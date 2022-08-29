В Грузии стартовали многонациональные учения Noble partner-2022

В Грузии сегодня, 20 августа, стартовали многонациональные учения Noble partner-2022 (Достойный партнер 2022), в которых задействовано более 2400 военнослужащих из 21 страны.

Официальное открытие учений прошло на полигоне 4-й пехотной бригады в Вазиани близ Тбилиси. Главный девиз маневров - «Сила в партнерстве». В церемонии открытия приняли участие представители Министерства обороны, военные атташе стран-участниц учения, а также представители основной группы НАТО, Офиса связи НАТО и Миссии наблюдателей Евросоюза, пишет агентство «Новости-Грузия».

Грузия принимает многонациональные военные учения «Достойный партнер-2022» уже в шестой раз. Учения проводятся под руководством Восточного командования Сил обороны Грузии и Командования США в Европе и Африке (USAREUR) при поддержке Совместного центра тренировок и оценки НАТО-Грузия (JTEC).

Целью «Достойного партнера 2022» является повышение готовности и оперативной совместимости между Грузией, США, региональными партнерами и странами-союзниками для обеспечения стабильной и безопасной обстановки в Черноморском регионе.

В этом году впервые в истории учения примут участие представители вооруженных сил Японии и Швеции.

Участниками многонациональных учений этого года являются: Грузия, США, Болгария, Румыния, Молдова, Греция, Великобритания, Турция, Словакия, Норвегия, Венгрия, Литва, Азербайджан, Германия, Босния и Герцеговина, Эстония, Польша, Япония, многонациональная бригада Литва-Польша-Украина и Вооруженные силы Швеции.