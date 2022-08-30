Обзор грузинской прессы

Адвокаты третьего президента Грузии просят отсрочить наказание Михаила Саакашвили на один год, передает телекомпания «Мтавари». По словам его правозащитника Шалвы Хачапуридзе, согласно судебной практике в Грузии и Страсбурге, максимальный срок подобной отсрочки составляет именно 12 месяцев. За комментарием СМИ обратилось к министру юстиции Грузии Рати Брегадзе, который заявил, что «решение об освобождении или отсрочке наказания принимает суд». Глава ведомства поговорил с журналистами и о состоянии здоровья экс-президента. Учитывая высокий общественный интерес, чтобы не оставалось ни единого вопроса по теме, «не исключаем проведения дополнительной экспертизы», – заявил министр. Адвокат Михаила Саакашвили считает, что целью подобного решения может быть затягивание процесса.

«В данный момент он (министр юстиции) способствует затягиванию дела. Поэтому я предлагаю решение – они могут прямо сейчас подключить к работе действующей экспертной группы своих специалистов, будь то трехсторонняя или какая-то другая частная экспертиза», – заявил Шалва Хачапуридзе.

Смысла в дополнительной экспертизе не видит и глава центра по реабилитации жертв пыток «Эмпатия» Мариам Джишкариани. У стороны обвинения было достаточно времени, чтобы составить свой анализ, говорит респондент телеканала «Мтавари»:

«Пенитенциарная служба не сможет потребовать проведения альтернативной экспертизы, поскольку пациент находится в их компетенции уже очень длительный срок и они могут предоставить суду свои экспертные соображения в виде составленной ими уже существующей документации».

Накануне к обследованию состояния экс-президента подключились приглашенные иностранные эксперты. Через несколько дней они обнародуют свое заключение, нуждается ли Саакашвили в переводе в иностранное лечебное учреждение.

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Затраты фермеров на уход за виноградниками в 2022-м удвоились по сравнению с предыдущим годом, заявил один из лидеров «Национального движения» Георгий Ботковели. Это означает, что они не смогут получить прибыль при сдаче винограда, уверен политик. Кроме того, по его утверждению, правительство «пытается предложить виноград компании брата Бидзины Иванишвили – Адико Иванишвили по максимально низкой цене.

«В то время, когда в стране наблюдается экологическая катастрофа и люди не могут собрать урожай, власти создают «штабы поддержки крестьян», но в случае с урожаем винограда – это штаб гибели крестьянина. Этот штаб обслуживает одного человека – Адико Иванишвили, который устанавливает цену и диктует заводам, что за виноград нельзя платить больше этой цены… Если в прошлом году гербицид стоил 10 лари, то в этом году – 25. В 2021-м дизель стоил до трех лари, в этом году – 4,7. Цены на лекарства, необходимые для выращивания продукции, являющейся единственным источником дохода фермеров, удвоились. А виноград как стоил 90 тетри, так и стоит 90 тетри», – цитирует Ботковели информационное интернет-агентство 2020news.

Все это служит доказательством того, что власть занята лишь одним делом – обогащением своих семей и своего окружения, так политик отреагировал на заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили о том, что правительство Грузии выделит на субсидирование сбора винограда в стране 150 млн лари.

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НПО «Центр социальной справедливости» рассказывает о тяжелом социальном положении жителей сел, расположенных близ разделительной линии с Абхазией. К примеру, пункт пропуска Пахулани-Саберио у села Пахулани – один из связывающих Абхазию с остальной Грузией, однако из-за отсутствия необходимых «проездных документов» местные жители не могут переехать в соседние села Гальского района и навестить своих родственников, говорится в докладе организации. Другой пункт – Хурча-Набакеви был упразднен в 2017 году, из-за чего «полностью прервана связь между населением Хурча и сел района, сказано в документе.

«Жители обоих сел отмечают, что их правовое и социальное положение ухудшилось после августовской войны 2008 года и ситуация с годами усложняется. Ухудшение особенно проявляется в ограничении свободы передвижения и разрыве социальных и экономических связей. Из-за тяжелого социального положения высока миграция из обоих сел, что приводит к сокращению численности населения. Основной источник дохода населения в этих селах – выращивание фундука, цена которого снижается из года в год. У местных жителей не хватает ресурсов, чтобы правильно вести хозяйство и получать качественный урожай, а у государства недостаточно льготных программ для их поддержки».

В тяжелом состоянии находится и местная инфраструктура, утверждают в НПО. К примеру, школа в селе Пахулани нуждается в скорейшем ремонте, и «в условиях, когда дети, проживающие в селе Саберио Гальского района, за разделительной линией, также заинтересованы в том, чтобы пользоваться этой школой, ее благоустройство приобретает особое значение», – говорится в докладе. Жители села Хурча тем временем требуют строительства дорог и дренажных каналов, ввоза общественного транспорта, налаживания регулярной работы врачей и медсестер в сельском медпункте и открытия школы.

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