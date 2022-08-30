Сегодня в Сухуме, в здании Национальной библиотеки, а также в Гудауте, в музее Боевой славы, и в Очамчыре, в Доме культуры, одновременно, в полдвенадцатого дня начались мероприятия, включавшие в себя открытие фотовыставок, посвященных пропавшим без вести во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, презентацию книги о них. Сбором материала для книги на протяжении года занимались психологи сухумского Дома юношества. В сборник вошли истории о 153 пропавших без вести, иллюстрированные фотографиями воспоминания их родных и друзей.

Напомним, что ежегодно 30 августа отмечается Международный день жертв насильственных исчезновений, который также называют Днем пропавших без вести. Инициатива провозглашения этой даты исходила в 1983 году от Латиноамериканской федерации ассоциаций родственников исчезнувших. Основной упор в деятельности миссии МККК в Абхазии делается на выяснение судеб людей, пропавших без вести во время военных действий тридцатилетней давности.

На мероприятии в Сухуме после знакомства пришедших со стендами выставки и книгами все собрались в небольшом зале на третьем этаже здания. Председатель организовавшей мероприятие движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» и секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичба обратилась к присутствующим в зале, подавляющее большинство из которых составляли родственники пропавших без вести:

«Прошло тридцать лет с начала грузино-абхазской войны, которую мы называем Отечественной войной народа Абхазии. И вот с первых дней войны и после ее окончания очень большую гуманитарную миссию проводит в Абхазии Международный комитет Красного Креста. Вы знаете, что сразу же после войны первым президентом Республики Абхазия Владиславом Григорьевичем Ардзинба была создана государственная комиссия по пропавшим без вести, которую возглавил Отар Какалия. Была проведена немалая работа по сбору данных. Но не все родные могли дать информацию о своих пропавших, у нас не было схем захоронений, мы не знали, где могут быть похоронены наши дети, потому что наша территория тогда была оккупирована. И вот в этом очень важном вопросе Движение матерей стало рядом с Международным комитетом Красного Креста».

Гули Кичба поделилась уже далекими воспоминаниями – конца прошлого века:

«Я помню, как в 1997 или 1998 году по предложению руководства Абхазии и по предложению матерей Грузии в Очамчыре, в библиотеке, была встреча с матерями Грузии, чьи дети пропали без вести и, предположительно, были здесь похоронены. Это надо было сделать, чтобы они потребовали у своего руководства эти схемы захоронений, чтобы можно было найти останки и наших детей, и своих детей. Матери и с той, и с этой стороны ставили проблему эту, не политику, потому что у матерей, как абхазские матери говорят, одинаково болит сердце. И я помню, как в этой библиотеке, ее тогда возглавляла уважаемая Виолетта Иванба, которая сейчас работает здесь, в Национальной библиотеке… Так вот, там были цитаты о той, Великой Отечественной войне, и мне запомнилась такая фраза: кто-то с войны приходит, а кто-то не приходит никогда. И вот те, кто не пришел, кто не вернулся… матери Абхазии, наше государство при поддержке МККА все послевоенное время работают в этом направлении. Вы знаете, что без вести пропавших в Абхазии 200 человек, официально – 185. И вот за тридцать лет среди них опознано 44. И еще в этом вопросе предстоит очень большая, кропотливая работа».

Глава Миссии МККК в Абхазии, при поддержке которой была организована сегодняшняя встреча, Натан Раейс сказал:

«Этот день посвящен воспоминаниям. За последние 12 лет мы нашли останки более пятиста пропавших без вести на этой войне. Опознали и вернули семьям останки двухсот человек, в том числе 44 здесь, в Абхазии. Кажется, что это много, но это вовсе не так. Еще есть более 2 200 человек пропавших. Я надеюсь, что за следующие 12 лет их найдется гораздо больше. У меня есть такая надежда, потому что сегодня гораздо больше людей, чем когда-либо, участвуют, вносят свой вклад в этот процесс».

На встрече выступили также замглавы администрации Сухума Автандил Сурманидзе и другие.

На настенном экране были показаны видеозарисовки с воспоминаниями членов семей троих пропавших без вести во время войны, в том числе известного абхазского поэта Таифа Аджба, уведенного навсегда из своей квартиры грузинскими военными. Три молодые художницы преподнесли после этого родным пропавших свои живописные картины. «Спасибо всем, – сказала одна из них, принимая подарок, – вы разворошили душу».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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