Один за всех или все за одного

Последнее время, а именно с 24 февраля с.г., стали часто и много говорить о коллективной ответственности.

Думаю, не надо расшифровывать, о чем конкретно идет речь. Хотя все чаще и чаще я сталкиваюсь с непонятливыми людьми, которым лучше все разложить по полочкам, по сусекам, по отдельным ящичкам. Для подстраховки надо бы и бирочку к фразе пришпандорить, а на бирочке – инструкцию по правильному восприятию смысла сказанного или написанного.

Лет семь или восемь тому назад одна наша дама, жена бывшего высокопоставленного лица и сама по профессии практикующий психотерапевт, в соцсети радостно объявила, что она горда тем, что ее дети не знают русского языка. Естественно, она получила большую поддержку от таких же «продвинутых», как она. У нас вообще любят быть рядом с более или менее известными лицами, ощущая себя иллюзорной частичкой процесса и чувствуя удовлетворенность собственной причастностью.

Я же в ответ на эти откровения на своей страничке в Facebook написал шуточный статус, что, мол, ее урок для меня наука! И что я беру на себя обязательство каждый день забывать по три русских слова, чтобы к концу жизнь совсем забыть этот язык. Я даже назвал три совершенно бредовых слова, с которых начну свое дело. Клянусь Мардуком, я не мог себе представить, что кто-то примет мои слова за правду!

Приняли, да еще как!

Мой, как мне казался, смешливый статусик вдруг восприняли на полный «сурьез», даже кто-то положил его на сайт наших эмигрантов в Италии, и на меня обрушился шквал… даже не шквал, а лавина обвинений, мол, при чем тут язык, если правительство не годится.

Ну, вы понимаете, о чем я.

С одной стороной, я был удивлен, что у людей вдруг начисто пропало чувство юмора – а текст, без ложной скромности могу сказать, был довольно смешной. Но, с другой стороны, я даже обрадовался, что народ все-таки не достиг самого дна и, несмотря на вполне понятные враждебные взаимоотношения на межгосударственном уровне, все-таки трезво понимает, что язык языком, а Медведев с Путиным – это Путин с Медведевым.

Поэтому и приходится мне уже после того, как я изложу какую-нибудь основную шуточно-нешуточную идею, писать комментарии к ней, дабы быть правильно понятым. В такие моменты я ощущаю себя Дэвидом Фостером Уоллесом, который к своему неподъемному роману «Бесконечная шутка» написал огромное количество комментариев, а потом к тем комментариям – еще отдельные комментарии. И все равно, по-моему, роман неподъемный, но некоторым занудам он нравится, а на каком-то британском псевдолитературном сайте он даже назван лучшим романом двадцатого века.

Ну, бог им судья.

Так вот, про коллективную ответственность.

Коллективная ответственность – штука довольно неоднозначная.

Я не буду углубляться в исторические корни этого явления, так как можно зайти слишком далеко. Я просто постараюсь очень легонько коснуться данного вопроса в свете событий новейшей истории.

Лично я с коллективной ответственностью столкнулся в армии, когда из-за одного проштрафившегося наказывали целую роту. Это явление, наверное, знакомо многим, кто тянул срочную службу в доперестроечные времена. Помню, однажды один из солдат что-то не так сделал, и всю нашу роту держали по стойке смирно около часа, а потом из-за него еще и заставили отжиматься, тоже поротно.

Интересно, как с этим делом в современной армии?

Возвращаюсь к действительности.

У нас в Грузии сейчас много говорится о коллективной ответственности граждан РФ в связи с российской агрессией в Украине. Есть мнение, что, мол, все население РФ повинно в действиях своего правительства и в связи с этим надо закрыть границу с Россией, дабы не впускать русских (сиречь, граждан России) туристов, потому что это чревато! Что, мол, эта очередная игра Путина - впустить в соседнюю страну своих граждан, а потом начать их защищать известным и любимым ему способом.

Мне все-таки кажется, что ВВП особо не нужно искать столь долгоиграющие поводы, дабы претворить свои больные фантазии и желания, тем более что русские танки уже 14 лет преспокойненько стоят на территории Грузии. Если ВВП что-то решил, «то выпьет обязательно». Тем паче, что он давно уже миновал точку невозврата, чтобы церемониться с чьим-нибудь мнением.

