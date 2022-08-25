14 лет назад Россия признала государственную независимость Южной Осетии. Что, на ваш взгляд, изменилось с тех пор в жизни республики? – спросило «Эхо Кавказа» ее жителей.

Эвелина: Я здесь не живу, хотя родилась и выросла здесь. Меня три года не было, и я отметила, что город стал намного красивее, уютнее. Люди мне нравятся, у них очень добрые глаза. Вы, наверное, этого не понимаете, вам кажется, что так и должно быть, но у меня есть с чем сравнить. Поэтому я даже комплименты многим делаю, в магазинах, в разных местах. Мне это очень приятно, город поменялся в лучшую сторону. Что происходит в республике – я не в теме, но мне приятно сюда приезжать. Конечно, я люблю свой народ, и, конечно, мне приятно, что он получил самостоятельность, но хотелось бы, чтобы он развивался еще лучше. Люди одеты прилично, хорошо, красивых девочек много. Но было бы хорошо, если бы в селах и районах наводили порядок. Все идет в лучшую сторону. За 20 лет войны люди не ожесточились, и это самое главное, что я для себя отмечаю.

Валентина: То, что город отстроили, восстановили, отстроили заново здание разрушенного университета. Люди стали красиво одеваться, чувствуют себя намного свободнее, раскованнее, чем они чувствовали себя до 2008 года. Мы больше не боимся того, что грузины могут нас каждую ночь уничтожить. Мы знаем, что русские нас защищают. И мы рады тому, что мы – независимое государство.

Юрий: Конечно, перемены серьезные. Если 14 лет назад Цхинвал лежал в развалинах и руинах, то сейчас это более или менее обустроенный город, где есть школы, учреждения, театр, университет… Все основные объекты, и они сделаны достаточно неплохо. Другое дело, что за 14 лет мы не смогли создать более или менее развитую экономику, реальный сектор экономики у нас как хромал, так и продолжает хромать. Это серьезная проблема. Соответственно, из этого вытекает проблема безработицы, занятости населения, которое в основном сосредоточено в государственном бюджетном секторе, а частный сектор как был в полузачаточном состоянии, так и остается. Самое главное достижение, которое нам принесло признание, – это, конечно же, обеспечение мира и безопасности. Если сравнивать с тем, что было у нас, и тем, что сейчас во многих регионах, у нас в республике мирная обстановка, и людей время от времени отвлекают разве что внутриполитические баталии. Так что главное достижение – это мир, безопасность и надежда на лучшее будущее.

Алла: Приятно ходить по улицам, школы отремонтированы, детские сады отремонтированы. Ты знаешь, что твой ребенок ходит в садик, там прекрасные условия. То, чего не было до признания. Теперь легче. Мне, как маме, легче, что мои дети в хороших условиях учатся, ходят в садик. В целом жизнь, конечно, стала лучше. Намного лучше. Приятно, и будем надеяться на лучшее в дальнейшем.

Алана: За последние 14 лет очень многое изменилось в лучшую сторону, конечно. Люди ощущают себя более безопасно, потому что Россия нас поддерживает. Жить стало безопаснее, спокойнее, и, конечно же, это очень знаменательная дата в нашей истории. Мы столько к этому шли, столько боролись за признание этой независимости, начиная с 1989 года, и это для нас знаменательная дата. Нужно сохранить эту независимость, наше независимое государство, и развиваться с помощью России. Так как Россия нас сейчас поддерживает, я думаю, для нас это замечательный шанс как-то самим подняться на ноги.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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