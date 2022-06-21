Алхас Барциц: «Будем выезжать на границу и мониторить там ситуацию»

В преддверии нынешнего летнего туристического сезона власти Абхазии и России объявили о мерах по упрощению условий пересечения де-факто границы на КПП «Псоу». Во всяком случае, уже проведено и планируется провести немало встреч на эту тему с участием парламентариев двух стран.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с председателем комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками за рубежом парламента Абхазии Алхасом Барцицем. Темой разговора было состоявшееся вчера в медиацентре МИД Абхазии в формате видеоконференции первое заседание абхазско-российской рабочей группы по вопросу упрощения условий пересечения абхазско-российской государственной границы.

Алхас Барциц является сопредседателем с абхазской стороны этой рабочей группы, которая была создана 25 мая по итогам расширенного заседания комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками с участием министров, парламентариев и других представителей властных структур Абхазии.

Поскольку СМИ уже успели сообщить после вчерашнего заседания о решении выделить отдельную линию для пересечения КПП экскурсионными автобусами (а так называемые однодневные туристы составляют в последние годы около половины всех посещающих республику), мы поинтересовались, не пройдет ли эта линия, как рассуждали некоторые в соцсетях, по так называемому старому мосту через реку Псоу. Алхас Барциц ответил, что старый мост – это, как говорится, совсем другая история:

«Минтранс России заверил абхазскую сторону, что в течение двух недель будет оборудован дополнительный пункт пропуска для автобусов. Что касается старого моста, то на российской стороне идет программа по линии Минтранса. Они сейчас разрабатывают проект относительно всего МАП «Адлер» – чтобы полностью КПП «Псоу» реконструировать. 4,9 миллиарда рублей хотят выделить на реконструкцию. И уже в эту реконструкцию входит восстановление этого старого моста. Старый мост – это с правой стороны, как ехать в Сочи…»

Трудно забыть этот мост, по которому до декабря 1991 года все автомобили и автобусы проезжали точно так же, как и по мостам через другие реки – Бзыбь, Мзымта и так далее, то есть пролетали, не останавливаясь… А сейчас можно издали разглядеть, что на нем кое-где уже выросли деревья… Когда он стал пограничным, то лет через 10-15 перестал справляться с потоком пересекающих его, и ближе к морю был возведен намного более широкий мост с автомобильным и пешеходным переходами. И последние лет пятнадцать старый мост был заброшен, пока наконец его не решили снова задействовать в помощь функционирующему. Кстати, после заседания в Москве 25 мая в СМИ и соцсетях по обе стороны Псоу зазвучали голоса за то, чтобы вообще сделать границу типа российско-белорусской. Но и тогда многим было ясно, что тут же сразу «вылезет» столько вопросов, что все равно придется вкладывать миллиарды в инфраструктуру КПП. Барциц продолжил:

«Где-то в течение двух недель они обязуются дополнительное окно сделать и добавить штаты инспекторов погранконтроля. По два-два с половиной час стоят автобусы с туристами с российской стороны. Вот в шесть с чем-то утра они подъезжают и только в девять оказываются в Абхазии… И у нас такая договоренность на 20 июля, что вся российская часть рабочей группы приедет – это депутаты Госдумы, представители профильных ведомств. К этому времени абхазская часть планирует раз в неделю выезжать на границу и мониторить там ситуацию: сколько работает окон, сколько по штату погранинспекторов и сколько по факту работает. То есть положено 70, а у нас есть информация, что 35-40 работает. Плюс к этому вчера, когда мы по видеосвязи общались, Минтранс нас убеждал, что 40 секунд у них уходит на паспортный контроль одного гражданина. С этим мы тоже не согласились. Мы сами переходим эту границу и знаем, что, бывает, до 5-7 минут уходит на это. Человек предъявляет документ, а ему задают вопросы: ваше имя, ваше отчество, ваша фамилия, ваша дата рождения… Мы считаем, что эти вопросы надо исключить, потому что за человеком часто стоит длинная очередь. В летний курортный сезон испытывает граница нагрузку просто колоссальную. По информации Минтуризма Абхазии, около полутора миллионов туристов пересечет снова нашу границу».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия