В субботу в Сухуме состоялась встреча женщин-ветеранов войны и представительниц общественности, темой ее стал вопрос отчуждения абхазских земель в связи с вопросом передачи России госдач в Пицунде. Своими впечатлениями поделилась Марина Барциц, известный абхазский ученый-этнолог и общественный деятель.

– Марина, встреча, которая прошла 20 августа, какое впечатление на вас произвела?

Разве гарант Конституции не должен бороться за реализацию Конституции, за сохранение целостности страны? Он же об этом должен переживать в первую очередь?

– Там не было никаких споров, получилось, что в общем и целом было единомыслие по данному вопросу – отчуждения абхазских земель, именно так звучала тема этой встречи. Мы не рассматривали статьи договора, мы не юристы, но вопрос стоял так: об отчуждении земель. Поэтому я начала свое выступление с того, что в Конституции Абхазии на первой странице это есть. Гарант Конституции разве может так открыто подписывать такие документы? Наверное, надо было по-другому договариваться, если это аренда, то – аренда, ведь есть же другие формы… Лично меня возмутило то, что гарант Конституции идет, получается, на нарушение Конституции? Мы же все время слышим, что он еще собирается менять Конституцию. А разве гарант Конституции не должен бороться за реализацию Конституции, за сохранение целостности страны? Он же об этом должен переживать в первую очередь? А если что-то было не так, там же, в конце концов, сидит армия юристов, вот это пугает, что юристы не увидели противоречия с Конституцией, с главным законом страны.

– Марина, когда вы говорите о Конституции в связи с отчуждением земель в Пицунде, что именно вы имеете в виду, конкретизируйте, пожалуйста?

– Первая глава Конституции, на первой странице в четвертой главе – а у нас маленькая, крохотная Конституция, двенадцать страниц, которую мы все должны знать на зубок, – в первой главе «Основы конституционного строя» записано самое главное правило жизни, на котором стоит страна. В этой первой главе в четвертой статье написано, что территория Абхазии состоит из таких-то районов и дальше написано, что территория республики целостна, неприкосновенна и неотчуждаема! Если перевести слово «отчуждение» на абхазский язык, вообще получится что-то страшное. В переводе с абхазского «отчуждение» будет звучать как «отъем», «отрезать и отдать», «отнять и сделать чужим», вот так это звучит! Почему в такой форме? Более того, на этой встрече это не я говорила, это другие девочки говорили, что такое ощущение, что специально противопоставляют, может, это специально делается, в том числе, и таким образом создаются антироссийские настроения у какой-то части народа? Плохо и страшно, что это делает своя власть. Будто они хотят отдать, а вот тут такие нехорошие…

В Абхазии отношение к Путину очень положительное, и вдруг получается, что такие-сякие абхазы не хотят ему что-то отдать! Но есть же вопросы, которые для нас очень важны, в чем мы не можем уступить

Вы знаете, в Абхазии отношение к Путину очень положительное, и вдруг получается, что такие-сякие абхазы не хотят ему что-то отдать! Мы все понимаем, мы рады, что у России такой президент и такое правительство, которые хотят этого, конечно, это в интересах России, почему нет? Но есть же вопросы, которые для нас очень важны, в чем мы не можем уступить, мы тогда откажемся и от себя, и от земли. У нас крохотная страна, мы не можем ничего дарить, это вопрос национальной безопасности. Какая у нас территория? Вот эта прибрежная полоса небольшая, которая заселена? Поэтому я говорю, раз у общества столько вопросов, раз такой резонанс, более того, я говорю, что это лавиной пошло, завуалированная раздача земель в виде продажи недвижимости. У нас много вопросов по офшорным зонам, у нас много вопросов по предприятиям, вопрос, видимо, уже должен стоять о том, чтобы остановить этот процесс, наложить вето на такие действия и выработать доктрину безопасности страны.

– Вы говорили о том, что участницы встречи были единодушны, в чем состояло это единодушие, какой позиции они придерживались?

Сейчас усугубляется недоверие к власти у народа. Власть не может влиять и не может быть властью, если она не может опереться на народ, если народ ей не доверяет

– Мы на этой встрече говорили о том, что вот встретились женщины-ветераны, что у нас очень часто не совпадают позиции по многим вопросам, есть провластные и оппозиционные ветеранские организации, они расколоты, они меняются с приходом разных президентов. Но в данном случае в этом вопросе, на этом круглом столе было единодушие. Выступающие говорили, что голосовали за эту власть, но сегодня по этому вопросу не согласны с ней. То есть мы видим, что позиции и провластных, и тех, кто не голосовал за эту власть, в этом вопросе чаще всего совпадают. Получается, что по другую сторону баррикад оказываются зачастую чиновники и отдельные заинтересованные и мотивированные личности, на круглом столе об этом говорилось, кто «за» и что у них происходит. Я вижу сегодня самую большую проблему в государстве, конечно, понятно, что не сегодня она началась, но сейчас, особенно в эти дни, усугубляется недоверие к власти у народа. Власть не может влиять и не может быть властью, если она не может опереться на народ, если народ ей не доверяет. Вот это – самая большая проблема. И не только по этому, но и по многим другим вопросам мы видим, что недоверие к власти все время растет по всем вопросам. Я думаю, что мы приближаемся к кризису власти...

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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