьковской областей. По поступающей информации, Вооруженные силы Украины сумели переправиться на восточный берег реки Северский Донец и действуют на территории национального парка.

По оценкам аналитиков, российские войска также провели несколько неудачных наступательных операций в Херсонской области, куда российские власти якобы направляют все больше подразделений из Чечни для использования в качестве военных полицейских для пресечения дезертирства в армии. Впрочем, независимо проверить эту информацию не представляется возможным.

Пока стороны копят силы для нового этапа войны, дипломаты все же пытаются закончить конфликт, не дожидаясь развития ситуации на поле боя. Для этого во Львов прибывают президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вызвавшийся взять на себя роль посредника между Киевом и Москвой, и генсек ООН Антониу Гутерриш. Это будет первый визит Эрдогана в Украину с начала российского вторжения. 5 августа турецкий лидер встречался в Сочи с Владимиром Путиным. Что касается Гутерриша, то, как заявил представитель Всемирной организации Стефан Дюжаррик, визит генсека ООН не ограничится лишь встречей во Львове:

«По приглашению президента Украины Владимира Зеленского генеральный секретарь в четверг прибудет во Львов для участия в трехсторонней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и украинским лидером. Затем генеральный секретарь отправится в Одессу, где посетит порт, который является одной из трех гаваней, используемых в рамках инициативы «Зеленое Черное море». Прежде чем вернуться в Нью-Йорк, генеральный секретарь посетит находящийся в Стамбуле совместный координационный центр, созданный для контроля экспорта зерна».

При этом, несмотря на серьезную поддержку со стороны большей части мирового сообщества, украинским властям приходится отвечать и на неудобные вопросы. В частности, влиятельное американское издание The Washington Post опубликовало расследование, в котором описано, как украинские власти получили информацию о подготовке российского нападения на Украину и как они на нее отреагировали. Журналисты издания поговорили более чем с 30 источниками из числа высокопоставленных официальных лиц США, Украины, Европы и НАТО. Среди респондентов был и президент Украины. Владимиру Зеленскому пришлось объяснять, почему, заранее обладая информацией о готовящемся нападении, украинские власти не развернули кампанию по предупреждению населения о российском вторжении. Зеленский объяснил молчание экономической и психологической целесообразностью. Согласно президенту Украины, если бы Киев озвучил реальные опасения, то украинская экономика не досчиталась бы семи миллиардов долларов в месяц, начиная с октября 2021 года, а украинский народ к моменту реального вторжения был бы деморализован и не смог бы дать отпор агрессору.

«Я вам не скажу, кто это придумал, но в целом наше чутье было правильным: если бы мы посеяли хаос среди людей перед вторжением, русские бы нас сожрали. Потому что во время хаоса люди бегут из страны», – сказал Зеленский.

Впрочем, уверенность президента разделяют далеко не все. Некоторые комментаторы считают такое молчание ошибкой. Но Зеленский уверен: от западных союзников ему нужны были не предупреждения, а реальная помощь оружием. И в итоге властям Украины удалось этого добиться.

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