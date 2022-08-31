Последний генеральный секретарь ЦК КПСС, единственный президент Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев скончался 30 августа в московской Центральной клинической больнице на 92-м году жизни, сказался возраст и болезни, пишут российские СМИ. Сегодня политика вспоминают во всем мире, в том числе и в Грузии.

Соболезнования родным и близким Михаила Горбачева выразили лидеры многих стран, отмечая, что он сыграл ключевую роль во многих исторических моментах последней четверти прошлого столетия. К примеру, премьер-министр Британии Борис Джонсон написал в Twitter: «Я всегда восхищался мужеством и честностью, которые он продемонстрировал, доведя холодную войну до мирного завершения». «Он сыграл решающую роль в падении железного занавеса и открыл путь к свободной Европе», – написала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйнен.

Действительно, преуменьшать роль, которую он сыграл в современной истории, нельзя, говорит бывший член парламента Грузии, доктор филологии, бывший советский диссидент Леван Бердзенишвили:

«Во-первых, это человек, который как-то имеет отношение к независимости многих стран, в том числе и Грузии, хотя он, конечно, этого не хотел. Это человек, который придумал нечто совершенно невозможное – социализм с человеческим лицом или демократию в Советском Союзе, совершенно невозможные вещи. Я всегда думал, что, видимо, советская среда была настолько ограниченная, что она не давала людям возможности до конца осознать, где они живут. Ведь если бы Горбачев на самом деле знал Советский Союз и что такое социализм, марксизм, ленинизм, он бы никогда не пошел на демократизацию. Потому что, если у Советского Союза нет очень четкой идеологии и есть место для других мыслей, то этой страны не станет через пять минут».

Грузинские историки, все как один, говоря о Михаиле Горбачеве, начинают с фразы «неоднозначная личность». Так или иначе, его решения способствовали процессу восстановления независимости Грузии, однако именно в период правления Горбачева, в 1991 году разгорелся конфликт в Южной Осетии, вспоминает председатель Верховного совета Автономной республики Абхазия в изгнании, доктор исторических наук Джемал Гамахария:

«Мы помним о тех угрозах, которые пошли в отношении тогдашнего руководства Грузии во главе со Звиадом Гамсахурдия, что, в случае выхода Грузии из Советского Союза, против государства восстанут Абхазия и Южная Осетия и мы уйдем из СССР без этих территорий. Без него (Горбачева) такие конфликты, тем более в Южной Осетии, никак не могли произойти. Это как раз осуществление на практике той угрозы, которую он открыто высказал Звиаду Гамсахурдия».

С именем Горбачева в Грузии связывают еще один тяжелейший момент в истории страны – разгон мирного митинга у Дома правительства в Тбилиси, в результате чего погиб 21 человек. Ответственность за события «кровавого воскресенья» полностью ложится на Михаила Горбачева, говорит бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия, политолог Паата Закареишвили:

«Он не смог, скажем так, выявить виновных, соответственно, ответственность ложится на него. Он затеял какие-то расследования, но это было затягиванием времени, а не решением проблемы. Его вина в том, что он знал, что произошло, но не сказал об этом. Я не знаю, может быть, в каких-то мемуарах, которые будут опубликованы, будет больше написано об этом эпизоде, но до последней минуты он не объяснился о своей роли в событиях 9 апреля… Когда один раз он хотел приехать в Тбилиси, общество было взволновано, и его не пустили… Конечно, он сам никого не убивал, и я уверен, что даже не хотел этого, но то, что ему пришлось прикрывать генералов и силовиков, которых он не любил, это показывает, что он во имя сохранения чего-то другого, может быть, власти, чтобы продолжать реформу, не сказал не то чтобы правду, вообще ничего не сказал».

Трагедия 9 апреля навсегда останется связанной с именем Михаила Горбачева, соглашается основатель НПО «Лаборатория исследований советского прошлого» Давид Джишкариани, однако нельзя не упомянуть и о его заслугах, считает респондент «Эха Кавказа»:

«Можно сказать, что он был политиком, который понял, что как Советский Союз жил и как работала вся государственная структура, так не могло продолжаться. Он начал те реформы, в ходе которых и развалился Советский Союз. Я думаю, что большая заслуга Михаила Горбачева – это снижение напряжения с Западом. И одна из главных его заслуг, я считаю, это вывод советских войск из Афганистана, когда он понял, что просто смысла нет там присутствовать».

Как сообщают российские СМИ, Михаил Горбачев будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом со своей супругой Раисой Горбачевой. Дата похорон пока не определена.

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