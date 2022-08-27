До 2 тысяч граждан РФ получили вид на жительство в Грузии за восемь месяцев

До 2 тысяч граждан России получили вид на жительство в Грузии в период с января по август 2022 года. Об этом сообщает Агентство развития государственных сервисов в ответ на запрос депутата парламента Грузии депутата Давида Усупашвили, пишет bm.ge.

С начала года временный вид на жительство в Грузии получили 1 288 граждан РФ, а постоянный – 690 россиян. В общей сложности за семь месяцев для получения вида на жительство в Минюст Грузии обратились 2 824 гражданина России. Заявления 475 лиц были отклонены.

Из ответа агентства также известно, что за отчетный период в Грузии было создано более 600 компаний, в которых граждане России зарегистрированы в качестве акционеров.

Для въезда граждан РФ в Грузию визы не требуются. Разрешенный срок пребывания в стране – до 1 года. По его истечению российский гражданин обязан покинуть Грузию либо получить временный или постоянный вид на жительство.

Поток граждан России хлынул в Грузию в феврале, после начала войны в Украине.

Согласно данным «Грузстата», за первый и второй квартал 2022 года число въехавших в Грузию российских граждан увеличилось по сравнению с прошлым годом на 355% - до 299 094 человек. Только в июне в Грузию въехали более 135 тысяч граждан России, на 340% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Какая часть приезжали как туристы, и сколько из них остались, департамент статистики не уточняет.

В последнее время оппозиция все чаще говорит о необходимости принятия разных мер, которые помогут эффективнее контролировать приезжих из России – государства, оккупировавшего два грузинских региона. В правящей «Грузинская мечта» расценивают подобные заявления, как часть «ксенофобно-шовинистической кампании» против россиян. В ее развязывании члены партии власти обвиняют политических оппонентов.