На пожаре в Боржоми сохраняются открытые очаги огня

В муниципалитете Боржоми продолжаются противопожарные работы – там до сих пор фиксируются открытые очаги пожара в лесу между селами Зоврети и Дгвари, сообщает Общественное вещатель Грузии и распространяет видео с места событий.

По последним данным, осталось три основных очага пожара, которые пока не удается локализовать. Ситуацию осложняют плохие погодные условия и сложный рельеф. Так как со второй половины дня установилась ветреная погода, к тушению пожара не привлекалась авиация. Из-за жары в лесу периодически появляются новые очаги пожаров. Однако специалисты говорят, что в эвакуации жителей близлежащего села Дгвари необходимости нет.

Между тем очевидцы говорят, что дым от пожара чувствуется почти по всему региону - в Абастумани, Ахалцихе и близлежащих селах. На данный момент на различных участках тушения пожара задействовано около 1200 человек, в том числе 300 пожарных и 300 сотрудников Департамента специального назначения МВД.

К тушению пожара продолжают привлекаться вертолеты пограничной полиции, мобилизованы соответствующие пожарно-спасательные машины. За пожарами следят дроны.

Лесной пожар возник на прошлой неделе между селами Квабисхеви и Зоврети, на правом берегу реки Мтквари (Куры). По официальным данным, площадь пожара превысила 150 гектаров. На данном этапе угрозы распространения огня на населенные пункты не существует.

В правительстве Грузии рассчитывают, что локализовать все очаги удастся к среде.