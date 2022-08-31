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«Грузинская мечта» не будет выдвигать кандидатуру на пост Народного защитника
Правящая партия не будет выдвигать кандидатуру на пост Народного защитника. Об этом сегодня, 31 августа, заявил председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Он подчеркнул, что вопрос представления омбудсмена возложен на оппозицию и гражданский сектор, а «Грузинская мечта» выдвинет свою кандидатуру только в том случае, если этого не сделает оппозиция.
«Мы доверим выдвижение оппозиционным образованиям и гражданскому сектору. За исключением единственного случая, когда может иметь место искусственное блокирование, саботаж со стороны оппозиционных образований путем умышленного недопущения выдвижение кандидатов», - приводит слова Мдинарадзе агентство «Новости-Грузия».
«Грузинская мечта» также зарегистрировала изменения в регламенте парламента, которые уточнят общие критерии оценки кандидата. Как говорит Мдинарадзе, это значит, что будут учитываться «добросовестность, беспристрастность, высокая репутация, надлежащие профессиональные знания и практический опыт в области прав человека и основных свобод». По его словам, у председателя парламента будет основание для издания внеочередного распоряжения, которое определит правила оценки кандидатов, согласно которым, любой гражданин сможет претендовать на пост Народного защитника.
«Группа, состоящая из представителей гражданского общества, в том числе профессиональных и академических кругов, будет оценивать каждого кандидата в соответствии с критериями, указанными в регламенте. После этого кандидаты будут представлены с их оценками парламентским образованиям, которые, в свою очередь, должны представить в парламент для избрания не менее семи кандидатур на должность Народного защитника, максимальное количество определено не будет», - пояснил Мдинарадзе.
- В декабре истекает срок полномочий действующего омбудсмена Нино Ломджария – за пять лет работы на должности она неоднократно становилась объектом резкой критики со стороны правящей партии «Грузинская мечта».
- С процедурой избрания Народного защитника связана одна из 12 рекомендаций, от выполнения которых зависит, предоставят ли Грузии статус кандидата в члены ЕС. Еврокомиссия просит обеспечить прозрачный, многосторонний процесс и отдавать предпочтение независимому кандидату.
- Неправительственный сектор не может напрямую представлять кандидатов парламенту, однако такая возможность есть у политических партий. НПО начинают прием заявок от желающих занять пост омбудсмена. Параллельно, путем обсуждений, они определят порядок выдвижения кандидатур и критерии, которым они должны соответствовать.
Другие новости дня
В России проходят учения «Восток-2022». Среди участников – Армения и Азербайджан
На полигоне Сергеевский в Приморском крае России сегодня состоялась церемония открытия международных стратегических командно-штабных учений «Восток-2022».
В учениях помимо подразделений Вооруженных сил РФ также принимают участие военные Китая, Индии, Беларуси, Казахстана, Армении, Азербайджана, Сирии и ряда других стран.
По сообщению российского ТАСС, в учениях задействованы свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Учения продлятся до 7 сентября.
В Брюсселе проходит встреча Мишель-Пашинян-Алиев
В Брюсселе проходит встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с участием председателя Европейского совета Шарля Мишеля.
Подробности пока не сообщаются.
Как пишет Радио Азатутюн, Никол Пашинян накануне вечером отбыл с рабочим визитом в Брюссель. Перед этим премьер-министр Армении провел телефонный разговор с председателем Европейского совета, в ходе которого они обсудили предстоящую встречу. Стороны подчеркнули важность продолжения диалога и выразили надежду на то, что переговоры будут результативными.
Пресс-служба президента Азербайджана, в свою очередь, сообщает, что Шарль Мишель также звонил Ильхаму Алиеву.
Перед встречей официальный Ереван не уточнил, с какой повесткой дня Пашиняна едет в Брюссель, будет ли обсуждаться вопрос о формировании рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. О том, что этот вопрос будет обсуждаться, несколько дней назад заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
США, между тем, призывают Армению и Азербайджан активизировать дипломатические усилия для достижения всеобъемлющего мирного соглашения.
Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, чего ожидает Вашингтон от брюссельской встречи, ответил: «Я могу повторить то, что мы говорили ранее: Соединенные Штаты по-прежнему привержены продвижению безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего для региона Южного Кавказа, и мы призываем Армению и Азербайджан активизировать свои дипломатические усилия и достичь всеобъемлющего мирного соглашения».
Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя контакты между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Брюсселя, заявила, что «реальное желание Евросоюза не имеет никакого отношения к нормализации азербайджано-армянских отношений».
«Я бы сказала, это псевдоинициатива европейцев. Это больше похоже на попытку бесстыдно присвоить лавры посредничества, и ничего за этим не стоит. Мы работаем как посредники, и эта работа дает конкретные результаты, соответственно, стороны это оценивают. Если кто-то выдает себя за посредника, не являясь таковым, похоже, они не в состоянии ничего предложить, но и здесь хотят показать свое участие. В целом складывается впечатление, что Брюссель утратил дипломатические привычки», – сказала она.
