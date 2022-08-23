В Москве прошла церемония прощания с Дарьей Дугиной. Присутствовавшие на панихиде представители российской политической и медийной элиты призывают к немедленному ответу на убийство дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина – от неотвратимого наказания заказчиков и исполнителей, до перехода от спецоперации к полномасштабной войне.

«Пора начинать серьезную войну», – такие призывы прозвучали сегодня на панихиде по Дарье Дугиной – дочери ультраправого российского идеолога Александра Дугина, погибшей в результате взрыва автомобиля. Выступая после службы, друзья и коллеги выразили надежду, что ее смерть поможет донести до российского руководства сообщение о том, что пора прекратить играть в «специальные военные операции»:

«Может быть, такое событие, фактически в столице, поможет донести до нашей власти месседж, что пора прекращать играть в спецоперацию, надо начинать уже полноценную войну, серьезную, в первую очередь духовной мобилизацией, ну, как призывал и Александр Гельевич, и многие другие умные люди. Это касается всех, это не где-то там далеко, это тут, у самого нашего порога», – говорит близкий знакомый Дарьи Дугиной Никита Монченко.

Сам Александр Дугин, с самого начала оправдывавший и обосновывавший российское вторжение в Украину, теперь заявляет, что только полная и безоговорочная победа России может оправдать смерть его дочери:

«Сражайтесь за нашу великую страну, защищайте нашу веру, наше святое православие. Любите наш русский народ, потому что она погибла за народ, она погибла за Россию, на фронте. И фронт этот здесь».

Впрочем, посетившие панихиду представители российской власти и федеральных СМИ предпочитают «сражаться» из Москвы. Известный кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев вновь повторил пресловутый лозунг о денацификации и призвал любыми способами доставить в Россию предположительную исполнительницу убийства (подозреваемую в преступлении гражданку Украины Наталью Вовк). Впрочем, имен Киселев, несмотря на обнародованный отчет ФСБ, называть не стал:

«Какой может быть ответ России? С одной стороны, бескомпромиссная денацификация и демилитаризация Украины, бескомпромиссные действия, единство внутри. Но если говорить о частности, то, конечно же, я не хочу даже имя произносить, но она должна быть доставлена сюда, публично судима и наказана».

О неотвратимости наказания сегодня говорили все посетившие панихиду. Особенно яростно были настроены лидеры ЛДПР и «Справедливой России». Леонид Слуцкий, возглавивший российских либерал-демократов после смерти Владимира Жириновского, перестал даже делать вид, что представляет оппозиционную партию:

«Ответственность каждого из нас в том, чтобы этих трагедий было меньше. Мы знаем, как действовать. Мы должны быть сейчас еще ближе. Никакие партийные, возрастные и прочие барьеры не должны нас разделить. Одна страна, один президент, одна победа».

При этом некоторые комментаторы усмотрели в словах Слуцкого схожесть с другим лозунгом – «Один народ, одна империя, один вождь», имевшим хождение в нацистской Германии.

Коллегу лидера ЛДПР Сергея Миронова, видимо, такое сходство не смущает. Он, со своей стороны, пригрозил судом и Киеву, и Вашингтону. Причем главный на сегодняшний день ястреб российской Госдумы обещает заказчикам убийства Дугиной международный трибунал. Причем в своем комментарии Миронов успел побить собственный же рекорд упоминания слова «фашизм»:

«Она боролась с фашизмом и фашизм ее уничтожил. И те, кто исполнил и заказал это мерзкое преступление, должны предстать перед международным трибуналом. И будет суд юридический, а суд истории уже вершится, потому что фашизм должен быть уничтожен в логове фашизма. К сожалению, логово фашизма сегодня в Киеве, но заказчики и создатели этого фашизма – за океаном, в Вашингтоне».

В российском руководстве предпочитают более обтекаемые формулировки. В Кремле гибель Дарьи Дугиной не обошли вниманием, наградив ее посмертно орденом Мужества. Но при этом глава МИД России Сергей Лавров не стал озвучивать версию российского руководства относительно причинно-следственной связи:

«Я не могу судить о том, что это было, – акт устрашения или сведение счетов, я считаю, что это варварское преступление, которому нет никакого прощения. И те, кто его организовал, а сейчас, как я понимаю, ФСБ уже установила факты, которые сейчас расследуются, расследование, надеюсь, будет быстро завершено… и по итогам этого расследования, конечно, организаторам, заказчикам и исполнителям не может быть никакой пощады».

В Киеве категорически отрицают свою причастность к гибели Дарьи Дугиной, которая широко поддерживала идеи своего отца и выступала на федеральных каналах в поддержку российского вторжения в Украину.

Сам Александр Дугин находится в санкционном списке США. Но степень его влияния на российского президента до сих пор остается предметом многочисленных спекуляций: некоторые наблюдатели утверждают, что его влияние значительно, а другие называют его минимальным.

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