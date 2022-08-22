Вчера, 21 августа, Ассоциация туроператоров России (АТОР) подвела предварительные итоги нынешнего летнего туристического сезона (хотя лето еще и не совсем закончилось). По данным Ассоциации, турпоток в Крым, по итогам сезона, снизился по сравнению с предыдущим почти на 50%, в Краснодарский край – на 10%. Что касается Крыма, то тут, конечно, не могли не сыграть роль СВО (специальная военная операция) и вызванное ею прекращение авиасообщения с полуостровом. (95% российских туристов добирались туда автотраспортом, 5% по железной дороге.) Вместе с тем популярность Дагестана как туристического направления выросла на 40%, Абхазии – на 10%.

Итак, не оправдались, конечно, весенние шапкозакидательские настроения некоторых прогнозистов, что в этом году в Абхазии побывает «в разы» больше туристов, чем в рекордном прошлом с его полутора миллионами приехавших, но это все-таки рост. Тем более впечатляющий, что из-за неустойчивой погоды в июне-июле месяц назад наблюдалось отставание от прошлогодних цифр. Представители российской туристической отрасли так прокомментировали ситуацию с Абхазией, куда в августе хлынул поток отдыхающих. В «Интуристе» заявили, что спрос на поездки в Абхазию – выраженный тренд лета. По словам экспертов, на это направление переориентировалась часть туристов, привыкших ездить в Западную Европу. «У нас есть клиенты, традиционно совершающие за лето три-четыре коротких поездки. Многие из них выбрали в качестве одного из направлений Абхазию», – заявила представитель «Интуриста» Дарья Домостроева. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин сообщил о росте спроса у них на поездки в Абхазию на 15-18%. Он подчеркнул, что это направление стало набирать популярность еще в прошлом году на фоне коронавирусных ограничений в Краснодарском крае. В этом году, по мнению Ромашкина, Абхазию могли выбрать туристы, отказавшиеся от отдыха в Крыму. Представители сервиса «Островок.ру» отмечают, что Абхазия вошла и в топ-10 направлений по бронированию самостоятельными путешественниками, хотя в прошлом году находилась за пределами рейтинга.

Но существует, увы, закономерность – чем интенсивнее поток туристов из России, пересекающих границу по реке Псоу, тем чаще там образуются гигантские пробки и мучительнее становится этот переход, как правило, на солнцепеке. В этом году за контроль над облегчением перехода взялись абхазские и российские парламентарии, 25 мая в Москве создавшие соответствующую совместную рабочую группу.

19 августа в зале Горсобрания Сочи прошло заседание этой российско-абхазской Межпарламентской рабочей группы. Участие с российской стороны приняли заместители председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев и Константин Затулин, начальник погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю Александр Эктов и другие. С абхазской стороны – председатель комитета парламента республики по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхас Барциц, член названного комитета Эрик Рштуни, начальник консульского департамента МИД РА Лаша Авидзба, советник-посланник посольства Абхазии в РФ Алхас Барзания, начальник пограничного отряда СГБ РА Рустам Латипов и другие.

Участники заседания посетили пограничный пункт, чтобы увидеть воочию происходящее на границе. Они констатировали, что благодаря Министерству транспорта России, которое занимается инфраструктурой пограничных переходов, этим летом на границе построена дополнительная автополоса и увеличено число пунктов пропуска. Плановая пропускная способность КПП в сутки – до 25 тысяч человек, реально пропускается не менее 62 тысяч. В 2023 году начнется масштабная реконструкция поста МАПП «Адлер», на которую правительство России выделило 5 миллиардов рублей. После окончания ее в 2025 году пропускная способность увеличится до 100 тысяч человек и 20 тысяч автомобилей… Договорились, что следующее заседание рабочей группы пройдет в Абхазии в конце сентября.

Многие интернет-комментарии были скептическими:

«Опять бла-бла-бла… Да уберите вы эту границу вообще!»;

«Ага, а вы знаете, насколько она пополняет бюджет Абхазии и чьи-то карманы? Многие у нас зубами будут держаться за турникеты и шлагбаумы».

Своими наблюдениями о текущем турсезоне поделилась с «Эхом Кавказа» президент Абхазского союза туристов Анна Калягина. Ее несколько удивили цифры АТОР о том, что нынче Абхазия идет с превышением уровня прошлого года. Но в то же время она признала, что не обладает сейчас точной статистикой. Но хорошо знает, что бронирование объектов размещения весной по сравнению с прошлым годом значительно просело. Многие после начала СВО вообще не думали о поездках на отдых, пребывая в догадках, что будет через неделю, месяц… Калягина говорит:

«Вообще, так сложилась ситуация в мире и России, в частности. Люди с небольшим доходом никуда не поехали. Вернее, тогда, на начало лета, они никуда не поехали и не собирались ехать. В этом году тенденция очень интересная – люди не планируют свой отпуск заранее. То есть планируют, но только маленький процент людей. И часто происходит стихийный заезд».

Она отметила, что, по словам российских коллег, в Крыму нынче в два раза снизились цены за турпоездки, но и это не помогает. Мы заговорили также об усилиях по упрощению режима перехода через КПП «Псоу»:

«Заседаний много… Но что-то позитивное происходит там реально, на ваш взгляд? Вот, говорят, дополнительную автомобильную полосу сделали… Какие у вас наблюдения? Есть все-таки сдвиги или нет?

– К чему-то, конечно, это приводит. Дополнительная полоса, правильно вы сказали. Количество дополнительное окошек… Но большой подвижкой было бы, если бы граница у нас была как в Таможенном союзе. То есть граница никуда не исчезает, но контроль уже не такой, скажем так, жесткий. Но до Таможенного союза нам еще далеко (смеется). Но существенно нам облегчило бы прохождение границы, нагрузку на границу открытие аэропорта. Вот это безусловно. На Псоу же осталась бы, главным образом, автомобильная часть, но ее тоже надо дорабатывать все-таки. Я думаю, что еще надо несколько полос делать дополнительных. Если у нас останется тот же режим пропускной системы, то, конечно, соответственно… Потому что вы видите, какие у нас там огромные пробки скапливаются в пик сезона.

– Там же в планах и старый мост задействовать, отремонтировать.

– Да, надо все это задействовать. У нас же немало и наших машин туда ездит, такси, трансфер ездит, из Адлерского аэропорта туристов привозит. Это большой поток машин тоже».

Что касается заезда в Абхазию нынче туристов, то, конечно, по-настоящему итоги можно будет подводить после бархатного сезона, который многие россияне предпочитают здесь летнему.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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