Но это детали.

Интересно же то, что масса российских туристов почему-то вдруг сейчас стала критической для определенной части нашего трепетного общества. Даже после судьбоносной войны 2008 года так не было! По статистике, например, в 2012 году из России было зафиксировано около полумиллиона визитеров. В 2018-2019 гг. их количество достигло полутора миллиона! В этом году цифра в шесть раз меньше – с января по июнь 247 тысяч человек. То есть еще вчера это не вызывало опасений. А сегодня вдруг стало страшно.

По моему сугубо дилетантскому мнению, чем больше будет приезжих, тем это будет лучше для нашей дышащей на ладан экономики, особенно в постковидное время, когда в 20-21 гг. туристов было мало – около 200 тысяч, и все, кто работал в этом бизнесе (гостиницы, рестораны и пр.пр.пр.), имели убытки.

Наши радикалы вещают, что россияне нам не нужны, а пусть лучше к нам едут американцы и богатые европейцы. Я тоже хочу, чтобы к нам ездили американцы. И европейцы пусть едут, и новозеландцы, и эфиопы. Пусть все едут рядами и колоннами. Но есть у меня сомнения на этот счет, что американцы-европейцы, так же, как эфиопы и австралийцы, ринутся массово заполнять наши курорты, – по определенным причинам. И потому приходится нам довольствоваться посетителями из ближнего зарубежья.

Конечно, в связи с российской агрессией сейчас в мире очень непростая обстановка. В разных европейских странах идут разговоры об ограничении въезда граждан России в их страны – в особенности это касается выдачи шенгенских виз. Но между Россией и Грузией нет визового режима. Вернее, он есть, но в одностороннем порядке: граждане Грузии в Россию без визы попасть не могут, и это уже, по-моему, лет 20 так.

Россияне же к нам едут абсолютно свободно. До августовских событий 2008 года граждане РФ, пересекая нашу границу, должны были купить визу (не помню, сколько она стоила, недорого, по-моему). Потом, после войны, Михаил Саакашвили почему-то отменил визовый режим и сам с радостью встречал на границе российских туристов. Мол, приезжайте, отдыхайте, грузинская земля всем рада. Кстати, после отмены визового ограничения с нашей стороны поток российских визитеров вырос в три раза, о чем с гордостью сообщала в 2011 году Майя Сидамонидзе, тогдашний руководитель Национального агентства по туризму.

А сейчас начинают говорить про «коллективную ответственность» граждан России. И потому поднимают вопрос о закрытии границы для россиян, в независимости от этнической принадлежности, так как все россияне должны быть ответственны за действие своего правительства.

Прямо скажу, у меня сложное отношение к этому вопросу. Исходя из исторической практики, коллективная ответственность ни к чему хорошему не приводила, потому что всегда случались перегибы, да еще какие. Но опять-таки я не буду углубляться в историю; желающие сами могут поинтересоваться (и ужаснуться), что из себя представляла «коллективная ответственность», хотя бы начиная со времен гражданской войны 1918 года. И потому ответственность во всех случаях должна быть точечной, а не коллективной.

Я знаю граждан России, которые стояли и будут стоять на правильной стороне. Они всегда выходили на все протестные митинги, осуждая действие Путина и К. Так что, их тоже не впускать? Они тоже должны отвечать коллективно? Или они должны на нашей границе совершать какие-нибудь ритуальные действа, дабы их впускали?

Не знаю…

А что касается восстановления визового режима с РФ, то, по-моему, это глобально проблему не решит. Пусть восстановят, если это кому-нибудь надо. Но я не вижу в этом большого смысла. Если визу гражданин России опять сможет за символическую цену купить на границе, а потом все равно въехать в страну и отдыхать на наших живописных курортах, так в чем проблема? Единственное, может, какая-нибудь лишняя копейки войдет в наш тощенький бюджет. Вернее, не копейка, а тетри. А тетри лари бережет, как говорят мудрецы от экономики.

Но к коллективной ответственности это вряд ли будет иметь какое-то отношение.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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