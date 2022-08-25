В Южной Осетии санитарные службы отмечают всплеск коронавирусной инфекции. Медики говорят о начале пандемии, которая благодаря сезону отпусков менее чем за месяц пришла из России и грозит еще большим ростом заболеваемости с началом учебного года.

В Южной Осетии за сутки выявлено 25 новых случаев COVID-19. По словам главы Югосетпотребнадзора Марины Кочиевой, количество заболевших с июля увеличилось в три раза.

«С 1 по 23 августа по результатам 399 исследованных проб выявлено 106 случаев инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки было проведено 68 лабораторных исследований на COVID-19, из которых 25 показали положительный результат. В «красной зоне» республиканского медцентра сегодня находятся восемь больных, 86 проходят лечение амбулаторно», – сообщила информагентству «Рес» Марина Кочиева.

Главный санитарный врач республики призвала больных не посещать места массового скопления:

«Инфицированный не должен подвергать опасности окружающих, в особенности людей, находящихся в группе риска: пожилых граждан, людей с хроническими заболеваниями, страдающих ожирением, сахарным диабетом и т.д.».

Вице-спикер парламента, врач анестезиолог-реаниматолог Александр Плиев считает, что уже можно говорить о начале пандемии. Новый штамм «омикрон», который поднял ковидную волну в России в августе 2022 года, добрался и до Южной Осетии:

«Мы наблюдаем начало пандемии. Я связывался с коллегами из других регионов. Они говорят, штамм «омикрон» не агрессивный, на дыхательную систему влияет крайне редко. Как правило, высокая температура держится один-два дня, потом покраснения в горле без гнойного налета и обычные гриппозные признаки. В этот раз нет такого наплыва в реанимацию, как при прежнем штамме, когда отделения интенсивной терапии были переполнены. Не предполагается такого ажиотажа, как в позапрошлом году или прошлом».

По официальной статистике, с начала пандемии переболело 14 244 человека или примерно 40% населения. Александр Плиев относится к официальным данным скептически – они не учитывают тех, кто лечился самостоятельно и не попал в поле зрения врачей.

По наблюдениям Александра Плиева, как практикующего врача, и по мнению коллег, с кем он обсуждал эту историю, переболело как минимум 70% населения. Эта разница между статистическим учетом и фактической ситуацией очевидна и теперь, говорит Александр Плиев:

«Сейчас очень много больных по городу ходит. Выявленные за сутки двадцать пять инфицированных не отражают реальную ситуацию, то есть заболеваемость у нас выше официальных показателей. Особенно много болеет детей, они у нас главные переносчики вирусной инфекции. Картина у всех одинаковая – в первые сутки у ребенка температура 39, потом проходит, и начинаются боли в горле, насморк… Я думаю, это тот же «омикрон».

– Скоро начало учебного года, очевидно, заболеваемость вырастет еще больше.

– Да, впереди школа. Всплеск инфекций к концу лета вполне ожидаем. Это явление закономерное».

«Омикрон» выявили более чем в ста странах, включая Россию. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 менее 3%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах – это непривитые.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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