Новый пожар в Боржомском ущелье тушат с вертолета. ВИДЕО

В администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия на прошлой неделе прошла встреча, на которой обсуждалась возможность начала транзита товаров через Ингурский мост.

Информацию о проведении встречи Telegram-каналу RESPUBLICA подтвердил её участник, журналист Инал Хашиг.

По его словам, была создана рабочая группа по вопросу транзита грузов. Её возглавляет помощник абхазского президента Валерий Папба. На рабочем заседании присутствовали представители различных ведомств, в том числе министерства экономики, таможни и пограничной службы.

Инал Хашиг говорит: «рабочая группа для себя определила, что такой транзит необходим» и рекомендовала президенту Аслану Бжания снять ограничения, действующие на де-факто границе по реке Ингури.

«Рабочая группа рекомендовала президенту снять существующие ограничения деятельности КПП «Ингур» – сказал Инал Хашиг.

При этом с грузинской стороной, по словам журналиста, консультации не ведутся, так как Абхазия сама решает, какие товары входят и выходят с её территории.

«За последние 30 лет, мы превратились в некий тупик. Все товары проходят по одному маршруту: из Абхазии в Россию из России в Абхазию. Каких-либо денег на транзите Абхазия, практически, не зарабатывала.

После 24 февраля, когда противостояние между Западом и Россией достигло апогея и на Россию наложили огромное количество санкций, в общем-то, глобальная трансформация произошла и с логистикой и логистическими центрами.

Сейчас, когда происходят процессы организации новых логистических маршрутов, смотреть как реальные деньги, в которых нуждается Абхазия, уплывают от нас, весьма глупо.

Тем более, когда Россия под санкциями Евросоюза, турецкое направление становится одним из главных транспортных хабов, по крайне мере, в нашем регионе», – отметил Хашиг в комментарии RESPUBLICA.

Журналист говорит, что после снятия ограничений Абхазия сможет принимать «различные транзитные грузы, которые идут из Армении, Турции».

«Это касается различных товаров и из Грузии. В конце-концов, у нас есть Госстандарт, который должен сертифицировать эти товары по абхазским правилам», – добавил он.