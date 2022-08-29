Пожары в Грузии могут быть делом рук деструктивных сил, действующих внутри страны. Об этом заявил сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Оппозиция же, напротив, видит в происходящем заинтересованность властей. А пока те и другие обмениваются обвинениями, гражданский сектор предлагает создать специальную рабочую группу.

Премьер-министр назвал подозрительным, что одновременно в разных точках Грузии в последние дни пылали пожары. Более того, по словам Ираклия Гарибашвили, в качестве одной из версий рассматривается диверсия. Исключать ничего нельзя, сказал он, особенно учитывая «природу деструктивных сил, действующих внутри страны, и их склонность к диверсиям».

«У очень многих людей создалось впечатление, что это было вызвано беспечностью некоторых людей, возможно, в целом, жарой, также есть версии, что это была определенная диверсия. Ничего нельзя исключать. Следствие должно работать по всем направлениям», – заявил премьер-министр в ходе заседания правительства.

При этом он считает, что МВД действовало очень эффективно в ходе управления кризисом. Гарибашвили также поблагодарил Турцию и лично президента Эрдогана за оказанную помощь. По его словам, уже через час после того, как глава грузинского МИДа передал просьбу о помощи своему турецкому коллеге, три самолета были подняты в воздух.

В свою очередь, не названные, но, предположительно, подразумеваемые премьером деструктивные силы в лице оппозиции полагают, что единственные, кому могли быть на руку пожары в Боржомском ущелье, – это сами власти. Так, к примеру, считает Леван Хабеишвили, член «Единого национального движения»:

«Прежде чем начать говорить об оппозиции, Гарибашвили следовало бы хорошенько прополоскать рот. Когда он говорит о диверсии, не стоит забывать, что он бесконтрольно впустил в страну сотни тысяч оккупантов, а также важно не забывать, что они [власти] незаконно вырубили боржомский лес. Именно так – Иванишвили и его криминальные бандформирования вырубают лес. Так что, если кого-то и устраивал пожар там, который мог бы скрыть следы, – это Гарибашвили, Иванишвили и их криминальные группировки».

Параллельно коалиция частных и гражданских организаций сегодня обратилась к премьеру Гарибашвили с инициативой создания специальной рабочей группы или платформы, укомплектованной специалистами из частного и государственного сектора. Сделать это необходимо для достижения следующих целей:

комплексного оценивания систем пожарной безопасности с целью выявления факторов риска, мониторинга, разработки превентивных мер, анализа компонентов реагирования на законодательном, институциональном и техническом уровнях;

выявления нужд в совершенствовании системы, их оценки и бюджетирования;

задействования законодательных изменений, связанных со сжиганием сельскохозяйственных отходов и с осуществлением исполнительных процедур, а также применением санкций за разведение огня в незащищенных зонах;

разработки плана по восстановлению территорий, пострадавших от пожара, бюджетирования.

Более недели в Боржомском ущелье идет борьба с пожарами. В настоящее время процесс находится на заключительной стадии. Накануне с огнем боролись и на горе Шавнабада, недалеко от Тбилиси, а также в Земо Авчала и в Самгори. В последних двух точках пожар был локализован за несколько часов. А на горе Шавнабада, около села Телети, работы шли до поздней ночи. К процессу была подключена и авиация, направленная в Грузию из Турции для тушения пожара в Боржомском ущелье.

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