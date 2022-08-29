«В экстренных ситуациях буду пытаться разобраться с проблемой лично»

Непрекращающиеся по всей Грузии пожары побудили критиков заговорить о неэффективности местных экстренных служб. «Эхо Кавказа» узнавало, что думают на этот счет пользователи социальных сетей.

– Чувствуете ли вы себя в безопасности в форс-мажорных обстоятельствах?

Максим: Из-за этих участившихся пожаров и того, как с ними борются экстренные службы, чувствовать себя в безопасности не получается. Они не справляются с ситуацией, и это еще хорошо, что в этих пожарах не погибли люди, – вспомните последнюю спасательную операцию, в которой погибло несколько людей. Все это указывает на то, что в этом направлении есть серьезные недочеты. Власти просто обязаны провести соответствующее расследование, проанализировать факты и усовершенствовать пожарную и спасательную службы. Понятно же, что им не хватает современного оборудования, а в такой ситуации, как мне кажется, никто не будет чувствовать себя в безопасности.

Кетино: Я никогда не чувствовала себя в безопасности в Грузии. С приходом действующей власти должное внимание службам экстренной помощи не уделяется. Врачи скорой помощи постоянно проводят акции с требованием повысить им зарплату, на вызовы приезжают, когда уже поздно, в пожарах ежегодно гибнут люди, и с этим никто не справляется. Естественно, становится понятно, что наши службы неэффективны. Это нельзя назвать работой. В пример возьмем пожары в Боржоми, по-вашему, это эффективная работа? Говорят, одно, а мы видим другое.

Валерий: То, что передают по телевидению, указывает на хорошую работу соответствующих служб у нас. Они стали намного более эффективными, чем были, скажем, год назад. Да, пожары продолжаются, но это не говорит о том, что наши пожарники плохо работают. Они молодцы, находятся там 24 часа в сутки и не отступают, просто из-за жаркой погоды справиться с ситуацией не удается. Зато человеческих жертв не было. Другое дело, что пожары в Боржоми практически каждый год, неужели нельзя изучить ситуацию и быть готовыми к ней? Но все же я бы не сказал, что власти уделяют достаточное внимание этой проблеме.

Мари: Ничего не могу сказать о пожарных или спасателях, поскольку лично мне не приходилось прибегать к их помощи. Могу лишь говорить о том, что слышу из новостей. Но, конечно, я буду рассчитывать на их помощь в случае такой необходимости. Скажу, что я, бывает, пользуюсь услугами скорой помощи, и, когда вызываю врачей, они всегда приезжают очень оперативно.

Дато: Я считаю, что грузинские спасательные службы работают довольно хорошо. И да, я рассчитываю на них и чувствую себя в безопасности, в случае чрезвычайной ситуации, я уверен, мне окажут должную помощь. Кстати, я знаю нескольких спасателей и пожарных. Они часто проходят учения, переподготовку, поэтому я не сомневаюсь в том, что там работают высококвалифицированные люди. То, что по стране продолжаются пожары, – это не вина этих ребят, проблема в отсутствии самолетов и тяжелой техники. Тут, конечно, можно упрекнуть власти в жадности. Ведь пожары очень часто происходят, могли бы и задуматься над приобретением новой техники. Что же касается разных происшествий в городах, мне кажется, наши службы очень хорошо работают.

Бачо: Пожарная служба у нас достаточно хорошая, я это говорю с чужих слов, лично у меня не было случая наблюдать за их работой. Могу сказать, что в этом случае я чувствую себя в безопасности и буду рассчитывать на их помощь. Что касается других служб, например, полиции, – сегодня это не та полиция, что была раньше. Они всегда патрулировали улицы города, чтобы люди видели, что они на страже порядка, сегодня этого просто не происходит. Служба скорой помощи тоже достаточно эффективно работает у нас, во всяком случае, в период пандемии они неоднократно мне помогали. В общем, признаюсь, что в их руках я не чувствую себя в безопасности, в экстренных ситуациях буду пытаться разобраться с проблемой лично, но во вторую очередь буду рассчитывать на их помощь, хотя и не очень полагаться на них. Не зря же с нас ежемесячно берут налог за их содержание.

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