По словам Захаровой, предметные переговоры между Ереваном и Баку проходят при посредничестве Москвы, а не Брюсселя.
«Что касается информации о плане создания при посредничестве Европейского союза рабочей группы по подготовке текста заключительного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, то от наших партнеров из Азербайджана и Армении к нам не поступала какая-либо информация», – подчеркнула Мария Захарова.
Немецких чиновников подозревают в лоббировании интересов России
Двух высокопоставленных немецких чиновников из Министерства экономики ФРГ подозревают в работе на российские интересы. Об этом сообщается в расследовании газеты Die Zeit. В документах, которые касались энергетической и газовой политики Германии и были подготовлены подозреваемыми, проводилась политика, выгодная не Берлину, а Москве. Немецкое ведомство по охране конституции установило, что оба чиновника в прошлом имели связи с Россией.
Представители Министерства экономики обратились в ведомство по охране конституции, когда обнаружили в ряде документов позиции, не соответствующие интересам Германии, но продвигающие интересы России. Речь шла о политике в отношении газопровода "Северный поток-2", уровне заполнения газохранилищ, а также в отчете о безопасности энергетических поставок в Германию. В частности, в них утверждалось, что передача Gazprom Germania - дочерней компании российского "Газпрома" - в управление федеральному агентству и поддержка поставщика газа Uniper могут "столкнуться с препятствиями".
Источник в ведомстве по охране конституции рассказал Die Zeit, что при проверке жизненного пути чиновников обнаружилась их "эмоциональная привязанность" к России; один из них в России учился. Ведомство совместно с Минэкономики начало расследование. Идет ли речь о лоббировании российских экономических интересов или о шпионаже, пока не сообщается.
- Строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию поддерживалось правительством ФРГ до начала военного вторжения России в Украину. После начала войны Германия объявила о прекращении ввода в эксплуатацию уже практически построенного газопровода.
- После начала войны Германия также объявила о планах постепенно отказаться от российских энергоносителей. Ранее из России импортировалось 40% всего используемого в Германии природного газа.
Больше новостей в видеосюжетах радио Свобода:
Абхазия переходит на товарную номенклатуру Евразийского экономического союза
Абхазия будет применять товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Решение принял Кабинет министров самопровозглашенной республики.
Как сообщает агентство «Апсныпресс», документ представила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
В тексте постановления указано, что Абхазия будет использовать товарную номенклатуру, утвержденную Советом Евразийской экономической комиссии 14 сентября 2021 года, в редакции от 21 июня 2022 года.
Контроль за исполнением постановления возложен на Государственный таможенный комитет.
Ранее абхазский лидер Аслан Бжания заявил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине.
- Государства-члены ЕАЭС – Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
Организаторы «фестиваля шорт» в Дагестане получили угрозы в соцсетях
В Дагестане в адрес одного из кафе Махачкалы, которое анонсировало "фестиваль шорт", поступили угрозы. Мероприятие собираются провести 3 сентября, но некоторые местные жители раскритиковали идею, назвав ее провокационной. "Закрываем это лето фестивалем шорт. Фейс-контроль: шортики любой длины", – написали авторы поста на странице заведения "Дом 15" в инстаграме.
Публикация появилась вечером 30 августа и собрала больше сотни комментариев. Значительная часть пользователей высказала угрозы в адрес организаторов и потенциальных участников фестиваля, посчитав мероприятие противоречащим нормам религии.
Днем 31 августа запись о фестивале была удалена. В заведении пояснили это большим количеством угроз в адрес кафе. "Изначально было запланировано, что 3 сентября у нас будет прощание с летом. Мы его и проведем. А пост пришлось снять из-за угроз, их было много, и они были слишком жесткими", – пояснила Кавказ.Реалии представительница кафе.
В апреле 2021 года об угрозах сообщала жительница Дагестана, которая вместе со своей знакомой сфотографировалась обнажённой по пояс спиной к камере на фоне Сулакского каньона. Региональные власти пригрозили ей статьей Уголовного кодекса России об оскорблении чувств верующих.
- Ранее жители Дагестана пожаловались на внешний вид и неподобающее поведение туристов, заявили в муфтияте республики. Его председатель Шамиль Алиханов призвал гостей "учитывать ментальность региона", а также "чтить традиции и устои места своего пребывания".
- Осенью 2021 года власти одного из районов Ингушетии опубликовали памятку с рекомендациями, как себя вести в регионе туристам. В ней сказано, что приезжим следует уважать местные обычаи и традиции, "чтобы избежать неловких ситуаций". Перед этим аналогичные памятки с рекомендациями для туристов были выпущены в Чечне, Дагестане и Северной Осетии.
ЕС приостановит соглашение с Россией об упрощенной выдаче виз
Министры иностранных дел стран ЕС договорились приостановить действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией, заявил во время пресс-конференции Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Теперь срок выдачи шенгенской визы для россиян увеличится от трех до шести месяцев, а визы будут выдавать в индивидуальном порядке в каждом случае, конкретным группам людей.
