В России проходят учения «Восток-2022». Среди участников – Армения и Азербайджан

В Брюсселе проходит встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с участием председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

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Как пишет Радио Азатутюн, Никол Пашинян накануне вечером отбыл с рабочим визитом в Брюссель. Перед этим премьер-министр Армении провел телефонный разговор с председателем Европейского совета, в ходе которого они обсудили предстоящую встречу. Стороны подчеркнули важность продолжения диалога и выразили надежду на то, что переговоры будут результативными.

Пресс-служба президента Азербайджана, в свою очередь, сообщает, что Шарль Мишель также звонил Ильхаму Алиеву.

Перед встречей официальный Ереван не уточнил, с какой повесткой дня Пашиняна едет в Брюссель, будет ли обсуждаться вопрос о формировании рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. О том, что этот вопрос будет обсуждаться, несколько дней назад заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

США, между тем, призывают Армению и Азербайджан активизировать дипломатические усилия для достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, чего ожидает Вашингтон от брюссельской встречи, ответил: «Я могу повторить то, что мы говорили ранее: Соединенные Штаты по-прежнему привержены продвижению безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего для региона Южного Кавказа, и мы призываем Армению и Азербайджан активизировать свои дипломатические усилия и достичь всеобъемлющего мирного соглашения».

Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя контакты между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Брюсселя, заявила, что «реальное желание Евросоюза не имеет никакого отношения к нормализации азербайджано-армянских отношений».

«Я бы сказала, это псевдоинициатива европейцев. Это больше похоже на попытку бесстыдно присвоить лавры посредничества, и ничего за этим не стоит. Мы работаем как посредники, и эта работа дает конкретные результаты, соответственно, стороны это оценивают. Если кто-то выдает себя за посредника, не являясь таковым, похоже, они не в состоянии ничего предложить, но и здесь хотят показать свое участие. В целом складывается впечатление, что Брюссель утратил дипломатические привычки», – сказала она.

По словам Захаровой, предметные переговоры между Ереваном и Баку проходят при посредничестве Москвы, а не Брюсселя.

«Что касается информации о плане создания при посредничестве Европейского союза рабочей группы по подготовке текста заключительного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, то от наших партнеров из Азербайджана и Армении к нам не поступала какая-либо информация», – подчеркнула Мария Захарова.