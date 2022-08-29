Международные судмедэксперты приступили к изучению состояния здоровья Михаила Саакашвили. Сегодня его дважды навестил в клинике «Вивамеди» американский психиатр Эрик Дэвид Голдсмит. Также третьего президента посетил еще один судмедэксперт, аккредитованный ООН, его имя не разглашается. Адвокаты Саакашвили надеются, что визит зарубежных специалистов поможет решить вопрос об отсрочке наказания их подзащитного и отправки его на лечение за границу.

О плотном графике американского психиатра Эрика Дэвида Голдсмита сообщил адвокат Шалва Хачапуридзе. По его словам, специалист, который с утра навестил Михаила Саакашвили в клинике «Вивамеди» и более часа изучал его состояние здоровья, не ограничится одним посещением:

«Вечером он еще раз посетит Саакашвили и проведет обследование. Сегодня же мы как-то должны успеть посетить Службу специального расследования. Его интересуют видеокадры пребывания Саакашвили в учреждении по исполнению наказания. Мы ждем ответа на два главных вопроса: является ли Саакашвили тяжелобольным и является ли это препятствием для отбывания наказания», – сообщил адвокат Шалва Хачапуридзе СМИ днем.

Вслед за американским специалистом Саакашвили навестил еще один, аккредитованный ООН судмедэксперт из Швейцарии. Его сопровождала глава центра по реабилитации жертв пыток «Эмпатия» Мариам Джишкариани. Эксперты ее центра, которые также были приглашены в консилиум врачей при Народном защитнике по оценке состояния здоровья третьего президента, более полугода заявляют о том, что после затяжной голодовки реабилитация Михаила Саакашвили не проходит должным образом и что он нуждается в квалифицированном лечении, которое возможно только за рубежом. Однако заключение альтернативной местной экспертизы грузинскую власть не убедило. Потому было решено пригласить зарубежных экспертов, говорит Мариам Джишкариани:

«Думаю, совместное заключение международных и местных экспертов будет иметь большое значение как в грузинском суде, так и в будущем, в случае необходимости, в ЕСПЧ».

По словам Мариам Джишкариани, помимо оценки нынешнего состояния здоровья Михаила Саакашвили международные эксперты изучат и следующие вопросы:

«Будет оценка его лечения и состояния здоровья с начала заключения, условия, в которых он пребывал, какие были обстоятельства, было ли лечение адекватным, имели ли место случаи нечеловеческого обращения. Все это будет сравниваться с состоянием здоровья Саакашвили до заключения. На этом основании будут также выданы рекомендации – каким должен быть в будущем подход и почему важно проведение адекватного лечения и реабилитации».

Еще в начале июня глава центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани заявила, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не получает необходимой медицинской помощи в клинике «Вивамеди», где находится уже несколько недель после перевода из тюрьмы, и у него развиваются неврологические патологии. В клинике «Вивамеди» Саакашвили из руставской тюрьмы был этапирован 12 мая.

На этом в течение нескольких месяцев настаивали адвокаты и близкие Михаила Саакашвили, опираясь на мнение независимых экспертов. Еще в начале года консилиум врачей при Народном защитнике диагностировал у Михаила Саакашвили посттравматическое и адаптивное расстройство, а также анорексию, вызванную неполноценной реабилитацией после затяжного голодания. Однако лечение в клинике «Вивамеди» не дает результатов. Последние три месяца из-за состояния здоровья откладываются судебные процессы по трем делам, возбужденным против Михаила Саакашвили. Его семья и соратники добиваются отсрочки отбывания наказания и его отправки на лечение за границей.

С подключением к обследованию Михаила Саакашвили международных экспертов у его матери Гиули Аласания появилась надежда:

«Я уверена, что будет объективное заключение и на его основе наши судьи примут должное решение. Я надеюсь, что мнение международных экспертов совпадет с мнением их грузинских коллег, которые считают, что тяжесть заболеваний, которые есть у моего сына, такова, что здесь (в Грузии) их сложно излечить. И в этой клинике («Вивамеди») с этой точки зрения сложно обстоят дела», – заявила сегодня журналистам Гиули Аласания.

Руководитель клиники Зураб Чхаидзе между тем сегодня заверил, что Михаилу Саакашвили оказывается квалифицированная медпомощь и что лечащие врачи готовы ответить на все вопросы международных экспертов. И в «Грузинской мечте» сегодня поставили под сомнение утверждение соратников Михаила Саакашвили о необходимости его лечения за границей. Глава парламентского комитета по защите прав человека Михаил Сарджвеладзе заявил:

«Политически мотивированное популистское утверждение оппонентов о том, что отправка Саакашвили за границу продиктована необходимостью, не соответствует действительности. До сих пор не было представлено ни одного конкретного доказательства того, что Саакашвили нуждается в такой лечебной процедуре, которой не существует в Грузии и которая доступна только за рубежом. Не представлен и адекватный с правовой точки зрения аргумент, на основе которого Саакашвили может быть отстрочено отбывание наказания или же освобождение от него».

Представители власти в штыки воспринимают любую критику и призыв об оказании должной медицинской помощи находящемуся в заключении бывшему президенту. Грош цена – отозвался председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе 9 июня о резолюции Европарламента «О ситуации СМИ в Грузии». В нем говорится, в том числе, и о том, что по гуманитарным соображениям власти должны позволить экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили получить адекватное лечение за границей.

По гуманным соображениям не намерена помиловать Михаила Саакашвили и президент Саломе Зурабишвили. Хотя она наряду с правозащитниками и западными партнерами остро раскритиковала власти за унижающее человеческое достоинство отношение во время насильственного водворения Михаила Саакашвили в глданскую тюремную больницу в ноябре прошлого года.

Михаил Саакашвили был арестован 1 октября 2021 года. К тому времени он заочно уже был приговорен к шести годам заключения за превышение полномочий. Против него идут судебные процессы еще по трем делам. Бывший президент выдвинутые против него обвинения считает политическим преследованием. С первого же дня заключения в знак протеста он объявил затяжную голодовку. Ему трижды понадобилась госпитализация.

Последний раз общество Михаила Саакашвили увидело на судебном процессе 20 апреля, на котором ему стало плохо. Но после оказания медицинской помощи он все-таки сделал политические заявления по внутриполитическим процессам Грузии, а также российской интервенции в Украине.

С тех пор все реже стали появляться заявления Михаила Саакашвили и в соцсети. 30 июля адвокаты бывшего президента сообщили, что он собирается уйти из грузинской политики и что он сконцентрирован на событиях в Украине, а в первую очередь на спасении собственного здоровья. Сам Михаил Саакашвили по этому вопросу заявлений не делал.

Как оценят состояние здоровья Михаила Саакашвили прибывшие сегодня в Тбилиси международные судмедэксперты, предположительно, станет известно к концу недели.

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