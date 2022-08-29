После Дня признания независимости (26 августа) в Абхазии разразился скандал. Его детонатором стал посол России Михаил Шургалин, который в минувшую пятницу дал интервью российскому агентству РИА Новости. В нем он решил расставить все точки над «i» в вопросе нератифицированного, но подписанного правительством Абхазии соглашения по пицундской госдаче, согласно которому сама дача вместе с прилегающими к ней землями должна перейти в собственность России.

На мой взгляд, посол Шургалин, мягко говоря, переборщил и вышел за пределы своих полномочий – вмешался во внутренние дела нашей страны, обвинил абхазскую оппозицию в «затягивании вопроса ратификации соглашения», назвал большую часть населения противниками государственного суверенитета и укрепления российско-абхазских союзнических отношений и приравнял позицию противников отчуждения госдачи в Пицунде к тем, кто «находится за Ингуром». Поясню, что по реке Ингур проходит граница с Грузией, с которой Абхазия по сей день находится в состоянии войны.

Такого оскорбления ни один посол России в Абхазии себе еще не позволял. Но Михаил Шургалин на этом не остановился и увязал отчуждение Пицунды с необходимостью принятия решений по вопросам, связанным с землей и недвижимостью, то есть обрисовал условия, при которых в Абхазию будут поступать «инвестиции» в строительство аэропорта, железной дороги и так далее. Для тех, кто не до конца понял логическую цепочку посла Шургалина, алаверды к российскому политику и депутату Госудумы России Затулину, лоббирующему внесение поправок в абхазскую Конституцию по вопросу продажи россиянам земли и недвижимости в Абхазии.

Крайне недипломатичное поведение российского посла Шургалина вызвало протесты абхазской общественности. Союз ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира» (который, к слову сказать, с первых дней своего создания демонстративно дистанцируется от оппозиции) выступил с резким заявлением в адрес посла России, в котором отметил, что «клеймить подобным образом значительную часть абхазского общества и заниматься откровенной фальсификацией и искажением фактов до Вас никому из официальных лиц Российской Федерации в голову не приходило». Авторы заявления напомнили послу, что против передачи в собственность 186 га особо ценных земель, на которых расположена госдача Пицунда, выступает 80% граждан Республики Абхазия. «И Вы посмели назвать «противниками государственного суверенитета Республики Абхазия и укрепления российско-абхазских союзнических отношений» большинство населения Абхазии?», – спрашивают они. Авторы заявления предупреждают Шургалина, что некомпетентные и недальновидные действия действующей власти Абхазии, которые поддержал посол России в своем интервью РИА Новости, «способствуют формированию антироссийских настроений и подталкивают абхазскую общественность к ревизии взаимоотношений с Россией», что рассматривается союзом ветеранов и граждан Абхазии как угроза национальной безопасности Республики Абхазия. Поэтому авторы заявления намерены обратиться к президенту Путину с просьбой отозвать Шургалина с должности посла России в Абхазии.

Должна сказать, что не только послы России в Абхазии никогда не позволяли себе подобной недипломатичности, но и граждане Абхазии никогда не выступали со столь резкой критикой в адрес России. Но эти два факта, видимо, взаимосвязаны, так как у любого чувства благодарности есть свои пределы. К сожалению, Шургалин не понял простой вещи: «затягивание» вопроса ратификации связано отнюдь не с оппозицией, которая (обращу внимание!) ведет себя весьма сдержанно и не ответила на выпады посла в свой адрес, а с чувством признательности, которое испытывает абхазский народ к президенту России Владимиру Путину, благодаря политической воле которого в 2008 году Абхазия была признана независимым государством.

И вот тут из меня полезли крамольные мысли, и я не стала отмахиваться от них. К сожалению, не только в Абхазии и России, но и во многих других странах общий курс государства и внешняя политика зависят от конкретных людей, глав государств. И абхазский народ в своей истории переживал разные периоды взаимоотношений, в том числе и с Россией. Это и есть моя крамола: у меня нет никакой уверенности, что после смены руководства в России ее вновь не возглавят какие-нибудь Ельцины или того хуже – Сталины. И кто тогда будет считаться с клятвенными обещаниями Бжания или заверениями Шургалина, озвученными в российских СМИ? У нас есть печальный исторический опыт, и мы через все это уже проходили.

И еще одна крамола. Условия, на которых российское ФСО находится на госдаче в Пицунде, без сомнения, надо менять. Решение было принято до признания Абхазии Россией и совершенно не отвечает интересам Абхазии: ФСО находится на этой территории бесплатно и бессрочно. Со стратегическими партнерами так не поступают, и у них надо не отбирать громадные территории, сопоставимые с регионами России, не арендовать их на полвека за условный рубль, а платить реальную аренду за пользование недвижимостью и абхазской землей. Уверена, что тогда размер российской финансовой помощи можно будет сократить, нашему правительству не нужно будет искать инвесторов на ремонт линии электропередач и восстановление аэропорта, просить о реструктуризации кредита по железной дороге и многое другое. 14 лет признания можно было бы отметить, сменив имидж страны-попрошайки на имидж страны, живущей за счет собственных возможностей. Собственно говоря, земля Абхазии – это серьезный ресурс, который при правильном распоряжении может приносить не единоразовую прибыль, которой едва хватает на содержание наших чиновников, а стать бюджетообразующей статьей в республиканском и местном бюджетах. Но это уже другая тема, потому как с психологией автономщиков, укоренившейся в руководстве нашей страны, оно даже подумать боится о взаимовыгодных условиях межгосударственного сотрудничества. Так что менять надо не послов, а систему государственного устройства, которая открывает доступ к власти случайным людям.

А послу (он человек в Абхазии новый и еще не понял всех странностей нашего народа) еще раз объясним, что решение нынешнего руководства страны противоречит законам и Конституции Абхазии, и его не поддерживает большая часть населения страны, и даже если Бжания и его команда протащат это незаконное решение через парламент, оно повиснет над всеми ветвями власти как дамоклов меч.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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