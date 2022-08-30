Между правящей «Грузинской мечтой» и тремя оппозиционными партиями в парламенте попытка найти консенсус в вопросе избрания будущего омбудсмена завершилась очередными обвинениями в адрес друг друга. Рутинная встреча парламентской рабочей группы по этому вопросу изначально привлекла внимание СМИ тем, что в ней собирались принять участие бойкотирующие этот процесс три оппозиционных партии – «Нацдвижение», «Стратегия Агмашенебели» и «Лело», но вскоре отказались от этой идеи. В «Грузинской мечте» между тем опять заговорили о диверсионных планах оппозиции.

Позитивным политическим новостям в Грузии не дано пока прожить и пару часов, а навыкам конструктивной работы парламентской оппозиции и правящей «Грузинской мечты» все никак не прижиться, – именно такой вывод напрашивается по итогам сегодняшней встречи парламентской рабочей группы по определению процедур избрания нового Народного защитника.

Важность данного вопроса в разы увеличивается тем, что он выделен отдельным пунктом в 12 рекомендациях «европейских перспектив» по предоставлению Тбилиси Брюсселем статуса кандидата на вхождение Грузии в ЕС.

Рекомендации, предоставленные ЕС в конце июня, Грузия должна выполнить к концу года. Правящая сила, отклонив предложения оппозиции и гражданского сектора, составила собственный план по выполнению домашних условий, создав для каждого вопроса отдельные рабочие группы. В знак протеста три оппозиционные партии – «Нацдвижение», «Стратегия Агмашенебели» и «Лело» – объявили бойкот этому процессу, поэтому утренняя информация о том, что в сегодняшнем заседании рабочей группы примет участие и бойкотирующая оппозиция, показалась наблюдателям добрым знаком в затяжном политическом кризисе. Но уже в полдень лидер фракции «Нацдвижение» Хатия Деканоидзе сообщила о другом решении:

«Мы, часть той оппозиции, которая придает очень большое значение выполнению 12 пунктов и избранию омбудсмена, что особо важно для грузинской демократии, поддержим кандидатуру Народного защитника, выдвинутую неправительственным сектором. Они (НПО) над этим интенсивно работают. «Нацдвижение», как фракция, готова выдвинуть эту кандидатуру в парламенте. Мы готовы подключиться к формальной части дискуссии – это касается обсуждений в рамках заседания парламентского бюро и комитетских слушаний. А до этого в участии в рабочих группах мы не видим смысла».

То же самое повторили в «Лело» и «Стратегии Агмашенебели».

Лидер последней, депутат Георгий Вашадзе напомнил, что сама «Грузинская мечта» внедрила практику выбирать Народного защитника из кандидатов, выдвинутых гражданским сектором. Так было и в случае с Учей Нануашвили, а потом и с Нино Ломджария:

«С «Грузинской мечтой» на неформальных встречах нам нечего обсуждать. Процесс подбора кандидатуры начат гражданским сектором. Эту процедуру внедрила сама «Грузинская мечта». Что тут еще обсуждать, нужно дождаться, когда будут названы кандидаты, и выбрать из них самого достойного. Все другие процессы будут попыткой «Грузинской мечты» как-нибудь протащить своего человека на пост Народного защитника. Это станет тестом для всего оппозиционного спектра: если ты – оппозиционная партия, ты не станешь помогать «Мечте» в этом. Речь идет всего о нескольких недостающих голосах».

Согласно регламенту, кандидатуры, рекомендуемые гражданским сектором для голосования в парламенте, могут вынести лишь фракции или группа из семерых внефракционных депутатов. Для утверждения кандидатуры необходимо 90 голосов. «Грузинской мечте» недостает 10 голосов, которые она свободно может набрать с помощью оппозиционных депутатов из партий «Гирчи», «Граждане», «Европейские социалисты» и «За Грузию», где в общей сложности всего 16 депутатов. Все они состоят в рабочих группах, созданных правящей силой.

Однако проблема в том, что в таком случае не будет выполнена та часть брюссельской рекомендации, в которой говорится о необходимости широкого консенсуса, вовлеченности политического спектра и гражданского сектора в процесс избрания нового омбудсмена. Указывая на это обстоятельство, лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе сегодняшний отказ трех оппозиционных партий назвал очередным саботажем:

«Они максимально стараются завуалировать саботаж, который они объявили процессу выполнения рекомендаций Евросоюза. Выдумали какое-то слово «многогранность» для того, чтобы приходить в парламент, здесь устраивать деструкцию, и таким образом пытаются оправдать свои планы по осенним уличным протестам».

От имени «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе пообещал, что процесс избрания Народного защитника будет «максимально инклюзивным, чтобы никто не придрался». О подробностях, как это представляется правящей силе, станет известно, по словам Мдинарадзе, первого сентября, после завтрашней встречи с представителями гражданского сектора. Пока не известно, кто окажется в списке приглашенных. Около 50 НПО 17 августа объединились для поддержки процесса избрания нового омбудсмена. Сегодня они завершили прием заявок на выдвижение кандидатур на должность Народного защитника. Есть опасения, что их усилия окажутся тщетными. «Грузинская мечта» при обсуждении других пунктов европейских рекомендаций стала блокировать участие неугодных ей квалифицированных НПО. К тому же в правящей силе за все это время не скрывают, что «натерпелись» от нынешнего омбудсмена Нино Ломджария, которая в свое время была выбрана по рекомендациям НПО и отличилась своей принципиальностью и непримиримостью к правонарушениям со стороны власти.

С учетом открытых нападок на нее со стороны лидеров правящей силы, многие наблюдатели не сомневаются, что «Грузинская мечта» на этот раз постарается не наступить «на те же грабли» демократического избрания главного правозащитника, институт которого многие называют последним независимым госинститутом, неприбранным к рукам «Грузинской мечтой».

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