Это решение было принято на саммите глав внешнеполитических ведомств в Праге. При этом страны ЕС не смогли согласовать полный запрет на выдачу виз, против этого выступили Германия, Франция, Италия и ряд других стран.
Главы МИД Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии предупредили Европейскую комиссию, что представят свои ограничения на выдачу шенгена для россиян.
По словам Жозепа Борреля, "страны ЕС подтвердили право каждого государства союза самостоятельно регулировать допуск россиян в Шенгенское пространство через свои границы".
После вторжения России в Украину ряд стран ЕС прекратили или ограничили выдачу виз россиянам. Такие меры уже приняли Эстония, Латвия, Литва и Чехия. Финляндия планирует присоединиться к ним в сентябре, рассматривает такую возможность и Польша. Идею запретить выдачу виз россиянам не поддержал и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
В начале августа президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Washington Post призвал Запад запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Зеленский назвал это "единственным способом повлиять на Путина" и остановить боевые действия на украинской территории.
С начала полномасштабной войны России против Украины на территорию Евросоюза въехал почти один миллион россиян.
В Вильнюсе открылся антивоенный «Конгресс свободной России»
В Вильнюсе открылся "Конгресс свободной России", который пройдёт с 31 августа по 2 сентября. Его цель – собрать на одной площадке россиян, открыто выступающих против российской военной агрессии в Украине, а также представителей европейских стран и международных организаций, поддерживающих народ Украины в противостоянии путинской диктатуре. Организатор Конгресса – Российский комитет действия.
Конгресс проходит под девизом "Будьте храбрыми, как Украина". Среди заявленных участников – Виктор Шендерович, Евгений Чичваркин, Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Юлия Латынина, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Дмитрий Быков, Леонид Невзлин, Сергей Гуриев, Сергей Алексашенко, Альфред Кох, Константин Эггерт, Владислав Иноземцев, Александр Морозов.
Международные гости мероприятия – министр обороны Латвии Артис Пабрикс, бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, советник руководителя администрации президента Украины Алексей Арестович, основатель Hermitage Capital Management Билл Браудер, бывший посол США в России Майкл Макфол, а также представители правительства Литвы, Польши и ряд депутатов Европарламента.
Текстовая трансляция конгресса проходит в твиттере.
Больше новостей в видеосюжетах Радио Свобода:
В Праге прошла встреча глав МИД Грузии и Украины
Главы МИД Грузии и Украины Илья Дарчиашвили и Дмитрий Кулеба провели встречу в Праге – в рамках неформального саммита министров иностранных дел стран Евросоюза.
«Еще раз подтвердил непоколебимую поддержку Грузии суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы обсудили основные направления сотрудничества между нашими странами», – написал Дарчиашвили в Twitter.
«Мы обсудили ряд двусторонних вопросов и будущее Восточного партнерства», – написал в Twitter Кулеба.
- Отношения Киева и Тбилиси осложнились с самого начала российского вторжения в Украину. В частности, после того как грузинский премьер заявил 25 февраля, что не введет индивидуальных санкций против России. В Киеве также утверждают, что Тбилиси помогает Москве обойти международные санкции. В Грузии эти обвинения опровергают. В марте президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла Игоря Долгова, а в июне уволил его.
- Как сообщалось ранее, в неформальной встрече глав МИД стран-членов Евросоюза принимают участие руководители внешнеполитических ведомств Украины, Грузии и Молдовы.
Вакцинироваться или нет? В Абхазии обсудили эпидемиологическую ситуацию
На заседании Кабинета министров самопровозглашенной республики Абхазия сегодня обсудили ситуацию с распространением омикрон-штамма коронавируса.
По словам заместителя министра здравоохранения Вахтанга Вардания, заражаемость омикроном значительно выше, но болезнь протекает легче.
По информации Минздрава, за 10 дней в Абхазии выявили 875 случаев заражения коронавирусом, в Гудаутской ЦРБ проходят лечение 27 человек, трое из них – в тяжёлом состоянии.
«Счастье, что он легко протекает, остановить его невозможно. Вирус мелкий, трудно найти, но слабее поражает», – отметил Вардания.
Как пишет агентство «Апсныпресс», глава Кабмина Александр Анкваб поинтересовался, нужно ли закупать вакцину и в каком количестве.
«Сложный вопрос. Если при штамме «дельта», когда были переполнены палаты реанимации, процесс вакцинации шел тяжело, люди не хотели вакцинироваться, сейчас, когда «омикрон» легко переносится, еще сложнее с вакцинацией. Телевидение в этом вопросе тоже мало что решит, мы же помогаем всем, кто к нам обращается», – сказал Вардания.
Анкваб отметил, что говорить о вакцинации нужно, так как никто не знает, чего ожидать осенью.
«После перенесённого ковида иммунитет 100–процентный, а при вакцинации меньше. Есть те люди, кто не болеет даже при положительном тесте. Они очень легко, практически незаметно переносят и говорят это всем, а люди верят, зачастую даже больше, чем Минздраву и нашим рекомендациям. Они думают, что если один человек легко перенёс болезнь и не вакцинировался, то и с ними все может легко обойтись. Трудно с вакцинацией, не знаем, как решить эту проблему», – отметил заместитель министра здравоохранения.
