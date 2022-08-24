В Боржоми удалось уменьшить площадь распространения огня

В Боржоми удалось уменьшить очаги пожаров и площадь распространения огня, заявил сегодня вечером министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. В беседе с журналистами он подтвердил, что сроки локализации пожара «зависят от погодных условий», пишет агентство «Новости-Грузия».

Правительство планировало, что начавшийся на прошлой неделе пожар в Боржомском ущелье будет потушен к сегодняшнему дню. На самом деле ареал возгорания к сегодняшнему утру расширился, и от сел Квабисхеви и Зоврети перешел ближе к городу Ахалцихе.

Лес в Боржомском ущелье, на правой стороне реки Мтквари (Куры) горит с 19 августа. По последним данным, которые не обновлялись уже сутки, площадь пожара оценивалась в 150 гектаров.

С сегодняшнего дня помощь в тушении пожара Грузии оказывает Турция – Анкара выделила сразу три спецсамолета, которые работают в граничащем с этой страной регионе Самцхе-Джавахети. Гомелаури подтвердил, что турецкие самолеты оказали большую помощь, так как вертолеты пограничной полиции Грузии, не всегда могли работать из-за ветра. Министр также подчеркнул, что нет опасности приближения пожара к трубопроводу Баку-Джейхан.

Министр внутренних дел Грузии также поблагодарил Армению и Азербайджан. По его словам, Армения предложила помочь техникой, однако техника есть и у Грузии, но ее невозможно использовать из-за сложного рельефа. Что касается пожарных самолетов, то министр сказал, что «это большая роскошь, и у нас их нет».