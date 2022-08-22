Задержан конвоир после попытки самоубийства заключенного в Тбилиси

Сотрудник службы сопровождения заключенных задержан по обвинению в служебной халатности после попытки самоубийства 28-летнего Гурама Сванидзе в психиатрической клинике Тбилиси, сообщает Специальная следственная служба.

Случай произошел 20 августа в Центре психического здоровья и профилактики наркомании. Заключенный глданской тюрьмы отнял пистолет у своего конвоира и выстрелил себе в голову, пишет агентство «Новости-Грузия». До сих пор он остается в коме, его состояние критическое.

Следствие установило, что по третьему этажу клиники, где находились заключенные с психическими заболеваниями, конвоир передвигался со штатным оружием, пренебрегая мерами предосторожности. Кроме того, офицер не обращал никакого внимания на Сванидзе, который вышел в коридор, хотя должен был попросить вернуться его в палату.

«Из-за этого безответственного действия офицера заключенный подкрался к нему и достал из кобуры служебное огнестрельное оружие, из которого произвел три выстрела, в том числе, одним выстрелом нанес себе огнестрельное ранение», - говорится в заявлении службы.

Ведомство предоставило СМИ видеозапись инцидента, однако кадров попытки самоубийства на ней нет. Следователи пояснили, что это сделано сознательно «из-за тяжелого содержания».

Конвоир задержан по обвинению в «халатности должностных лиц, повлекшей тяжкие последствия». Специальная следственная служба продолжает расследование дела.