Александр Анкваб, в свою очередь, сказал, что вакцина, несомненно, работает, но вопрос в другом – хотят люди вакцинироваться или нет?
По словам Анкваба, специалисты предлагали перенести начало учебного года, однако принято решение проследить за ситуацией в школах с 1 сентября.
Минюст РФ внёс сборник изречений пророка Мухаммеда в реестр экстремистских
Министерство юстиции России внесло в реестр экстремистских материалов три исламских сочинения – "Сахих аль-Бухари", "Толкование священного Корана" с комментариями Абд ар-Рахмана ас-Саади и книгу "Булуг аль-Марам".
Уточняется, что экстремистскими признаны конкретные издания этих сочинений, за исключением содержащихся в них сур, аятов и цитат из Корана. В "Толковании Корана" Абд ар-Рахмана ас-Саади экстремистским признан первый том трехтомного издания. Основанием для внесения в реестр Минюста стало решение Верховного суда Татарстана.
"Сахих аль-Бухари" – это сборник хадисов, то есть преданий о словах и действиях пророка Мухаммеда, составленный в IX веке исламским богословом Мухаммадом аль-Бухари.
Пресс-секретарь Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков, имеющий исламское образование, отметил в комментарии Кавказ.Реалии, что "Сахих аль-Бухари" является второй по значимости книгой достоверных священных текстов (после Корана). "Запретить эту книгу – как запретить весь ислам", – подчеркнул Албаков.
"Булуг аль-Марам" – также сборник хадисов, на которые опирается шариатское право, является важнейшим трудом по исламской юриспруденции. По словам Албакова, на обе эти книги "опираются имамы духовных управлений, во всех проповедях используют оттуда цитаты".
- По данным портала IslamNews, тяжба началась в 2017 году, когда у въехавшего в Россию гражданина была изъята исламская литература. В 2018 году районный суд в Татарстане отказал Приволжской транспортной прокуратуре в признании книг экстремистскими, однако после обращения частично удовлетворил требования прокуратуры.
- Ответчик намерен обжаловать решение в кассационной инстанции, так как, согласно проведенной по его заказу экспертизе, признанные экстремистскими сочинения не возбуждают у читателей чувство вражды по расовым, социальным, национальным или религиозным признакам.
- В 2019 году суд в Самаре по заявлению прокуратуры признал экстремистским первый том трёхтомного издания "Толкования священного Корана" с комментариями Абд ар-Рахмана ас-Саади.
На мужчину, вывесившего флаг РФ в Кутаиси, составили административный протокол
Мужчину, вывесившего флаг России в городском парке Кутаиси, идентифицировали, на него составили административный протокол. Об этом сообщили в мэрии Кутаиси – третьего по численности населения города Грузии.
Статья 150 Кодекса об административных правонарушениях Грузии предусматривает ответственность за «самовольное выполнение различных надписей, рисунков, символов на фасадах зданий административных органов, а также на прилегающей к ним территории». За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 лари (170 долларов). В мэрии поясняют, что флаг был вывешен близ административного здания городского Парка молодежи.
Инцидент, по информации мэрии, произошел 29 августа, и администрация парка «незамедлительно пресекла факт».
Ранее видео с места событий распространили в соцсетях. Запись вызвала бурю негодования. На нем несколько мужчин снимают российский флаг на телефоны и просят одного из присутствующих подойти и подержать флаг, чтобы в кадре его было лучше видно.
На другом видео, опубликованном в тик-токе, тот же мужчина говорит: «Грузия должна жить под российским флагом, вместе с российским народом, вместе с Владимиром Владимировичем. Мы готовы к дружбе народов. Мы готовы помочь России в трудный момент. Россия – вперед! Ахмат – сила!»
Президент Грузии утвердила Давида Бакрадзе постпредом при ООН
Президент Грузии Саломе Зурабишвили утвердила Давида Бакрадзе постоянным представителем Грузии при Организации Объединенных Наций (ООН).
Ранее Бакрадзе был послом в Вашингтоне. Зурабишвили заявляла, что не одобряет его кандидатуру на новую должность. По её словам, за время пребывания Бакрадзе в должности не было организовано ни одного визита высокого ранга из Тбилиси в Вашингтон или из Вашингтона в Тбилиси. Кроме того, президент заявила, что дипломату не удалось передать поздравления из Грузии победившему на выборах президента США Джо Байдену.
Подтвердив назначение Бакрадзе, руководитель администрации президента Грузии Натия Сулава сегодня заявила, что «негативная оценка деятельности Давида Бакрадзе со стороны президента остается в силе».
«Президент Грузии не считает целесообразным назначать его постоянным представителем при Организации Объединенных Наций, когда война идёт в нашей соседней и дружественной стране. Эту позицию президент неоднократно заявляла как публично, так и в ходе неформальных консультаций», – заявила она.
