Неутихающая жара и сильные ветры усложняют борьбу с лесными пожарами, которые продолжаются в Боржомском ущелье. Новые очаги возгорания возникли и в соседнем с Боржоми Ахалцихском районе. Огонь подступает уже к участку нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. С лесными пожарами, хоть и не в таких масштабах, борются и в регионах Рача и Тушети.

Живописные уголки Боржомского ущелья охвачены огнем и дымом. В грузинских СМИ и соцсетях распространяются кадры, на которых видно, как за считанные секунды вспыхивают новые очаги пламени в хвойных лесах, а исторические достопримечательности, в том числе и средневековая крепость Ацкури, прямо на глазах у проезжих окутываются не горным туманом перед утренней зарей, а дымом новых очагов воспламенения.

«Огонь, оказывается, ночью засыпает», – к такому выводу за эти дни пришли местные жители. Вот уже шестой день они наблюдают, как к ночи пожарникам, силам МВД, Минобороны с помощью спецтехники удается утихомирить стихию, а наутро и после полудня ущелье в разных местах возгорается с новой силой. Поэтому местная жительница Нази Мумладзе полагает, что власти запоздали с отпором стихии. Вертолеты подключили лишь на третий день, после того как 19 августа на лесном участке в районе сел Квабисхеви и Зоврети был замечен первый очаг пожара.

«Если бы сразу отреагировали на сообщение, а не спустя два дня, в такой ситуации ведь не оказалась бы страна», – сокрушается она.

За эти дни пожарникам удалось не допустить огонь к населенным пунктам, однако из-за сильного ветра и засухи новые очаги появились в соседнем с Боржоми Ахалцихском районе. Стихия приблизилась и к стратегическому объекту – участку нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан у села Тисели, рядом с которым расположено одно из сооружений запорной арматуры. Тем не менее жительница села Тисели Ламара Хачидзе чувствует себя сегодня в безопасности:

«Противопожарные канавы сделаны в направлении села. Между очагом возгорания и нашей деревней проходит нефтепровод Джейхан (Баку-Тбилиси- Джейхан), столько техники там работает, такое количество военных стоят, охраняют периметр. Нашему селу Тисели опасность сейчас не грозит. Бог даст, ветер не усилится, так что до нас не долетят горящие листва и хвоя».

Для этого властям пришлось в зону бедствия отправить роту резервистов Минобороны, экипированных и обученных по стандартам НАТО.

«Нас перебросили в направлении села Ацкури, мы помогаем силам Минобороны и группам пожарных-спасателей. В наши обязанности входят также мониторинг и контроль. Мы прошли специализированный курс по реагированию на чрезвычайные ситуации с помощью военных инструкторов Дании», – рапортовал журналистам резервист Ираклий Адеишвили.

В течение дня к труднодоступным местам были проложены пожарные магистрали длиной в несколько километров, смонтированы дополнительные водозаборные насосы, четыре вертолета пограничной службы МВД и три турецких специализированных пожарных самолета задействованы для локализации и ликвидации очагов возгорания, сообщило под вечер МВД. В заявлении отмечено, что, несмотря на сложность работ, в борьбе со стихией никто не пострадал, ни среди населения, ни среди пожарных. В этих работах задействованы пожарные спасатели, сотрудники нескольких департаментов МВД, Минобороны, министерств регионального развития и инфраструктуры и охраны окружающей среды. Благодаря такой мобилизации, как отметил сегодня вице-премьер, министр экономики Леван Давиташвили, опасность не грозит ни населенным пунктам, ни стратегическим объектам. Не забыл поблагодарить министр и соседей – Турцию, Азербайджан и Армению, которые сразу предложили свою помощь. Леван Давиташвили, как ранее и министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, не согласен с обвинениями в адрес властей в нерасторопности:

«Я надеюсь, что в Боржоми мы очень скоро победим пожар. Что касается вопроса, почему до сих пор этого не произошло и в чем причина? Это установит следствие, но, думаю, в конкретных причинах ничего удивительного не будет: это высокая температура (воздуха) и летний сезон. Если вы помните, конец августа – период самых высоких рисков, и прошлые пожары, сезон пожаров в стране всегда приходится на это время».

Днем ранее, до того как огонь перекинулся на Ахалцихский район, министр Давиташвили назвал предположительную площадь сгоревшего леса – 150 гектаров. По сегодняшний день она расширилась, лесные пожары возникли и в других регионах Грузии – Раче и Тушети. Там масштабы стихии не столь велики, и за сутки пожарникам удалось ликвидировать огонь.

Объяснения представителей власти о том, что по всей планете бушуют лесные пожары из-за рекордной жары, экологов не убеждают. Представитель «Сети природоохранных неправительственных организаций Кавказа» (CENN) Резо Гетиашвили не согласен и с утверждениями властей о том, что Грузия не может позволить себе дорогостоящую спецтехнику – вертолеты и самолеты для тушения лесных пожаров:

«Мы снова оказались не готовы должным образом реагировать на риски масштабных лесных пожаров. Все это указывает на то, что к проблеме нет системного подхода. Нет должного контроля, нет превентивного реагирования. Если монетизировать тот ущерб, который сейчас получило государство, можно было приобрести десять специализированных вертолетов. И над этим стоит задуматься властям, завтра ущерба станет еще больше».

Резо Гетиашвили отмечает, что после масштабных пожаров в 2008-м и в 2017-м выгоревшие лесные массивы еще до конца не восстановлены. А труднодоступный рельеф делает этот процесс практически невозможным, в связи с чем возрастают риски других природных катаклизмов, таких как эрозия почвы и оползни.

В эти дни местному населению Боржоми приходится из-за задымления плотно закрывать окна. Эта рекомендация касается и остальной части грузинского населения. Из-за прогнозируемой в ближайшие дни жары специалисты советуют в дневные часы закрывать не только окна, но и темные шторы, не выходить на улицу днем, пить больше воды и быть внимательнее к близким, особенно к детям и пожилым людям, которые в эти знойные дни вместе с людьми с хроническими заболеваниями попадают в особую группу риска.

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