Бывший постоянный представитель Грузии при ООН Каха Имнадзе утвержден послом в Канаде. Он уже поздравил Бакрадзе с назначением.
В Конституции Грузии указано, что президент назначает на должность и освобождает от должности послов и руководителей дипломатических представительств Грузии по представлению правительства. Недавно правительство подало иск против президента в Конституционный суд, требуя разъяснения её прав и полномочий. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» заявил, что Зурабишвили не позволила правительству сменить посла в ООН.
В России запретили использовать телефоны на уроках в школе
С нового учебного года на уроках в российских школах запрещено пользоваться мобильными телефонами. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов во время Общероссийского родительского собрания.
"В соответствии с новыми санитарными правилами, у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, на уроках, использовать не допускается. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий," - сказал министр.
Новые санитарно-эпидемиологические правила, которые запрещают использовать в школах мобильные телефоны для обучения детей, вступили в силу с 1 января. Как пояснили в Роспотребнадзоре, экран мобильного телефона небольшой, поэтому изучение на нем новой информации может привести к напряжению органов зрения и нарушению осанки.
Вопрос о запрете смартфонов в школах поднимался в 2021 года. Тогда замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина заявляла, что запрета приносить в школу мобильные средства связи нет, но смартфоны не должны использоваться как средство для обучения, пишут "Ведомости".
В апреле министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что ведомство разошлёт школам рекомендации, согласно которым школьники должны сдавать мобильные телефоны перед началом занятий.
В 2019 году министерство просвещения России уже предлагало ограничить использование мобильных телефонов в школах и подготовило соответствующие рекомендации, основанные на анализе данных опроса и международного опыта.
Так, ограничение использования телефонов во время уроков поддержали 61 процент учащихся, 89 процентов родителей и 90 процентов учителей.
Во многих европейских странах нет запретов на гаджеты, но существуют ограничения на их использование в школах. Во Франции с сентября 2018 года ученикам начальных и средних школ запрещено пользоваться мобильными телефонами.
«Газпром» на три дня остановил поставки газа по «Северному потоку»
Поставки газа по трубопроводу "Северный поток" полностью прекращены. Об этом объявил российский газовый концерн "Газпром". 31 августа начались плановые работы на газоперекачивающем агрегате, говорится в сообщении компании.
Компания предупредила об остановке поставок 19 августа, уточнив позднее, что прокачка будет остановлена с 31 августа по 3 сентября в связи с ремонтом единственной оставшейся турбины на компрессорной станции "Портовая" в Ленинградской области.
Прокачку газа возобновят утром 3 сентября на уровне 33 миллиона кубических метров в сутки, что составляет 20 процентов от мощности газопровода.
На фоне объявления о приостановке работы газопровода цены на газ в Европе превысили отметку 3000 долларов за тысячу кубометров.
В июле "Северный поток" был полностью остановлен на 10 дней в связи с плановым ремонтом. Тогда же "Газпром" сократил поставки газа до 20 процентов мощности. Причиной был назван плановый ремонт второй турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая". Ещё одна турбина, ранее используемая для прокачки по "Северному потоку", к тому моменту застряла в Канаде из-за санкций в отношении России после вторжения в Украину.
В июне "Газпром" назвал отсутствие турбины причиной сокращения 40 процентов поставок газа по "Северному потоку" в ЕС .
17 июля Канада отправила в Германию отремонтированную газовую турбину. Однако российская государственная компания отказалась её принять, сославшись на технические проблемы.
В конце августа Канада сообщила, что передаст Германии ещё пять турбин Siemens для газопровода "Северный поток". Ранее глава Siemens Energy Кристиан Брух заявлял, что для 100-процентной загрузки газопровода необходимо пять турбин.
В Германии и ЕС считают, что главной причиной снижения поставок по "Северному потоку" являются не технические сложности, а попытка давления на Евросоюз, который поддержал Украину после российского вторжения.
Рост ВВП Грузии в июле составил 9.7% – Грузстат
Экономический рост Грузии в июле 2022 года, по сравнению с июлем прошлого года, составил 9,7%. Таковы предварительные данные Национальной службы статистики Грузии (Грузстат).
По информации ведомства, в июле значительный вклад в рост ВВП внесли следующие отрасли: транспорт и складирование, строительство, информация и коммуникация, горнодобывающая промышленность и торговля. При этом в перерабатывающей промышленности наблюдался спад.
Средний темп роста ВВП Грузии в январе-июле текущего года составляет 10.3%.
Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s обновило оценку Грузии, повысив прогноз экономического роста в 2022 году до 8%.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявляет о беспрецедентном росте экономики страны. По его словам, Грузия является одной из немногих стран в мире с двузначным показателем экономического роста.
В Ереване погибла бывший директор Internews Манана Асламазян
Бывший генеральный директор фонда Internews, лауреат премии ТЭФИ Манана Асламазян погибла в Ереване. Её сбил автомобиль. Об этом сообщила в фейсбуке журналистка Виктория Мучник.
"Сегодня в Ереване погибла Манана Асламазян. Сбила машина. Мы дружили тридцать лет... Должны были встретиться сегодня вечером. И не встретились. Не отзвонилась, что было на неё не похоже. Поехали искать. В реанимации сказали, что ничего сделать не могли», — написала Мучник.
Манана Асламазян родилась 10 января 1952 года в Ереване.
В России она возглавляла фонд Internews, который входил в ассоциацию Internews International со штаб-квартирой в США и занимался поддержкой независимых СМИ.
Асламазян — лауреат премии "Медиаменеджер России" 2002 года в специальной номинации "За особые заслуги в развитии медиабизнеса", обладатель специального приза Академии Российского телевидения "За личный вклад в развитие российского телевидения» за подготовку кадров для регионального телевидения".
В 2002 году она была избрана в Национальную ассоциацию телерадиовещания, однако через пять лет ее исключили из-за уголовного дела о контрабанде валюты.
Как утверждало следствие, она якобы ввезла из Франции в Россию девять с половиной тысяч евро вместо разрешённых десяти тысяч долларов. Асламазян говорила, что не учла разницу в курсах валют. После этого журналистка уехала из России и покинула фонд Internews, а российское отделение Internews прекратило свое существование.
Открытое письмо в защиту Асламазян подписали более 1,2 тысячи российских журналистов. В 2008 году по решению Конституционного суда уголовное дело против журналистки переквалифицировали в административное.
Джо Байден: Горбачев рисковал карьерой ради лучшего будущего
О смерти Михаила Горбачёва высказались многие мировые лидеры и политики. СМИ в среду публикуют портреты Михаила Горбачева на первых полосах и воздают дань его заслугам в редакционных комментариях.
Президент США Джо Байден назвал Горбачева "редким лидером" — "человеком с воображением, способным увидеть, что другое будущее возможно, и мужеством рискнуть всей своей карьерой, чтобы достичь его. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей", - говорится в заявлении Байдена.
По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Михаил Горбачев был единственным в своем роде государственным деятелем, который изменил ход истории и сделал больше, чем кто бы то ни было, для мирного завершения холодной войны.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что всегда восхищался отвагой и прямотой, которую Горбачев проявил в приведении холодной войны к мирному окончанию. "Во времена путинской агрессии в Украине его неустанная приверженность открытости советского общества остается примером для всех нас", - написал британский премьер-министр.
По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, приверженность Горбачева миру в Европе изменила историю и открыла россиянам путь к свободе.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйнен назвала Горбачёва достойным и уважаемым лидером, который сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса. "Он открыл путь к свободной Европе. Это наследие мы не забудем", - добавила фон дер Ляйен.
Германские политики особо отмечают ту роль, которую Михаил Горбачев сыграл в разрушении Берлинской стены и последующем объединении Германии. "Без Горбачева невозможно было бы представить мирных революций в странах Восточного блока, в том числе у нас", - заявила вице-президент Бундестага Катрин Гёринг-Эккард.
"Горбачев дал нам свободу. Он дал свободу сотням миллионов людей в России и вокруг неё, а еще и половине Европы. Как мы в России воспользовались подаренной нам свободой, этой великой возможностью - это уж наша ответственность", - прокомментировал известие о кончине бывшего президента СССР российский политик, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, занимавший в 1990 году должность заместителя председателя Совета министров РСФСР.
Горбачева приняли бы с восторгом в любой стране планеты, но он остался в России, где ему было чрезвычайно нелегко от массового непонимания и неприятия, полагает Явлинский.
Горбачев сыграл решающую роль в превращении крайне авторитарной и репрессивной системы в более просвещенный режим, в котором набирали силу тенденции к плюрализму и демократизации, пишет The Times. Он освобождал заключенных и реабилитировал диссидентов, ввел свободу слова, собраний и религии и дал расти гражданскому обществу.
Тем не менее в России многие винят его в разрушении СССР и последовавших за этим экономических невзгодах и крушении былого величия страны.
"Горбачев был, безусловно, ярчайшим политиком своего времени. Но для всех родившихся в Советском Союзе он остаётся сложной и противоречивой исторической фигурой... По-христиански жаль… Так же, как жаль и ту великую страну, процессы по развалу которой начались как раз в эпоху "перестройки" и "нового мышления" и сыграли на руку тем, кто стремился стереть СССР с политической карты мира", - заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
OCCRP: немецкая компания могла поставлять компоненты для «Новичка»
В немецкой компании Riol Chemie и ещё нескольких связанных с нею фирмах, прошли обыски. Правоохранительные органы Германии подозревают их в производстве и поставках в Россию химического и биологического оружия, в том числе прекурсоров отравляющего вещества "Новичок", сообщил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Предполагается, что за последние три с половиной года Riol Chemie, не имея специального разрешения, поставила лабораторные материалы и токсичные вещества в Россию более 30 раз. Среди них – горчичный газ (иприт) и прекурсоры нервно-паралитического агент "Новичок", которые, впрочем, могут использоваться и в гражданских целях, отмечает OCCRP.
Главным покупателем выступала компания "Химмед", которая продаёт реактив и оборудование для лабораторий. Согласно документам госзакупок, в 2016 году "Химмед" стал подрядчиком Института криминалистики ФСБ. Исследователи связывают этот отдел с отравлениями бывшего разведчика Сергея Скрипаля, оппозиционера Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и политика Владимира Кара-Мурзы.
В "Химмеде" утверждают, что работают в основном с гражданскими лабораториями, называя долю заказов от "специфических учреждений" ничтожно малой.
По словам члена исследовательской группы по контролю над биологическим оружием Гамбургского университета – Мирко Химмеля – вещества, которые поставлялись в Россию, потенциально могут использоваться в качестве боевых отравляющих веществ. Однако отправленного количества было недостаточно, чтобы использовать его для создания химического или биологического оружия. Вероятно, отмечает Химмель, получатели использовали заказ в качестве "эталона" для сравнения с местным производством.
- Как выяснили OCCRP и немецкие журналисты, бывший директор Riol Chemie ранее был совладельцем дочерней компании "Химмеда".
- В марте 2021 года "Химмед", Riol Chemie и ещё 12 юридических лиц из России и Германии попали под санкции США в связи с отравлением Алексея Навального как причастные к созданию химического оружия. ЕС включать Riol Chemie в санкционный список не стал.
Задействован новый маршрут, связывающий Армению с Нагорным Карабахом
Новый маршрут Лачинского коридора, связывающий Армению с самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой, задействован с вечера вторника. Об этом сообщают армянские СМИ.
Часть дороги находится под контролем Азербайджана. На дороге дислоцируются российские миротворцы.
Маршрут – временный. Весной будущего года будет завершено строительство основной дороги через село Корнидзор в Сюникской области Армении, которая заменит Лачинский коридор.
Ранее маршрут проходил через город Лачин (Бердзор), в который 26 августа вошла азербайджанская армия. Армяне – жители общин Бердзор (Лачин), Агавно (Забух) и Неркин Сус (Сус) покинули свои дома.
29 августа в Степанакерте (Ханкенди) прошел митинг активистов, недовольных передачей Баку Лачинского коридора и ситуацией в Нагорном Карабахе. Они потребовали отставки высокопоставленных чиновников.
- В трехстороннем заявлении, подписанном после окончания Второй карабахской войны, говорилось, что Лачинский коридор шириной 5 км, обеспечивающий связь Нагорного Карабаха с Арменией, «остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации». Планировалось, что в течение трех лет «будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору» с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.
- После обострения ситуации в Карабахе в начале августа текущего года власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики заявили: азербайджанская сторона через российских миротворцев требует организовать сообщение между Карабахом и Арменией по новому маршруту. Жителям общин Бердзор, Ахавно и Сус, расположенных на территории Лачинского коридора, сообщили, что после 25 августа на этой территории не будет российских миротворцев, поэтому им необходимо покинуть свои дома до конца месяца.
- 11 августа Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана сообщило, что строительство автомобильной дороги по новому маршруту Лачинского коридора завершено и трасса готова к эксплуатации. 25 августа председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов заявил, что новой дорогой «можно будет воспользоваться в течение ближайшей недели».
ЮНЕСКО поддержало идею включить Одессу в список Всемирного наследия
Агентство ООН по культуре – ЮНЕСКО – поддержало заявку Украины на включение исторического центра Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Reuters.
Генеральный директор агентства Одри Азуле встретилась 30 августа в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО с министром культуры Украины Александром Ткаченко. После встречи Азуле заявила, что статус портового города Одессы будет рассмотрен в срочном порядке государствами-членами Комитета всемирного наследия. Предполагается, что Одессе будет предоставлен статус объекта, находящегося под угрозой.
Под охраной ЮНЕСКО уже находятся исторические центры Киева и Львова. Комиссия рассмотрит возможное изменение их статуса на "находящиеся под угрозой".
- Черноморский портовый город Одесса находится в нескольких десятках километров от линии фронта и уже подвергался артиллерийскому обстрелу, сообщает ЮНЕСКО. В прошлом месяце была разрушена часть большой стеклянной крыши и окон Одесского художественного музея, открытого в 1899 году.
- ЮНЕСКО профинансирует ремонт этого здания, а также Одесского музея современного искусства, и выделит деньги на найм дополнительного персонала для защиты коллекций.
Глава МИД Грузии примет участие в неформальном министериале ЕС
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили примет участие в неформальной встрече глав МИД стран-членов Евросоюза. Министериал проходит в столице Чехии Праге.
Первая часть сессии 30 августа посвящена отношениям со странами африканского континента. А завтра одной из главных тем повестки дня станет война в Украине и план действий ЕС. Министры, в частности, обсудят ограничения на выдачу Шенгенских виз для граждан России.
Во второй день министериала к дискуссии присоединятся главы МИД Грузии, Украины и Молдовы. Формат рабочего ланча состоит из обсуждения перспектив трех Ассоциированных стран и будущего сотрудничества Евросоюза с т. н. Ассоциированным трио, принимая во внимание, что Киев и Кишинев вместе с европейской перспективой уже имеют статус кандидата, а Тбилиси, получивший европейскую перспективу, должен работать над выполнением рекомендаций Еврокомиссии для получения статуса кандидата, пишет SOVA.
Министр иностранных дел Грузии на полях саммита проведет и ряд двусторонних переговоров, в частности, встретится со своими коллегами из Украины, Молдовы, Эстонии, Испании и Ирландии.
Страны ЕС договорились совместно обучать украинских военных
Страны Европейского союза договорились создать специальную миссию для подготовки украинских военных. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на неформальной встрече министров обороны стран Евросоюза, которая проходит в Праге.
«Речь не только о боевых действиях, но и в целом о том, как ведется война, именно этому будут обучать военнослужащих», – уточнил по итогам переговоров Боррель.
По его словам, многие страны ЕС уже помогают Украине обучать или переподготавливать солдат, поэтому назрела необходимость консолидировать усилия для их лучшей координации.
Подробности о том, как будет работать специальная миссия, глава дипломатии ЕС не уточнил. Предполагается, что украинские военные будут проходить обучение в соседних странах - членах Европейского союза.
Идею Барреля поддерживают не все участники пражской встречи. Накануне министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш усомнился в том, правильный ли это способ оказания помощи. Бауш выступает за переговоры по этому вопросу на двустороннем уровне при общей координации со стороны ЕС. Похожего мнения придерживается глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер.
Кроме того, на встрече в Праге, куда так же приехали главы МИД стран Евросоюза, обсудят ограничения по визам для граждан России и Беларуси. Украина, ряд стран Балтии, Польша и Нидерланды выступают за введение полного запрета. Германия и Франция выступают за отмену упрощенного визового режима, что приведет к удорожанию шенгенской визы и увеличению сроков ее получения для россиян и белорусов.
Кулеба: Украина за запрет выдачи виз россиянам, но исключения возможны
Украина продолжает настаивать на практически полном запрете на выдачу шенгенских виз гражданам России, однако допускает возможность исключений - по гуманитарным причинам и для получения статуса беженца для активных противников российских властей, диссидентов. Об этом в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что не придерживается идеи о «коллективной ответственности» абсолютно всех россиян за действия российского президента Владимира Путина, но в то же время не согласен и с тезисом, что война России против Украины – это «война Путина», а российский народ не имеет к ней отношения. По словам Кулебы, большинство российского общества поддерживает Путина, и из этого необходимо делать выводы.
По словам Кулебы, упрощение визового режима между ЕС и Россией в 2007 году не привело к тому, что граждане России начали уважать европейские ценности, поэтому ЕС стоит пересмотреть свою политику в том числе и в визовом вопросе. При этом предлагаемый рядом стран ЕС, в частности Германией, мораторий на это соглашение Кулеба назвал «полумерой». Глава МИД Украины высказался и за ужесточение визового режима по отношению к гражданам Беларуси.
Главы МИД стран ЕС на встрече в Праге обсуждают сегодня возможное ужесточение визового режима по отношению к россиянам и белорусам. Ряд стран, в частности страны Балтии и Польша, поддерживают, как и Украина, полный запрет на выдачу шенгенских виз, другие предлагают различные компромиссные варианты. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в разговоре с РСЕ/РС накануне подчеркнул, что выступает за политику «открытых дверей» прежде всего по отношению к россиянам, не поддерживающим войну и Путина.
Украина не является членом ЕС и участником шенгенского соглашения.
СМИ ранее сообщали, что, вероятнее всего, страны ЕС не введут полный запрет на выдачу виз, но могут ужесточить порядок их получения.
- Говоря о переговорах с Россией, Кулеба высказал мнение, что российская сторона сейчас к ним не готова и с начала войны не вела их добросовестно. «Когда Россия изменит свой подход, перестанет жить фантазиями о том, что она победит в войне, – тогда посмотрим, может возникнуть «окно» для переговоров», – сказал министр. Он подтвердил, что победой в войне Украина будет считать полное восстановление территориальной целостности, включая аннексированный Крым, – военным или дипломатическим путем. После этого, по словам Кулебы, должно последовать привлечение к ответственности виновных в агрессии и выплата компенсаций, а затем «покаяние российского народа и российской элиты». «Настанет день, когда руководитель России, кем бы он ни был, приедет в Украину, встанет на колени перед памятником жертв российской агрессии и будет долго стоять так, извиняясь перед украинским народом за все зло, причиненное нам», – сказал министр.
В Сванетии тушат лесной пожар, задействована авиация
Лесной пожар тушат в высокогорном регионе Сванетия на северо-западе Грузии, сообщают СМИ.
Пожар произошел сегодня в ущелье Лехзири в Местийском муниципалитете. Очаг находится в нескольких километрах от населенных пунктов, пишет агентство «Новости-Грузия».
По существующей информации, вместе с пожарными-спасателями к процессу тушения подключен вертолет пограничной полиции МВД Грузии.
На данный момент причина возгорания неизвестна
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